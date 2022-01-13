Названы сроки назначения православного архиерея в ЮАР

Русская православная церковь планирует назначить в ближайшее время постоянного архиерея для руководства епархией Московского патриархата в Йоханнесбурге, сообщил настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в ЮАР протоиерей Даниил Луговой.

«Постоянный епископ не назначен. Но есть митрополит Леонид, который возглавляет временно управляющий епархией экзархат, и мы ожидаем назначения архиерея в начале этого года. Это будет русский епископ, и скоро состоится церемония его назначения», – приводит РИА «Новости» слова Лугового.

До этого патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) сообщил, что вопрос о возможности образования иных епархий и назначения на кафедры архиереев как из числа русского, так и из числа африканского духовенства может быть представлен на рассмотрение Священному синоду РПЦ.

Синод Русской православной церкви 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке, с двумя епархиями в его составе – Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид.

Ранее более ста священников Александрийского патриархата перешли с приходами и паствой в РПЦ. Так они выразили несогласие с действиями своего патриарха Феодора, признавшего неканоническую церковь Украины.

До этого РПЦ отобрала у Александрийского патриарха приходы РПЦ в Африке.

Напомним, РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора.

В конце ноября глава Александрийской церкви патриарх Феодор назвал главу так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) «желанным братом». Сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ.

Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке. В его составе были основаны две епархии: Северо-Африканская, глава которой будет носить титул «Каирский и Северо-Африканский», и Южно-Африканская, которую возглавит архиерей с титулом «Йоханнесбургский и Южно-Африканский». Патриарший экзарх Африки, которым был назначен с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, носит титул митрополита Клинского.