Минченко объяснил нежелание Рогозина видеть на Байконуре главного русофоба Казахстана

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13 января, четверг  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
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Американский СПГ спешит захватить мир

На высоких ценах на газ заработала не только Россия, но и США Gary Cameron/Reuters
На экстремально высоких газовых ценах в 2021 году заработал не только Газпром, но и США. Они существенно нарастили экспорт своего СПГ, который шел в основном в Азию. Однако стать мировым лидером США в этом году не удалось. Американцы уже очень близко подобрались к первым местам и теперь рассчитывают завоевать рынок газа уже в ближайшие годы. Подробности...
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Переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Венди Шерман пресс-служба МИД РФ/ТАСС,
Rod Lamkey/CNP/Sipa USA/Reuters
Заведомо долгие переговоры Москвы и Вашингтона по дальнейшей судьбе НАТО и другим вопросам глобальной безопасности еще только начались, но уже приковали внимание всего мира к людям, чья работа обычно остается «за кадром». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков за считанные часы превратился в «звезду» мировых медиа, став одним из главных лиц внешней политики России.  Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Китай унижает поляков в пользу Калининграда

Китайский транзит оказался важнейшим инструментом политического давления Zhejiang Daily/Reuters
Польша стремительно теряет свое участие в транзитном проекте «Новый шелковый путь». Еще совсем недавно Варшава готовилась подсчитывать прибыли от этого важнейшего проекта Китая, однако теперь грузы из КНР переориентировались на Калининград. Почему такое произошло и как сделать так, чтобы Россия выиграла от происходящего еще больше? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Новая мировая реальность рождается в первые дни 2022 года

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Неудавшийся переворот в Казахстане – это не просто очередная провалившаяся цветная революция, это нечто гораздо-гораздо большее. Это выстраивание прямо на наших глазах новой конфигурации глобального мира. Подробности...

Заменить Джоан Роулинг на Светлану Алексиевич

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Создатели фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» устраивают нам обзорную экскурсию по всем восьми картинам. Когда ж еще всплакнуть, как не в новогодние праздники. Подробности...
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Россия остается лидером в гиперзвуковом оружии

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В декабре прошлого года почти одновременно Россия и США провели испытания своих гиперзвуковых ракет. «Циркон», по словам президента Путина, показал себя безупречно, а испытания американской AGM-183A снова провалились. Подробности...
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Русофоб во власти Казахстана

Украина вернется к талонам на продукты

Обсуждение: 7 комментариев

Кто устроил бунт в Казахстане

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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
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    Минченко объяснил нежелание Рогозина видеть на Байконуре главного русофоба Казахстана

    		    13 января 2022, 13:26
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    «Рогозин просто удерживает свое политическое позиционирование. Сама по себе история с Умаровым здесь вторична», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее глава Роскосмоса заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.

    «Рогозин сейчас выступает в двух ипостасях: с одной стороны – он руководитель крупной госкорпорации, а с другой стороны – претендует на роль лидера определенного идеологического течения. И у него эти две ипостаси конкурируют между собой», – сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

    «Поэтому, я думаю, постом в адрес Умарова Рогозин просто удерживает свое политическое позиционирование. Сама по себе история с Умаровым здесь вторична», – добавил собеседник.

    «Представим, что у России и Казахстана появится необходимость провести какое-то межгосударственное мероприятие. И в рамках этого мероприятия по должности, например, там будет присутствовать министр информации Умаров. Его что, не пустят на космодром? Поэтому пост главы Роскосмоса – это скорее идеологическое обозначение мнения Рогозина и его претензий на определенный электорат», – заключил Минченко.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову. «Мы его там не ждем», – заявил Рогозин в Теlegram.

    Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.

    Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.

    В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».

    Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    В Алма-Ате погиб замкомандира гвардейской десантно-штурмовой бригады

    12 января 2022, 16:09

    Текст: Кристина Цыцура

    Во время протестов в Алма-Ате погиб 39-летний заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана подполковник Сандибек Хаиров.

    У погибшего военного остались супруга и двое детей. Сообщается, что церемония прощания состоится 13 января в 10.00 в Доме офицеров Алма-Аты, передает Telegram-канал Tengrinews.kz - Новости Казахстана.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    Коментарии (29)
    Рогозин не захотел видеть министра информации Казахстана на Байконуре
    		    12 января 2022, 22:46
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    На космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «Мы его там не ждем», – заявил Рогозин в Теlegram.

    Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.

    Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».

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    Коментарии (68)
    Дочь Назарбаева заявила о последнем жестоком уроке для Казахстана
    		    13 января 2022, 10:18
    Фото: Алия Назарбаева/YouTube
    Текст: Евгения Шестак

    Жестокий урок для Казахстана в виде массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны, заявила младшая дочь бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Алия.

    «С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», – написала она в Instagram.

    Она выразила надежду, что «этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории». «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», – отметила дочь первого президента Казахстана.

    «Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», – заявила Назарбаева.

    Ранее в 14 из 17 регионов Казахстана, включая столицу, отменили красный уровень террористической опасности. 

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

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    Коментарии (35)
    Минобороны Казахстана опубликовало видео с миротворцами ОДКБ
    		    12 января 2022, 16:48
    Фото: Министерство обороны Казахстана
    Текст: Елизавета Булкина

    Министерство обороны Казахстана показало видео, на котором запечатлены миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Видео публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



    Обсуждение:  186 комментариев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

    Коментарии (49)
    Из Казахстана начали выводить миротворческий контингент ОДКБ

    12 января 2022, 17:46

    Текст: Кристина Цыцура

    Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 12 января рассказал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, а также доложил о начале вывода миротворческого контингента, сообщает пресс-служба главы республики.

    «Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Токаева.

    Ранее президент говорил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ запланирован на 13 января.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    Коментарии (7)
    Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранителям Казахстана
    		    13 января 2022, 10:01
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана, сообщили в Минобороны России.

    «В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», – указано в заявлении, передает РИА «Новости»

    В настоящий момент, как отметили в пресс-службе ведомства, миротворцы приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.

    В Минобороны заверили, что возращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

    Коментарии (26)
    Посол Казахстана в Баку назвал местонахождение Назарбаева

    12 января 2022, 15:32

    Текст: Елизавета Булкина

    Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сейчас находится в столице страны, заявил посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

    «Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он постоянно следит за ситуацией», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее в Китае опровергли нахождение в стране Назарбаева. 8 января в пресс-службе Назарбаева сообщили, что бывший президент Казахстана находится в Нур-Султане и призывает всех сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Токаева для преодоления вызовов и обеспечения целостности страны.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Все началось с протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарту Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез, который до этого возглавлял Назарбаев.

    Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что экс-глава Казахстана сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства.

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    Красный уровень террористической угрозы отменен на большей части Казахстана
    		    13 января 2022, 07:28
    Фото: t.me/kazfreee/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В 14 из 17 регионов Казахстана, включая столицу, отменен красный уровень террористической опасности, сообщил Комитет национальной безопасности страны.

    КНБ сообщил, что в 14 регионах «обстановка стабилизирована». Оперштаб сообщает «о завершении антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей».

    В Алма-Аты, а также в Алматинской и Жамбылской областях продолжаются антитеррористическая операция, «установление и задержание террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков». На территории указанных регионов красный уровень террористической угрозы остается в силе, передает РИА «Новости».

    Как сообщил информцентр комендатуры Алма-Аты, в городе задержали почти 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов, передает ТАСС.

    Тем временем первый пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта Алма-Аты после возобновления его работы, направился в столицу Казахстана.

    Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики создала веб-сайт stopterrorism.kz. Здесь казахстанцы могут анонимно загрузить записи о террористических актах и беспорядках.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

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    Коментарии (7)
    Токаев предложил ввести в ОДКБ новую миротворческую должность

    12 января 2022, 18:24

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить институт специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества, сообщили в пресс-службе политика.

    Об этом он объявил в ходе встречи с генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем, который подчеркнул важность и своевременность реализации этой инициативы президента Казахстана, передает РИА «Новости».  

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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    В Казахстане начали расследование дела о попытке захвата власти экс-главой КНБ
    		    13 января 2022, 11:31
    Фото: EyePress News/Reuters
    Текст: Евгения Шестак

    Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова по фактам действий, направленных на насильственный захват власти.

    «В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», – информирует пресс-служба КНБ, передает РИА «Новости»

    По подозрению в госизмене в Казахстане задержаны бывшие заместители председателя Комитета национальной безопасности – начальник Службы спецназначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 

    Ранее спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. 

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

    Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабили магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

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    Токаев объявил дату вывода миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана

    12 января 2022, 14:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в Алма-Ате.

    «Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране», – передает его слова ТАСС.

    Токаев добавил, что присутствие миротворцев имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. «Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств», – сказал глава Казахстана.

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    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.

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    Названа дата отмены режима ЧП в нескольких областях Казахстана

    12 января 2022, 18:38

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти республики приняли решение отменить с 13 января в трех областях введенный ранее по всей стране из-за митингов и беспорядков режим чрезвычайного положения, сообщили 12 января в пресс-службе президента Казахстана.

    «Постановляю отменить с 07:00 (04:00 мск) 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области», – передает ТАСС со ссылкой на указ Касыма – Жомарта Токаева.

    Аналогичные решения также приняты в отношении Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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    Подсчитана выделенная США на «развитие демократии» в Казахстане сумма

    13 января 2022, 10:43

    Текст: Наталья Ануфриева

    Вашингтон в 2020-2021 годах выделил не менее 9,14 млн долларов на некоммерческие проекты в Казахстане, причем их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID), выяснили СМИ.

    Как следует из отчетных документов USAID, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование, передает RT.

    USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют «партнерами».

    RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Анализ цифр показал, что только за 2020 год на развитие этих направлений в Казахстане было потрачено 7,2 млн долларов. Полная отчетность за 2021 год еще не обнародована, однако известно, что «траты на гражданское общество» составят не менее 1,94 млн долларов.

    В минувшем году самой крупной статьей расходов USAID в Казахстане были траты на «укрепление благоприятной правовой среды» – 800 тыс. долларов. Целью этой программы провозглашается создание в стране комфортных условий для развития бизнеса и процветания организаций гражданского общества, а также «независимости и профессионализма судебной системы». В 2020 году на те же цели было потрачено 115 тыс. долларов.

    Второй по объему транш в 2021 году – 400 тыс. долларов – выделен на поддержку мероприятий, способствующих вовлечению граждан в участие в экономических, политических, управленческих и других процессах, «направленных на создание более мирных, демократических и плюралистических обществ». 

    На поддержку казахских СМИ в 2021 году выделили 150 тыс. долларов (в 2020-м на эти цели потратили 325 тыс. долларов).

    Средства массовой информации финансируются в рамках Центральноазиатской медиапрограммы полной стоимостью 15 млн долларов. Она рассчитана на пять лет и работает в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Официальная цель – помощь СМИ в создании беспристрастных материалов на политические и общественные темы, обучение журналистов и оказание им юридической поддержки.

    Однако на практике на эти деньги в Средней Азии взращиваются лояльные Западу лидеры мнений, считает доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт по внешней политике США Геворг Мирзаян: «USAID выделяет деньги на гуманитарные программы, чтобы создать в странах проамериканскую прослойку населения. Они работают целенаправленно с теми лицами, которые затем становятся лидерами общественного мнения: молодыми политиками, журналистами, гражданскими активистами». 

    USAID, добавил Мирзаян, действует через «мягкую силу» – и действует очень эффективно. Например, так на Украине «через USAID и другие структуры сформировалась прозападная прослойка активистов, которые потом делали «майдан».

    «Это, конечно, сыграло роль, потому что там (в Казахстане) воспитывалась прозападная прослойка. Но надо учитывать, что USAID – только один из каналов американского финансирования», – добавил он.

    Однако Казахстан вряд ли станет демократичнее благодаря такой политике Вашингтона, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин: «Безусловно, регулярно выделяемые средства на так называемую поддержку демократии на постсоветском пространстве влияют на ситуацию в регионах. Причем ровно в противоположном направлении: сложно назвать демократическими акты мародерства и терроризма, которыми занимаются люди, получающие подобного рода средства».

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. Погибли 164 человека, а сумма ущерба достигла почти 212 млн долларов.

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    Попросившие помощи у миротворцев россияне вернулись из Алма-Аты

    12 января 2022, 22:39

    Текст: Антон Антонов

    В Москву доставлены 146 россиян, которые находились в Алма-Ате, в Россию их привез самолет военно-транспортной авиации ВКС, сообщило Минобороны.

    Ведомство пояснило, что «российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки и находились в командировке». Из-за беспорядков в Казахстане и прекращения работы аэропорта Алма-Аты россияне, которые оставались в отелях и у родственников, обратились к руководству российских миротворцев с просьбой помочь вернуться в Россию. Кроме того, сообщается, что накануне самолетами военно-транспортной авиации из Казахстана в Россию привезли «2095 российских и иностранных граждан», передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

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    Песков заявил о демонстрации эффективности ОДКБ на примере Казахстана

    12 января 2022, 14:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал, что это была «достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справиться с теми проблемами, которые возникли», передает ТАСС.

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    Говоря о том, почему Россия в последнюю очередь выводит своих миротворцев из Казахстана, он отметил, что это вопрос не к Москве, все координируется ОДКБ.

    Скорый вывод контингента Песков объяснил решением Казахстана, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, останется ли усиленная охрана Байконура, представитель Кремля отметил, что она осуществляется и российскими специалистами, и, в первую очередь, казахстанскими правоохранителями.

    Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.

    Между тем новый кабинет министров Казахстана, сформированный после роспуска правительства 5 января на фоне протестов, во многом напоминает старый, однако одно из новшеств в нем по-настоящему скандально: министром информации стал Аскар Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война.

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