Сосновский назвал растущие претензии к Газпрому синдромом навязчивым страхов

С наступлением зимы, требования и претензии к Газпрому, а значит и к России, превращаются на западе в синдром навязчивых страхов, выразил мнение эксперт и комментатор политических событий Александр Сосновский.

«Складывается полное ощущение, что с наступлением зимы, требования и претензии к Газпрому, а значит и к России, превращаются на западе в синдром навязчивых страхов. Какие только претензии не придумывают в Европе!», – написал он в своем Telegram-канале.

Сосновский назвал бредовым набором претензии к Газпрому. «Газпром мало поставляет и потому хранилища в Европе полупустые, Россия специально создает дефицит поставок газа, для того чтобы поставить Европу на колени, Газпром внедряет психологическую основу тревожного состояния населения Европы. Подобный бредовый набор звучит в Брюсселе, Берлине, Варшаве и некоторых других европейских городах. Почему же эти вопросы европейцы не задают себе?», – отметил он.

Публицист добавил, что нынешнее тревожное состояние, связанное тем или иным образом с поставками газа – результат интенсивной информационной атаки на Россию, на проект «Северный поток – 2» и, разумеется, на Газпром.

Он подчеркнул, что нельзя «припомнить ни одного случая, когда европейские власти, конкретно Брюссель, обращались к Газпрому с конкретными предложениями или вопросами, связанными с регулированием болезненного для Европы вопроса поставок газа». «Думается, что именно Газпром был бы заинтересован ответить на подобный запрос, причём ответить конкретно, с учетом выгод для каждой из сторон», – добавил Сосновский.

По его мнению, предложения о необходимости решать этот вопрос исходя из экономических целей, не раз звучали от представителей Газпрома и российской власти. «Однако в Европе почему-то решили, что можно требовать от Газпрома увеличение поставок, а с другой стороны поднимать вой по поводу некой псевдозависимости от энергетических ресурсов России. Якобы увеличение мощности, поставок газа, введение в строй СП-2, сделает Европу такой энергозависимой, что суверенность отдельных государств будет нарушена», – заметил он.

Сосновский назвал происходящее «явным информационным вбросом, сделанным на фоне необоснованных требований некоторых государств, начиная с Украины, Польши стран Прибалтики, которые пытаются превратить вопросы энергопоставок в политические выгоды для своих конкретных внутренних целей. «При этом они не стесняются использовать надуманные предлоги для дискредитации Газпрома, а с другой стороны требуют обеспечить их газом на долгие годы вперед», – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что не стоит превращать концепцию энергобезопасности в политический таран, который ставит своей целью давление на Россию и на российский бизнес. «СП-2 проходит необходимую сертификацию в Германии и, судя по высказыванием руководящих политиков этой страны, этот процесс остановить невозможно, а в обозримом будущем Северный поток два получит все необходимые разрешения и сертификации. Этот проект, несомненно, политически, экономически и стратегически выгоден для Европы», – написал он.

По мнению Сосновского, европейцам важно не идти на поводу некоторых стран, которые пытаются торпедировать СП-2, дискредитировать Газпром. «Это опасный процесс, который может привести действительно к серьезному кризису – как энергетическому, так и политическому. Тем не менее в Европе достаточно здоровых сил, которые видят в Газпроме и в России надежного и квалифицированного партнера в вопросах энергопоставок и энергетической безопасности в Европе», – заключил он.

Между тем, как отметил в своем Telegram-канале российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян, поиски виновных в европейском энергокризисе ожидаемо привели западных специалистов в Россию, крайним был назван Газпром. «Ведь это решение можно принять быстро, даже думать не пришлось. Достаточно голословно заявить, что Россия не поставляет нужное количество газа. Вот только на деле все совершенно не так», – написал он.

По мнению журналиста, во-первых, Газпром выполняет все свои контрактные обязательства: в одну только Германию было направлено на 5 млрд кубометров газа больше, чем года назад, превышены поставки и в Италию, Турцию, Болгарию, Данию, Финляндию, Польшу и Сербию.

Также второй реальной причиной Гаспарян назвал рост цен из-за споров с азиатскими покупателями. «А Газпром при этом продает в Европу газ по более дешевым тарифам. И кстати, куда делись внутренние европейские производители? А они ушли с внутреннего рынка в самый непростой для него момент», – подчеркнул он.

По мнению журналиста, в разгар газового кризиса фактически единственным стабильным и выполняющим свои обязательства поставщиком стал Газпром, который те же европейцы выставляют виновным. «И это еще на фоне заявлений о необходимости Европы избавиться от зависимости от российского газа. Причинно-следственные связи, как говорится, вышли из чата», – добавил он.

При этом Гаспарян добавил, что Газпром работает, при том, что приоритетом для компании является обеспечение газом Россию, с чем компания успешно справляется. «И вообще в целом можно отметить, что именно Газпром единственный во всей этой ситуации старается выполнять свои задачи, работать по контрактам и делать все, чтобы не оставить потребителей без газа, пока европейские «коллеги» ищут виновных и занимаются политическими играми», – заключил он.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД