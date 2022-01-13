Из Казахстана прекращен вывоз граждан России самолетами ВКС

В связи со стабилизацией ситуации в Казахстане мероприятия по вывозу граждан России самолетами ВКС завершены, сообщили в пресс-службе МИД России.

Также в ведомстве добавили, что с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта «Алматы», передает РИА «Новости».

По информации Минобороны, за время беспорядков в Казахстане с помощью самолётов ВКС в Россию эвакуировали 1719 человек. Это граждане РФ и иностранцы.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» с 15 января возобновит рейсы в Актобе на западе Казахстана, с 16 января – в Костанай, а с 17 января самолеты будут летать в Караганду.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.