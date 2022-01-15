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Финны удивились отношению россиян к автомобилям
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Читателей финской газеты Ilta-Sanomat удивило отношение россиян к автомобилям: большинство водителей в России считают роскошью машину за 10 млн рублей, в то время, как финны не в состоянии заправить полный бак.
Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, посвященный результатам опроса россиян по вопросу того, какие автомобили можно считать роскошью. Так, по данным издания «За рулем», проводившего опрос, 22,7% респондентов посчитали роскошной машину стоимостью от 10 млн рублей, 25% – от 5 млн. При этом 14,1% россиян назвали роскошью наличие любого автомобиля, передает РИА «Новости».
«В Финляндии считается роскошью залить себе полный бак…», – написал пользователь Sivustalaukoja, удивившись предпочтениям россиян.
«В Финляндии считается роскошью любая легковая машина. На использование и обслуживание уходит очень много. В России, кстати, бензин стоит в три раза дешевле, чем у нас», – указал Sale.
А вот пользователь Jykа указал, что в Финляндии «автомобиль всегда считался ненужным предметом роскоши, за который по этой причине приходится платить большие налоги».
«Во дворах российских домов полно красивых машин – а сами дома в аварийном состоянии», – выразил мнение Ilman aivopesua.
Ранее сообщалось, что в России значительно сократились продажи автомобилей класса «люкс».
Эксперт: Москва и Тегеран рассмотрят возможность создания военного альянса
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«На предстоящей в Москве встрече президенты России и Ирана могут продвинуться в диалоге о двустороннем военном альянсе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Раджаб Сафаров. Ранее в МИД РФ сообщили о планах российского лидера провести «инвентаризацию» диалога с Тегераном.
«Теоретически Тегеран ничего не ограничивает от вступления в военный союз с Москвой, хотя сделать на практике это будет непросто. Закон запрещает размещение на иранской территории любых иностранных войск. Однако прямого запрета на членство в военных блоках нет – и этот факт наверняка будет учитываться в ходе беседы Путина и Раиси», – прогнозирует гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Перемены в геополитической реальности могут подтолкнуть обе стороны к сближению в оборонной сфере, полагает эксперт. «Чтобы сообща ограничить в Евразии действия американцев, которые, образно говоря, расталкивают всех локтями, Москва может сделать интересное предложение Тегерану, над которым тот всерьез задумается», – сказал Сафаров.
Обсудить в ходе визита расширение военно-технического сотрудничества было бы удачным шагом для Москвы, а что касается Тегерана, то он нуждается во многих видах вооружений, поскольку Исламская республика остается «под гнетом санкций», добавил аналитик. «За счет помощи Москвы Иран может нивелировать проблемы в военно-техническом плане. Исламская республика имеет законное право обеспечивать свою безопасность – так же, как и Россия уже свободна от всяких международных обязательств в этом смысле. Таким образом, сотрудничество может включать и продажу любого вида современного вооружения, не исключая ракеты», – резюмировал собеседник.
В пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин совместно с иранским коллегой Эбрахимом Раиси во время визита в РФ проведет «инвентаризацию» всей нашей повестки дня».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, чуть ли не главной целью визита господина Раиси в Москву, по некоторым данным, является российское оружие. В ходе октябрьского визита в Россию глава иранского Генштаба Мохаммад Багери, по слухам, обозначил готовность заключить масштабные контракты, включая покупку многоцелевых Су-35. Отдельным вопросом стоит перспектива покупки Ираном российской системы С-400. Однако в экспертной среде не было консенсуса на предмет того, готова ли Россия эту систему продать.
Ранее военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что в случае новых провокаций со стороны Вашингтона Москва начнет тесное военное сотрудничество с Тегераном.
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Газпром потребовал от Польши доплаты за поставки газа с 2017 года
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«Газпром экспорт» обратился в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG, сообщили в пресс-службе российской компании. Обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года.
«14 января 2022 года ООО «Газпром экспорт» и ПАО «Газпром» инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО «ПГНиГ» от 1996 года», – приводит текст сообщения ТАСС.
При этом российская сторона также остается открытой к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров, отметили в «Газпром экспорте».
В сообщении PGNiG дополнительно указывается, что Газпром требует увеличить цену поставок газа в Польшу по Ямальскому контракту, а сама польская компания считает это требование необоснованным.
Напомним, 28 октября 2021 года польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по Ямальскому долгосрочному контракту с Газпромом от 25 сентября 1996 года. В сентябре Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа.
В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу.
Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.
Шутивший над Лукашенко комик Комиссаренко сбежал на Украину
Стендап-комик Слава Комиссаренко уехал из России на Украину якобы из-за преследования белорусского КГБ: он заявил, что ему может грозить уголовное дело за шутки над президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Сейчас Комиссаренко находится в Киеве. О решении покинуть России он рассказал на своем выступлении в украинской столице и в социальных сетях.
«Уехал я, как оказалось не зря, кгбшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда, зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались», – написал белорусский юморист в Instagram.
Артист уточнил, что недавно ему позвонил знакомый из Белоруссии и предупредил, что его могут задержать на территории России и перевезти назад на родину. Там Комиссаренко может ждать уголовное дело якобы за шутки над Лукашенко.
«Верю, что все будет хорошо, как верил всегда до этого!», – написал комик.
Комиссаренко неоднократно шутил про президента родной страны Александра Лукашенко. В 2021 году отмечалось, что Комиссаренко не сможет провести в Минске запланированные концерты из-за аннулирования его гастрольных удостоверений. Сам артист и организаторы гастролей отметили, что это связано с его высказываниями о ситуации в стране и о Лукашенко.
Ранее суд в Минске приговорил мужчину к полутора годам колонии за нарушение общественного порядка и оскорбление президента Белоруссии в социальной сети.
Пушков высмеял попытки Зеленского встретиться с Путиным
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял попытки президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно. Пустая инициатива, очередная неудачная попытка самопиара. Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина – не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя предложение Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием президентов России и США.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
По мнению политолога, сейчас нет шансов не только на контакты в новом формате, но и на встречу «нормандской четверки», на которую сильно рассчитывает Зеленский. «Позиция Москвы была выражена ясно, и она не менялась», – напомнил Погребинский. Позиция проста – разговор с Зеленским будет возможен лишь тогда, когда он выполнит обещания, данные на саммите «четверки» в Париже в декабре 2019 года, подчеркнул украинский эксперт.
Напомним, в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о возвращении «нормандского» формата к работе. При этом глава МИД Франции напомнил, что «в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве». Источник в Елисейском дворце сообщил, что Франция рассчитывает на проведение встречи внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского» формата до конца января. Эта встреча, по его словам, должна состояться в преддверии «отмены Киевом украинского законопроекта об основах государственной политики переходного периода, который не соответствует положениям Минских соглашений».
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В США опубликован новый список санкций против России
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Влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил законопроект о введении новых санкций в отношении российского руководства и лично президента России Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба законодателя.
«Законопроект предполагает введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина», – передает РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что ограничения предлагается ввести также против других представителей российского руководства.
В частности, Рубио предлагает обязать разведку каждые 20 дней отчитываться Конгрессу о том, нарушила ли Россия территориальную целостность Украины, а если такое произойдет, то в течение десяти дней ввести санкции против российского руководства – премьер-министра, главы минобороны и лично Путина – «заблокировать их собственность и визы».
В пресс-службе добавили, что эти же меры предлагаются в отношении российских бизнесменов, затронутых санкциями от 2017 года.
Другой мерой предлагается «запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах» и ввести санкции против SWIFT, если не будет прекращено обслуживание российских банков, попавших под действие законопроекта, говорится в сообщении.
Немедленно ввести санкции Рубио требует и против «Северного потока – 2». Кроме того, проект не будет вынесен на отдельное голосование, а, вероятней всего, будет добавлен к другой санкционной инициативе, исходящей от сенатора-демократа Роберта Менендеса. Инициативы во многом перекликаются, например оба сенатора предлагают санкции против российского руководства и экономических институтов, а также ставят вопрос о прекращении обслуживания попавших под санкции учреждений системой SWIFT.
Рубио предлагает ввести санкции, «если Россия нарушит территориальную целостность Украины», Менендес – «для сдерживания российской агрессии против Украины». Санкционный проект однопартийца Рубио сенатора Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2» накануне не получил необходимой поддержки законодателей и был отклонен.
В пятницу в Минфине заявили, что Россия сможет выдержать возможные санкции США на вторичный рынок госдолга.
Ранее Лавров назвал предложение сенаторов США ввести новые санкции против России нервным срывом.
Кроме того, глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
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Американцы сравнили свои города с российскими
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Пользователи американского форума Reddit восхитились фотографиями российских городов, отметив, что они не уступают американским мегаполисам.
Фотографии Челябинска, Новосибирска, Краснодара, Казани и Владивостока опубликовал один из пользователей форума, чтобы опровергнуть миф о том, что в России процветают только Москва и Санкт-Петербург, передает РИА «Новости».
«Все нормальные люди понимают, что Россия чудесна. Некоторые просто не могут (или не хотят) отделить политику от природы и жителей. Мечтаю побывать в Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге и Владивостоке», – написал Shimmoslav.
«Я в прошлом месяце проехался по всей России из Мурманска во Владивосток (Москва, Мурманск, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Владивосток) за 25 дней. Потрясающие города, удобный транспорт, все дешево и доступно. Обожаю эту страну и людей!», – отметил Mrlikrsh.
«Я бы хотел когда-нибудь побывать в России. Меня разве что языковой барьер останавливает», – признался пользователь Anbez.
«На вид всяко лучше, чем Америка», – отметил еще один пользователь.
Читатель CriticalThinker_501 заявил о том, что непременно должен побывать в Челябинске.
«Я тащусь от названия Chelyabinsk. Отпадное, должно быть, местечко», – приводит его высказывание «Царьград».
Ранее российские города вошли в число лучших студенческого рейтинга.
В Эстонии поддержали провокации НАТО в адрес России
Главком сил обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что раз Россия становится «все более агрессивной», то значит НАТО на правильном пути.
Он заявил, надо и дальше «сохранять сильный оборонительный потенциал», а это означает и дальше провоцировать Москву и угрожать российской безопасной, передает Baltnews в Telegram.
«НАТО продолжает корректировать свои планы, модернизировать войска и структуру управления для обеспечения готовности. Нарастающая агрессивность России является очередным подтверждением тому, что мы на верном пути», –добавил Херем.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве, а также заявила, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «возмутительны».
Белый дом отреагировал на задержание в России атаковавших США хакеров
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Вашингтон приветствует задержание властями России хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели, заявила высокопоставленный официальный представитель администрации США.
«Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.
При этом она выступила с утверждением, что речь идет о «первых и очень важных шагах». Официальный представитель американской администрации отметила, что Соединенные Штаты рассчитывают на «продолжение подобных действий в будущем».
«Президент [США Джо Байден] верит в дипломатию. Президент Байден и президент [России Владимир] Путин в июне прошлого года сформировали группу экспертов от Белого дома и Кремля по вирусам-вымогателям. Как мы заявляли и как подтверждала российская сторона, мы предоставляли информацию россиянам по этому каналу, включая информацию об атаках на важнейшую американскую инфраструктуру», – сказала сотрудница администрации США.
Говоря о задержании хакеров, она отметила: «С нашей точки зрения, это не относится к тому, что происходит с Россией и Украиной. Я не говорю о том, каковы мотивы Кремля, но мы довольны этими первоначальными действиями». «Как заявлял президент, киберпреступники упорны. И мы продолжим принимать меры, чтобы помешать и противодействовать им, осуществляя дипломатическое взаимодействие, как это было с Россией, с союзниками и партнерами по всему миру», – подчеркнула представитель администрации США.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта.
Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
Поляки высмеяли Украину из-за «Северного потока – 2»
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Читатели польского портала Interia оценили решение сената США не принимать санкции против «Северного потока – 2», усомнившись в том, что Украина получит выгоду от остановки проекта.
«Вынуждает ли запуск «Северного потока – 2» кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе? Если бы он вынуждал, то «претензии» еще можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции – это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши «братья с трезубцем» уверены, что если «Северный поток – 2» заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!», – написал пользователь mefis58, передает РИА «Новости».
«Следует дать разрешение на запуск «Северного потока – 2». Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует», – написал Myslacy.
«Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу?», – задался вопросом jednak.
«Россия никого не заставляет покупать ее газ. Можно покупать его у американцев, норвежцев или катарцев, достаточно перебить цену, которую платят Китай и Япония (около 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров)», – отметил czyz nie.
«Теперь мы отчетливо увидели, кто выбирал американцам президента, и кто на самом деле управляет Америкой. Можно ли доверять США? Сильно сомневаюсь», – выразил беспокойство Pepe.
Ранее на Украине заявили о «сговоре» президента США Джо Байдена с Россией после того, как сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2».
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Посольство России ответило на заявления США о сроках «вторжения» на Украину
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Посольство России в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.
Российское посольство в своем заявлении на странице в соцсети Facebook отметило, что американские власти «уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций», не приводя никаких доказательств.
В дипмиссии подчеркнули, что такая постановка вопроса «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Россию.
«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», – указало посольство.
Дипломаты призвали США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров и подчеркнули, что «Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем».
Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США «определили» сроки «вторжения» России на Украину, при этом Москва, по ее утверждениям, может сфабриковать повод для таких действий. Аналогичное заявление о том, что Россия якобы ищет повод для «вторжения», сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Киев предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина
Украинские власти выступили за проведение трехстороннего виртуального саммита с участием России, США и Украины, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», – сказал Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете», передает РИА «Новости».
По его словам, у американских коллег предложение вызвало глубокий интерес, сейчас Киев ждет реакцию российской стороны.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили «неспровоцированное наращивание Россией» сил «на Украине и вокруг нее».
Остин «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», в том числе «усилия по наращиванию потенциала» украинских войск «путем предоставления военной помощи».
Погребинский: Идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно
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«Сложно представить, чтобы Джо Байден сказал главе офиса Зеленского: «Мне нравится твоя идея, я ее предложу российскому коллеге». Сейчас нереален не только саммит с участием США, но и встреча в нормандском формате», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление офиса президента Украины о возможности виртуального саммита глав России, США и Украины.
«Шансы на проведение трехстороннего саммита с участием президентов России и США и Зеленского примерно такие же, как если бы я предложил саммит, например, с участием президента Франции, канцлера Германии и вашего покорного слуги. От нашего президента ничего серьезного в этом направлении ожидать не приходится», – заметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Собеседник уверен: серьезные действия со стороны Зеленского по установлению контактов с Россией возможны лишь в том случае, если Киеву жестко прикажут из Вашингтона. И то, необходимо, чтобы через посольство США дали гарантию – украинского президента «прикроют» от возможных протестов националистов, от маршей под лозунгом «Нет капитуляции!» и тому подобного, заметил Погребинский.
«Если президент не будет опасаться этого кошмара, то он будет спокойно работать – при поддержке американского посольства исполнять политическую часть Минских соглашений. И лишь в этом случае будет реальный прогресс в мирном урегулировании. Иных вариантов я просто не вижу», – подчеркнул киевский политолог.
Пока же идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что эту идею озвучил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, заметил Погребинский. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют, – подчеркнул собеседник. – Сложно представить, что Джо Байден лично передал Ермаку: «Мне нравится твоя идея, я ее предложу российскому коллеге». То, что было озвучено офисом президента, невозможно воспринимать всерьез».
Более того, сейчас нет шансов не только на какие-то контакты в новом формате, но и на встречу «нормандской четверки», на которую сильно рассчитывает Зеленский, заметил украинский эксперт. «Позиция Москвы была выражена ясно, и она не менялась», – напомнил Погребинский. Позиция проста – разговор с украинским президентом будет возможен лишь тогда, когда он выполнит то, что обещал на саммите «четверки» в Париже еще в декабре 2019 года, подчеркнул собеседник. Напомним, что тогда Зеленский говорил об обязательствах по прекращению огня в Донбассе и об обмене пленных по формуле «всех на всех». «Ты сначала выполни то, что обещал в Париже, тогда с тобой будут разговаривать. В противном случае зачем встречаться с президентом Украины – чтобы он сделал фотографии с первыми лицами европейской политики?» – заметил Погребинский.
Сложно даже гипотетически предположить, чтобы сейчас российское руководство согласилась на разговор с Зеленским, подчеркнул эксперт. «Какие беседы вести с недоговороспособным человеком? Он говорит о том, что пора урегулировать ситуацию в Донбассе, о том, что надо выполнять Минские соглашения. Тогда и выполняй их по пунктам – проведи амнистию, обеспечь принятие нового закона о выборах, который был бы согласован с Донецком и Луганском. Если не можешь – честно скажи: «Не могу». Но он этого не говорит – и ничего не делает», – заметил Погребинский.
В пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Владимир Зеленский выступил за проведение трехстороннего виртуального саммита с участием России, США и Украины. «Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференции», – сказал Ермак. По его словам, у американских коллег предложение вызвало глубокий интерес, сейчас Киев ждет реакцию с российской стороны. При этом на нынешней неделе Зеленский призывал Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций.
Накануне бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк посоветовал Зеленскому не вести двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников – США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», – заявил политик в эфире YouTube-канала Open Ukraine.
На этой неделе Франция объявила о возвращении к работе «нормандского» формата, который «длительное время не действовал». «На столе переговоров находятся такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения, статус Донбасса, – сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. – Необходимо вернуться к этим дискуссиям».
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Соловьев задал Западу очевидные вопросы о «войсках России на границе с Украиной»
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев задал вопросы Западу на фоне повышенного внимания к якобы размещению Россией войск близ Украины.
Соловьев отметил в своем Telegram, что всюду звучат «громкие заявления НАТО, США, ЕС» о российских войсках близ Украины, появляются «статьи в газетах с картами «концентрации российских войск на границе с Украиной», предполагаемые направления вторжения, очередные «точные сроки наступления русских».
«И абсолютное молчание на всех уровнях о том, где и сколько сосредоточено войск Украины. Тишина. А что так? Так сколько и где? Живой силы и техники? В местах постоянной дислокации или нет? Казалось бы, очевидные вопросы, но только не для нынешнего Запада», – добавил журналист.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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В Минфине заявили о возможности России выдержать новые санкции США
Россия сможет выдержать возможные санкции США на вторичный рынок госдолга, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
«Речь идет о долге. Нам говорят о том, что ограничение на вторичное размещение наших долговых бумаг. Это неприятно, конечно, но решаемо в рамках тех наших финансовых институтов, которые у нас работают. Я думаю, что они справятся в случае возникновения таких рисков», – передает его слова ТАСС.
«Мы знаем целую линейку ограничений, которые сейчас обсуждаются. Они все, конечно, негативно влияют на экономику и финансы и так далее. Я сейчас говорю про финансовую ситуацию, про долговые темы, которые обсуждаются. В целом мы, хочу сказать, что выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются», – добавил он.
При этом Силуанов подчеркнул, что до этого не должно доходить дело.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
Названа причина смерти телеведущего Михаила Зеленского
Причиной смерти телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского, согласно заключению врачей, стал сердечный приступ, сообщила пресс-секретарь посольства России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова.
«Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», – приводит ТАСС комментарий Ивановой.
Ранее СМИ сообщали, что Михаил Зеленский, по предварительным данным, умер от инсульта.
О смерти 46-летнего журналиста сообщил замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.
Зеленский вел программу «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».
Напомним, в декабре 2011 года Михаил Зеленский был удостоен премии в номинации «Телеведущий года».