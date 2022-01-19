Украинского программиста не взяли на работу из-за отказа говорить на русском

На Украине программисту отказали в вакансии в связи с тем, что он разговаривал на государственном языке и не хотел переходить на русский, рассказал языковой омбудсмен страны Тарас Креминь.

«Программисту отказали в следующем этапе собеседования из-за того, что он не захотел в компании общаться на негосударственном языке. Напомню, что по статье 20 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», регламентирующей использование государственного языка в сфере трудовых отношений, никто не может быть принужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме как государственный», – написал Креминь в Facebook.

В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram сообщила, что в указанной компании разговаривают на русском языке. Она рассказала, что во время мониторинга СМИ обнаружена информация, что специалист по управлению персоналом ООО «Андерсанлаб» отказал претенденту на вакансию, так как он настаивал на общении в коллективе исключительно на украинском языке.

«Представитель компании отказала в трудоустройстве, объяснив, что в команде ООО «Андерсанлаб» общаются на русском языке», – написала Денисова.

Она сообщила, что обратилась к руководству компании с требованием проверить работу сотрудников кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендентов на должности.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в мае 2019 года подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

Ранее сообщалось, что из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий.