Лавров заявил об отсутствии у России привычки зазывать страны в союзники

Россия не имеет привычки «зазывать к себе» в союзники другие страны, как это делает сейчас Запад, но у страны есть специальная процедура, которая позволяет рассматривать заявки, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У нас нет такой привычки – кого-то приглашать», – сказал глава МИД, отвечая на вопрос о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству, передает ТАСС.

Он добавил, что есть процедура обращения, если кто-то подает заявку, то такое обращение будет рассмотрено конструктивно.

«Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод. Мы вежливые люди», – отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров не исключил санкций за операцию ОДКБ в Казахстане, где миротворцы помогли с обеспечением порядка во время митингов.