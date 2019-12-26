РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора

Русская православная церковь прекращает поминовение Александрийского патриарха.

Такое решение принял Священный Синод, передает ТАСС.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале опубликовал несколько пунктов из постановления Синода.

Согласно им, РПЦ выражает «глубокую скорбь в связи антиканоническими действиями патриарха Александрийского Феодора, вступившего в общение с раскольниками».

В постановлении подчеркивается, что решение Феодора о признании украинских раскольников противоречит его заявлениям в поддержку канонической УПЦ МП и ее предстоятеля Онуфрия.

При этом Синод постановил сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали легализацию «украинского раскола».

В конце ноября глава Александрийской церкви патриарх Феодор назвал главу так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) «желанным братом». Сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ.