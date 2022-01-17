В России за сутки выявили 30,7 тыс. случаев коронавируса

Вирусолог призвал игнорировать звезд, называющих себя экспертами по ковиду

«Нужно не просто ограничивать в Сети спекуляции непрофессионалов на теме вакцинации, а ввести ответственность за это», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Георгий Викулов. Ранее стало известно, что распространение ложной информации о ковиде в Сети приносит авторам блогов миллионы рублей.

«Если я буду говорить о зданиях, каких архитекторов заинтересует мой обывательский отзыв?», – сказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, то же самое касается людей, которые никогда не работали в медицине, не имеют медицинского образования – тем более профильного – но на правах профессионала рассуждают о ковиде.

Врач напомнил, что в медицине более 200 специальностей, и только специалисты, которые каждый день работают по своему направлению и имеют соответствующую экспертизу, могут давать оценки. Прочтение же нескольких книг о биологии и медицине не делает из людей профессионалов, заметил Викулов.

«У меня специальность – иммунолог-аллерголог, инфекционист, и я не могу делать абсурдные заявления, что вакцинация не помогает. Вакцинация за двухсотлетнюю историю доказала свою эффективность. В странах, где вакцинированных более 70%, достигнут популяционный иммунитет и минимальное количество смертей. Этим все сказано», – подчеркнул медик.

Собеседник поддержал практику блокирования в Сети за неправомочные, неэкспертные высказывания про инфекции. «Если это мнение не подтверждено никем – надо блокировать. Иначе мы увидим полный бардак, и можно будет говорить что угодно. Полной свободы в этой теме не может быть», – отметил эксперт.

Медик также напомнил, что в научных, в частности – в медицинских изданиях, нет рекламы – чтобы не было материалов с предвзятым смыслом, и чтобы ничего не отвлекало от контента.

В этой связи Викулов призвал людей, имеющих какие-то вопросы по вакцинации, обращаться к профессионалам, а не к Youtube-каналам селебритис. «Люди доверяют артистам, и поэтому, к сожалению, у них возникают сомнения по поводу вакцинации», – посетовал профессор, напомнив, что у актрисы Марии Шукшиной заблокировали Youtube-канал за распространение фейков о коронавирусе.

Собеседник также раскритиковал антипрививочника Александра Редько, который не является практикующим хирургом, и потому, как считает Викулов, не имеет права говорить вирусных инфекциях.

«Редько говорит, что посещает ковидные центры, проверяет, как они работают. Кто его наделил такими полномочиями? Разве инфекционисты ходят по операционным, проверяют как работают хирурги?», – возмутился Викулов.

Врач также напомнил, что среди депутатов Госдумы представлены люди самых разных специальностей, и относящиеся к медицине законы не обсуждают политики или химики. «Есть же депутаты-медики, вот их надо в первую очередь спрашивать о ковиде», – сказал Викулов, комментируя заявления парламентариев, в особенности – из фракции КПРФ, некомпетентных в медицине.

Ранее начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков заявил , что отрицание вакцинации от коронавируса – не просто выражение мнения, это фактически стратегия по уничтожению российского народа.

Стоит отметить, что распространение ложной информации о коронавирусе и против прививки стало прибыльным делом. Только автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление», как подсчитал полковник полиции в отставке Алексей Трифонов, зарабатывает до 22,6 млн рублей в год. Этот канал, на который подписаны более 120 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19.

В конце прошлого года президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции раскритиковал политиков, которые выражают сомнения по поводу необходимости вакцинации, чтобы повысить свой рейтинг. Ответственно относящиеся к избирателям должны занять принципиальную позицию, «а не «крутить хвостом», не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации», сказал глава государства.

Также сообщалось, что онлайн-платформа для петиций и голосования CitizenGo против вакцинации работает совместно с ультраправым американским и европейским истеблишментом для манипуляции общественным мнением россиян.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД