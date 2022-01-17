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Кремль рассказал о подготовке визита Путина в Китай
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Поездка президента Владимира Путина в Китай готовится, китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Поездка готовится, готовится она в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи проявляют, конечно, максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по безопасности санитарной, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами. Как будет дальше, в оставшиеся недели до этой поездки – даст Бог, все пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, повлияет ли борьба с «омикроном» на планы президента поехать в Пекин.
Отвечая на вопрос, возможно ли, что формат поездки в Пекин будет строго ограничен, Песков подчеркнул, что пока ведется подготовка к полноформатным переговорам. «Мы пока готовимся к полноформатным переговорам, будет делегация и, кроме этого, участие президента в церемонии открытия (Олимпиады). Вот к чему ведется подготовка. Еще раз повторяю, здесь мы готовы действовать энергично и гибко, потому что ситуация, вы видите, она меняется быстро, и здесь надо оперативно реагировать», – сказал Песков. Он добавил, что Кремль планирует взять с собой в Китай маленький пул журналистов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил подготовку переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае.
Сбежавший в Британию агент КГБ заболел после получения письма с угрозой
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Британская полиция проводит расследование в связи с полученным бывшим сотрудником КГБ Борисом Карпичковым письмом с угрозой, после контакта с которым он якобы заболел, сообщает газета Mirror.
По словам Карпичкова газете, он получил семь сообщений с угрозами с тех пор, как британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) передало в 2019 году латвийским властям его личные данные, сообщает РИА «Новости».
«Последняя (угроза), в связи с которой полиция проводит расследование, пришла по почте 2 января, в ней говорилось: «Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути», – пишет газета.
Карпичков рассказал изданию, что сообщение было запечатано в конверт из пузырчатой пленки. Вскоре после того, как он открыл конверт, перебежчик заболел, у него проявились напоминающие грипп симптомы.
По информации издания, одно из писем, адресованных Карпичкову, было подписано псевдонимом, который тот якобы использовал, когда работал на Россию в Латвии.
В 1980-х годах Карпичков служил в КГБ в Риге, где дослужился до звания майора. В 90-е поступил на работу в разведслужбу Латвии, но тайно продолжал поставлять информацию в ФСБ, выступая двойным агентом. Однако в 1995 году «обиделся» на ФСБ из-за того, что ему якобы не заплатили, а впоследствии был разоблачен властями Латвии. Позже он провел несколько месяцев в московской тюрьме. В конце 90-х бежал в Британию с помощью подложного паспорта.
Латвия долгое время требовала его экстрадиции, последний запрос датирован 2018 годом – по обвинениям в мошенничестве, фальсификации документов и владении оружием. Однако суд в Британии отклонил это требование в 2020 году, поскольку, по мнению судьи, жизни перебежчика могла грозить опасность.
Ранее Карпичков заявил, что российские спецслужбы угрожали ему и шпиону Сергею Скрипалю отравлением; всего в «черном списке» Москвы якобы находится восемь человек.
Китай восхитился «таинственным убийцей» из России
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Российский истребитель МиГ-31 является боевой машиной с уникальными возможностями, он остается «таинственным убийцей», поднятие которого в воздух «наводит на врага ужас», заявил обозреватель китайского портала Sohu.
«Рождение МиГ-31 во многом связано с размерами территории Советского Союза. Из-за обширности страны в советское время ей требовался быстрый перехватчик для защиты границ», – пояснил автор публикации, передает РИА «Новости».
По его мнению, МиГ-31 и сейчас остаётся одним из наиболее используемых истребителей в армии России, пока на замену ему разрабатывают сверхзвуковой истребитель-перехватчик, также известный как МиГ-41, или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).
В Sohu подчеркивают, что МиГ-31 после модификации способен нести гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Ранее читатели портала Yahoo News Japan восхитились новейшим российским тактическим истребителем Checkmate, представленным на Международном авиакосмическом салоне.
В ЕС испугались примирения НАТО и России
Некоторые члены НАТО оказались недовольны идеями, выдвинутыми американскими дипломатами на переговорах с российскими коллегами, сообщает газета The Wall Street Journal.
Автор статьи Джеймс Марсон со ссылкой на мнение дипломатов НАТО рассказал, что союзникам не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и России без учета мнения европейских государств, сообщает РИА «Новости».
Журналист отметил, что «за кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации.
При этом американские дипломаты, как и официальные представители НАТО, сообщили, что речь на переговорах с Россией шла не о предложениях, а только об их идеях.
На основные проблемы, которые обсуждались на переговорах, указали читатели газеты.
«Почему Америка хочет, чтобы Украина была похожа на ЕС – с военными объектами на границе с Россией? И как это отвечает интересам Америки?» – задал вопрос Emmet McLean.
«НАТО собирается приглашать Украину в альянс? Если да, то каждый россиянин, независимо от его отношения к Путину, будет считать это враждебным актом. Если НАТО в здравом уме и не собирается приглашать Украину, мы должны сказать об этом Москве. Проявление разумной осторожности никак не разрушит НАТО», – уверен Eric Bergerud.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В Кремле объяснили нахождение российских войск на границе с Украиной
Российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.
«Российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам», – цитирует его РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности».
Кроме того, он рассказал, что Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.
«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», – сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя видение Москвы текущей ситуации вокруг Украины.
По его словам, такое развитие событий подвело отношения России и НАТО к «красной черте» – ситуации, которую Москва «не может больше терпеть».
Песков отметил, что Россия самодостаточная страна, чтобы не быть уязвимой к предлагаемым Западом санкциям. Он подчеркнул, что США «вынуждают жить под санкциями», а Россия в ответ на это развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит определенных импортных частей и элементов.
Он отметил, что предлагаемые в США новые санкции в отношении России, которые также включают рестрикции в отношении членов российского руководства, могут привести к разрыву отношений между странами, что не отвечает интересам ни Москвы, ни Вашингтона.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Будущий лидер ХДС назвал «атомной бомбой» для денежного рынка отключение России от SWIFT
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Будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT станет подобно «атомной бомбе» для денежного рынка, сообщает DPA.
«Сомнение в системе SWIFT может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг... Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Это затронуло бы Россию. Но нам бы это также нанесло значительный ущерб как крупной экспортной державе», – цитирует его ТАСС.
Политик отметил, что исключение Москвы из SWIFT «может подорвать основу этой международной платежной системы». Кроме того, он опасается серьезных последствий не только для европейско-российской, но и для мировой торговли.
Ранее в Минфине оценили вероятность отключения России от SWIFT, отметив, что это никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
Напомним, МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
Дочь Назарбаева купила замок в Швейцарии за 63 млн долларов
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Динара Кулибаева, дочь Нурсултана Назарбаева, купила замок Chateau Bellerive на берегу Женевского озера в Швейцарии за 62 млн франков (примерно 63 млн долларов), сообщил швейцарский журнал Bilan.
Замок имеет интересную историю. В середине XVII века его начал строить герцог Савойский Карл Эммануил II в ответ на повышение Женевой налога на соль, которую перевозили по озеру, передает Business FM. Герцог возводил амбар для хранения соли, но, по сути, это была крепость, а женевские власти строить крепости вблизи Женевы тогда запрещали.
Из-за этого возник многолетний конфликт между Савойей и Женевой. После смерти герцога наследники пошли на уступки и упростили проект. В частности, вместо шести башен оставили две, и строение потеряло вид крепости.
Как рассказала главный редактор «Нашей газеты» в Швейцарии Надежда Сикорская, замок расположен в одном из самых престижных мест – в коммуне Коллонж-Бельрив на берегу Женевского озера. Он включен в список национального наследия Швейцарии как памятник культуры. Примерно с XIX века замок находился в частном владении. До недавнего времени он принадлежал наследникам принца Садруддина Ага-хана, который долгое время был верховным комиссаром ООН по делам беженцев и жил в Женеве.
«Замок был выставлен на продажу еще три года назад, и владельцы надеялись получить за него 120 млн франков. То есть можно сказать, что Динара Кулибаева выгодно его купила – всего лишь за 62 млн. А вообще, Динара Кулибаева поселилась в Женеве еще в 2011 году, после того как годом ранее приобрела по тем временам самую дорогую виллу в нашем городе у бизнесмена Рустама Аксененко за 74,7 млн франков. Речь тогда шла о роскошной вилле, тоже на берегу озера, в коммуне Аньер, расположенной на территории площадью почти 8 тыс. квадратных метров. С тех пор Динара Кулибаева постоянно входит в рейтинги самых богатых людей Швейцарии, который ежегодно в декабре публикуется экономическим журналом Bilan. В последний раз наши коллеги оценивали ее состояние в 1,5 млрд франков», – сказала она.
Напомним, ранее в понедельник Тимур Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Кулеба призвал Россию доказать отсутствие военных планов против Украины
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Российская сторона должна доказать отсутствие планов военных действий по отношению к Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью германскому изданию Bild.
«России не удалось разделить Запад, разговаривая с США через головы Украины и Европы», – цитирует «Интерфакс» Кулеба.
Он отметил, что «нелегитимные российские ультиматумы в отношениях НАТО с Украиной были справедливо отклонены». По его мнению, даже при этом в текущей ситуации важно, что будет происходить дальше, и подчеркнул, что российская сторона должна доказать отсутствие планов дальнейших военных действий.
«Я уверен, что Россия должна продолжить переговоры. Россияне утверждают, что не планируют никакие новые военные действия. Если они хотят доказать серьезность своих слов, они должны продолжить диалог в устоявшихся форматах», – отметил глава украинского ведомства.
На вопрос, стала ли ситуация безопаснее для Украины по итогам минувшей недели дипломатии, он отметил, что «ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить свои фундаментальные принципы, но России не удалось этого добиться».
Ранее Кулеба заявил, что республика вместе с партнерами и союзниками применит «пакет мер сдерживания» России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество.
Столтенберг назвал Россию «агрессором»
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У НАТО «нет уверенности насчет намерений России» в ситуации вокруг Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг полагает, что «могут быть какие-то перемены планов». «Можно спекулировать на этот счет, но реальность в том, что уверенности нет», – сказал генсек НАТО, добавив, что «известно о значительном наращивании военных сил России, о десятках тысячах солдат и тяжелой технике». Кроме того, в НАТО «слышат очень грозную риторику», передает ТАСС со ссылкой на CBC.
Он призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что альянс готов «выслушать обеспокенности» России. «Мы должны понимать, что агрессор – Россия», – заявил он. По словам генсека, «ожидать, что жертве агрессии нужно реализовать деэскалацию - это как представить все в таком странном, перевернутом с ног на голову виде», передает РИА «Новости».
Напомним, в Кремле объяснили нахождение российских войск на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение. По словам пресс-секретаря, Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности». Кроме того, он рассказал, что Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Стало известно, где вдова Градского хранила 100 млн рублей
СМИ рассказали, где Марина Коташенко, вдова певца Александра Градского, хранила 100 млн рублей, которые забрали грабители.
Источник РЕН ТВ заявил, что столь крупную сумму Коташенко хранила на втором этаже дома, под своей кроватью.
Напомним, трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с машиной Коташенко. После этого они подсели в автомобиль к женщине и, угрожая оружием, заставили ее вернуться домой в Наро-Фоминский район, где забрали у нее деньги. Затем грабители заставили Коташенко отвезти их в город Апрелевку. Там мужчины пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.
Запад назвал три принципа в отношениях с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал, какие три принципа поддерживают Париж и Вашингтон в отношениях с Россией.
Ле Дриан заявил, что обе страны в отношении России «разделяют три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации», передает РИА «Новости».
Госдеп сообщил, что Блинкен подтвердил «твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии». Блинкен и Ле Дриан обсудили готовность Вашингтона «быстро и мощно отреагировать на любое новое российское вторжение на Украину».
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России.
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В Брюсселе мужчина столкнул женщину под поезд
В Брюсселе на одной из станций метро мужчина намеренно толкнул женщину под колеса приближающегося поезда.
На платформе в ожидании поезда стояли несколько человек. В какой-то момент молодой человек подбежал к стоящей у края платформы женщине и с силой толкнул ее на пути. Женщина упала прямо под колеса прибывающего поезда, передает НТВ.
Машинист успел вовремя среагировать, и поезд остановился буквально в нескольких сантиметрах от женщины. Серьезных травм она не получила.
Полиция задержала молодого человека, толкнувшего женщину. Им оказался 23-летний француз. Мотивы его поступка пока неизвестны.
Ранее на станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина.
Оппозиционер Аблязов рассказал о координации протестов в Казахстане из Киева
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Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, протестующим предлагался алгоритм для акций, заявил казахстанский оппозиционер, беглый банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.
Аблязов сказал, что «организационный штаб – точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» – находится в Киеве». Он заявил, что штаб приступил к работе, как только начались акции протеста. Участники акций, по его словам, звонили в штаб, где им советовали четко следовать выработанному алгоритму.
Алгоритм существует уже более четырех лет и предполагает захват административных зданий, но при этом призывает к мирным акциям, борьбе с мародерами, сказал Аблязов. Протестующих учат «действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации», передает РИА «Новости».
«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово) «постучаться». Занимать – это заполнять собой. Там даже в алгоритме действий написано: занимать – это значит заполнять собой административные здания. Заходить, заполнять. Когда тысячи людей собираются – не громить, не захватывать, не разбивать – дисциплина», – заявил он.
Аблязов не считает, что в Казахстане произошла попытка госпереворота. Он заявил, что госпереворот подразумевает действия «не конституционным способом, военным способом», а «митинги – это конституционное право». Он настаивает, что все выступления носили мирный характер.
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Беглый банкир заявил, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане 2 января. По его словам, это был стихийный протест, которым оппозиция решила воспользоваться. Однако он призвал расширить выступления 3 и 4 января, когда власти Казахстана уже выполнили требования протестующих и вернули цены на сжиженный газ. Далее сторонники Аблязова, по его словам, начали координировать и масштабировать протестное движение по всей стране.
5 января Аблязов, явно стремившийся оседлать протестное движение, опубликовал контакты штаба движения «Демократический выбор Казахстана». Через несколько дней СМИ сообщили, что СБУ жестко обошлась с членами ДВК в Киеве. Те заявили об избиении, принуждении к подписанию бумаги об отказе вести политическую деятельность на Украине. По словам оппозиционеров им угрожали депортацией в Казахстан.
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Участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов более 40 тел
В Алма-Ате во время массовых беспорядков преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.
«Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших (сообщников – прим. ВЗГЛЯД) было похищено», – цитирует его слова РИА «Новости».
Таймерденов также уточнил, что группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. «Было похищено 1 347 единиц оружия», – уточнил он.
По его словам, в ходе массовых беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 правоохранительных органов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Жители Обнинска возмутились после инцидента с нападением детей мигрантов на девочку
Дети мигрантов напали на ученицу четвертого класса в Обнинске, сообщила правозащитница и журналистка Марина Ахмедова.
«В одной из школ трое учеников (дети приехавших из соседних стран) домогались ученицы 4 класса. Один держал девочку, второй прикрывал, а третий лапал и рассказывал что он с ней сделает», – написала Ахмедова в Facebook.
В комментариях к посту жители Обнинска рассказали о давно существующих проблемах с мигрантами и выразили недовольство миграционной политикой, передает «Царьград».
«Открою тайну: в Обнинске давным-давно в классы к детям добавляют мигрантов, не говорящих по-русски», – заявил Сергей Фадеев.
«Я лично отбивала девчонку лет 11-12, гуляющую днем с йорком, от 19- или 20-летнего мигранта. Она бедная даже слово боялась ему сказать. Потом его же увидела пристающим к девчонкам уже возле 9 школы...» – написала жительница Обнинска Evgeniia Samokhina.
«Над нами квартиру сняли парни-мигранты. Теперь передают ключи. Сделали там место для ночных веселий. Все общение бесполезно. Писала жалобы. Участковый намекнул, что они, кроме меня, никому не мешают. Все почти не говорят по-русски, все с документами, таксуют. Приехали спасать нашу экономику», – заметила Людмила Москалева.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих в Россию нужно совершенствовать миграционные процессы.
Глава МИД Германии рассказала о желательных отношениях с Россией
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед вылетом в Москву рассказала, что во время российско-немецких переговоров ей важно обозначить позицию, которую занимает Германия.
«Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», – цитирует ТАСС Бербок.
Как уточнила министр, с украинским руководством она намерена обсудить инициативы по модернизации энергетического сектора Украины и защите в киберпространстве.
«В Киеве я хочу дать понять: мы не ведем никаких переговоров об Украине в обход Украины», – подчеркнула министр.
По ее словам, сегодняшняя 30-я годовщина дипломатических отношений Украины и Германии является хорошей возможностью для их обновления.
«Для меня это, прежде всего, означает внести свой вклад в укрепление потенциала Украины. Поэтому я хочу поговорить об инициативах по устойчивой модернизации украинского энергетического сектора, о развитии рынка зеленого водорода и предложениях защиты киберпространства», – подчеркнула Бербок.
Ранее сообщалось, что глава германского МИД Анналена Бербок в понедельник посетит Киев, где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Во второй половине дня она отправится в Москву, где 18 января встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация в Донбассе, напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения. Поездки на Украину и в Россию станут для Бербок первыми в качестве министра.
Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что украинцы разочарованы тем, что Германия не намерена передавать стране оружие для обороны. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.