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Лавров не исключил санкций за операцию ОДКБ в Казахстане
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Запад способен на все, заявил глава МИД Сергей Лавров, говоря о возможности новых санкций за операцию ОДКБ в Казахстане.
«Не могу ничего сказать. Мы в режиме ожидания не работаем, мы работаем над конкретными вещами. Но наши западные коллеги способны на все», – передает его слова РИА «Новости».
Лавров выразил надежду, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять.
«Я надеюсь, что больше... не придется этот опыт применять, но надо держать порох сухим... если русскую пословицу применить. Не дай Бог что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ», – сказал министр.
Напомним, Россия начала вывод миротворцев из Казахстана. Политологи считают, что январские волнения в Казахстане не были похожи на обычную цветную революцию, а стали примером протеста нового типа.
В пятницу миротворцы из Белоруссии, Армении и Таджикистана вылетели из Казахстана.
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МИД ответил на призыв Госдепа оперативно вывести войска ОДКБ из Казахстана
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«США не входят в ОДКБ, поэтому не имеют права диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана.
В российском МИДе напомнили Прайсу слова его шефа Энтони Блинкена о том, что США выступают против ограничения каких-либо стран от участия в союзах и установления сфер влияния.
«США – не член ОДКБ. Соответственно, диктовать условия или ограничивать действие договора, объединяющего стран-участниц, не имеют права, – сообщили в МИДе. – Их наставления мало кого интересуют, так как действия Вашингтона по наведению порядка как у себя дома, так и за рубежом неэффективны и ведут к еще большим проблемам».
В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, а также призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны.
«Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что в случае затягивания вывода миротворцев в стране могли бы усилиться разговоры об «оккупантах».
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В Алма-Ате погиб замкомандира гвардейской десантно-штурмовой бригады
Во время протестов в Алма-Ате погиб 39-летний заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана подполковник Сандибек Хаиров.
У погибшего военного остались супруга и двое детей. Сообщается, что церемония прощания состоится 13 января в 10.00 в Доме офицеров Алма-Аты, передает Telegram-канал Tengrinews.kz - Новости Казахстана.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Рогозин не захотел видеть министра информации Казахстана на Байконуре
На космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы его там не ждем», – заявил Рогозин в Теlegram.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
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Дочь Назарбаева заявила о последнем жестоком уроке для Казахстана
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Жестокий урок для Казахстана в виде массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны, заявила младшая дочь бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Алия.
«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», – написала она в Instagram.
Она выразила надежду, что «этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории». «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», – отметила дочь первого президента Казахстана.
«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», – заявила Назарбаева.
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Ранее в 14 из 17 регионов Казахстана, включая столицу, отменили красный уровень террористической опасности.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
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В МИДе раскритиковали националистические заявления нового министра информации Казахстана
В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ и, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция», – передает ее слова ТАСС.
«Возможно, что-то приписывается, чего не говорилось, но я опровержений не видела», – добавила Захарова.
Дипломат при этом подчеркнула, что назначение членов правительства является суверенным делом Казахстана. Она также отметила, что руководство республики «твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений» с Россией и на обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
При это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет судить о министре информации Казахстана Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам, Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана.
Министр информации Казахстана ответил на обвинения в русофобии
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Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров назвал понятными, но исчерпанными обвинения в русофобии на основе перепалок в соцсетях десятилетней давности.
«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», – сказал он в интервью «Sputnik Казахстан».
Умаров добавил, что с большим уважением относится к России, к традициям, истории, литературе и сам прекрасно владеет русским языком и связан с русской культурой.
Также министр отверг обвинения в неуважении к истории и памяти Великой Отечественной войны.
«Великая Отечественная – это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечаем День Победы», – сказал Умаров.
Он заявил, что Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана.
«Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости, наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», – заявил он.
Напомним, сообщалось, что предметом активной неприязни Умарова являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова.
Госдеп призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана
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Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова сенатора РИА «Новости».
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Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
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Минобороны Казахстана опубликовало видео с миротворцами ОДКБ
Министерство обороны Казахстана показало видео, на котором запечатлены миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Видео публикует Telegram-канал «Говорит Москва».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
Минченко объяснил нежелание Рогозина видеть на Байконуре главного русофоба Казахстана
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«Рогозин просто удерживает свое политическое позиционирование. Сама по себе история с Умаровым здесь вторична», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее глава Роскосмоса заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
«Рогозин сейчас выступает в двух ипостасях: с одной стороны – он руководитель крупной госкорпорации, а с другой стороны – претендует на роль лидера определенного идеологического течения. И у него эти две ипостаси конкурируют между собой», – сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Поэтому, я думаю, постом в адрес Умарова Рогозин просто удерживает свое политическое позиционирование. Сама по себе история с Умаровым здесь вторична», – добавил собеседник.
«Представим, что у России и Казахстана появится необходимость провести какое-то межгосударственное мероприятие. И в рамках этого мероприятия по должности, например, там будет присутствовать министр информации Умаров. Его что, не пустят на космодром? Поэтому пост главы Роскосмоса – это скорее идеологическое обозначение мнения Рогозина и его претензий на определенный электорат», – заключил Минченко.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову. «Мы его там не ждем», – заявил Рогозин в Теlegram.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются
Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Россия начала вывод миротворцев из Казахстана
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Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ погрузились в самолеты и вылетели из аэропорта Алматы в пункт постоянной дислокации, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Сообщается, что четыре самолета ВКС ИЛ-76 доставят подразделения российских десантников из миротворческой миссии ОДКБ из Казахстана в Ивановскую область, передает РИА «Новости».
Ранее министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Из Казахстана начали выводить миротворческий контингент ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 12 января рассказал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, а также доложил о начале вывода миротворческого контингента, сообщает пресс-служба главы республики.
«Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Токаева.
Ранее президент говорил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ запланирован на 13 января.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. мародеров и участников террористических атак
Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений, сообщили в комендатуре города.
В сообщении ведомства говорится, что «всего задержаны 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов», передает ТАСС.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первых числах января 2022 года.
В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
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Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранителям Казахстана
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Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана, сообщили в Минобороны России.
«В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», – указано в заявлении, передает РИА «Новости».
В настоящий момент, как отметили в пресс-службе ведомства, миротворцы приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.
В Минобороны заверили, что возращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
Стало известно о гибели россиянки во время погромов в Казахстане
Гражданка России, мать троих детей погибла от рук бандитов в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана, сообщило российское посольство в Казахстане.
«В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М. В. Ким покидала место своей работы», – говорится в сообщении посольства странице в Facebook.
Отмечается, что генконсульство России в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей.
Кроме того, российское посольство направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления. «Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», – отметили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что россияне не пострадали во время беспорядков в Казахстане.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Красный уровень террористической угрозы отменен на большей части Казахстана
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В 14 из 17 регионов Казахстана, включая столицу, отменен красный уровень террористической опасности, сообщил Комитет национальной безопасности страны.
КНБ сообщил, что в 14 регионах «обстановка стабилизирована». Оперштаб сообщает «о завершении антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей».
В Алма-Аты, а также в Алматинской и Жамбылской областях продолжаются антитеррористическая операция, «установление и задержание террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков». На территории указанных регионов красный уровень террористической угрозы остается в силе, передает РИА «Новости».
Как сообщил информцентр комендатуры Алма-Аты, в городе задержали почти 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов, передает ТАСС.
Тем временем первый пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта Алма-Аты после возобновления его работы, направился в столицу Казахстана.
Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики создала веб-сайт stopterrorism.kz. Здесь казахстанцы могут анонимно загрузить записи о террористических актах и беспорядках.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
-
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