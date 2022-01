Врачи рассказали об опасности популярных напитков

Медики предупредили любителей популярного напитка об опасности. Дело в том, что чрезмерная любовь к нему может привести к уменьшению мозга, сообщает издание Eat This, Not That!

По информации медиков, кофе, алкогольные напитки, шоколад и сладкая газировка способны разрушительно влиять на мозг и вызывать повреждение когнитивных функций, пишет «Царьград».

При этом отмечается, что кроме известного всем вреда от алкоголя, биологи призывают более внимательно отнестись к кофе. В небольших количествах этот напиток способен положительно влиять на мыслительный процесс, однако чрезмерное увлечение им имеет скрытую опасность.

Уточняется, что доза более шести чашек кофе в день может привести к уменьшению мозга и развитию деменции. Медики также призвали с умом подходить и к употреблению чая и шоколада.

Ранее диетолог сообщала, что для среднестатистического человека в день существует определенная норма хлеба, которую можно употреблять в день без вреда для здоровья и фигуры.