Александрийский патриарх назвал главу ПЦУ «желанным братом»

Глава Александрийской церкви патриарх Феодор написал письмо главе непризнанной «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифанию Думенко, в котором назвал его «весьма дорогим и желанным братом и сослужителем нашего Смирения».

Глава Александрийской церкви написал, что «крепко лобызает и с большим удовольствием празднично поздравляет» Епифания с избранием, передает «Интерфакс».

«С большим удовольствием получил братские письма вашего любимого блаженства, из которых мы узнали об избрании и интронизации на знаменитом Троне Церкви Киевской и всей Украины, только что приобретшей автокефалию», – пишет патриарх Феодор.

Письмо направлено спустя почти год после появления так называемой ПЦУ.

Напомним, ПЦУ ранее заявила, что получила признание Александрийской православной церкви.

Также сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу «Православной церкви Украины» (ПЦУ).