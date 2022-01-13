В Нур-Султане ввели послабления во время комендантского часа

Комендатура столицы Казахстана разрешила встречать и провожать пассажиров из аэропорта и железнодорожных вокзалов при наличии билетов на руках и документов, удостоверяющих личность, сообщила администрация Нур-Султана.

«Во время комендантского часа в столице допускается встречать и провожать пассажиров из аэропорта и железнодорожных вокзалов. Обязательное условие – наличие билетов на руках (фото) и документов, удостоверяющих личность», – приводит РИА «Новости» сообщение комендатуры.

Комендантский час в столице Казахстана действует с 23:00 до 07:00.

Ранее для доставки пассажиров во время комендантского часа в Нур-Султане были запущены спецрейсы маршрутных автобусов до аэропорта и железнодорожного вокзала, которые курсируют с 21.00 до 06.00, напомнила столичная мэрия.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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