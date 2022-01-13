МИД: Россияне в ходе беспорядков в Казахстане не пострадали

Россияне не пострадали во время беспорядков в Казахстане, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается пострадавших россиян во время этих трагических событий в Казахстане, по сведениям, которые мы получаем из российских дипломатических учреждений, российские граждане в ходе беспорядков не пострадали», – передает ТАСС ее слова.

Ранее Россия начала вывод миротворцев из Казахстана. Известно, что первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ погрузились в самолеты и вылетели из аэропорта «Алматы» в пункт постоянно дислокации.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.