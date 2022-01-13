Экс-премьер Литвы оценил ущерб от разрыва договора с «Беларуськалием» о транзите

Ущерб экономике Литвы от расторжения договора «Литовских железных дорог» с «Беларуськалием» о транзите может составить от одного до нескольких миллиардов евро, сообщил председатель демократической партии сейма, бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис изданию ELTA.

«Из-за разных юридических последствий: расторжения договора, неполучения доходов и железными дорогами, и Клайпедским портом, потери доходов терминалом сыпучих грузов, увольнения работников, а также неисполнения договоров с третьими странами, куда этот груз должен был попасть, обязательно будут претензии, правовые споры. Согласно представленной информации, ущерб будет от одного до нескольких миллиардов евро», – передает РИА «Новости» его слова.

Сквернялис отметил, что на заседании парламента не услышал от сторонников расторжения договора весомых аргументов, почему транзит «Беларуськалия» через Литву угрожает национальной безопасности страны.

Ранее правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».

В августе прошлого года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска.

Из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка решил подать в отставку. При этом премьер-министр Литвы не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса.

Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что литовская государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») может попасть под санкции США, если компания и дальше будет осуществлять транзит белорусских удобрений.

В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявлял, что Минск готов отреагировать на ограничения экспорта калийных удобрений через Литву и оперативно перенаправить потоки в порты России.