В России за сутки выявили 31,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 31 252 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 10 865 512 заболевших в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8342, Санкт-Петербурге – 4078, Московской области – 2754.

Также за сутки зафиксировано 688 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 322 678 человек.

За сутки в России полностью выздоровело 24 564 человека, всего выздоровели 9 902 935 человек.

Накануне, 17 января, в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 526.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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