Бастрыкин рассказал о расследовании громких дел о стрельбе в учебных заведениях

Расстрел школьников в Казани, устроенный Ильназом Галявиевым, стрельба в университете Перми, в которой обвиняется Тимур Бекмансуров, а также взрыв в православной школе в Серпухове, подготовленный Владиславом Струженковым, объединяет общая деструктивная субкультура, заявил глава СК Александр Бастрыкин.

«Повторная психолого-психиатрическая экспертиза была назначена с учетом того, что при первой экспертизе не учитывался факт влияния на Галявиева идей субкультурного течения «колумбайн». Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы – выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводились к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи», – заявил глава ведомства в интервью РИА «Новости».

Председатель СК уточнил, что в ходе следствия были собраны материалы об особенностях этой субкультуры, их показали экспертам. Также к экспертизе привлекли более широкий состав экспертов, в их число вошли ведущие ученые в области психиатрии.

«В итоге результаты экспертизы подтвердили вменяемость фигуранта уголовного дела, как в момент совершения преступления, так и на данный момент», – подчеркнул Бастрыкин.

Галявиев готовился к преступлению на протяжении нескольких месяцев, он начал думать об этом еще в начале 2021 года.

«Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры «колумбайн», – пояснил глава СК.

Также Бастрыкин добавил, что обвиняемый по другому схожему делу – стрельбе в университете в Перми – Тимур Бекмансуров признан вменяемым.

«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», – указал он.

В случае же взрыва в православной гимназии в Серпухове подозреваемый Владислав Струженков также находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа.

«Изучение контента, которому отдавал предпочтение Струженков, опять же показало заинтересованность обвиняемого деструктивными течениями, пришедшими к нам из-за рубежа. В ходе расследования он признал свою вину в совершении преступлений. Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие», – сказал глава СК.

Струженкову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, и в незаконном изготовлении взрывного устройства.

Ранее устроившему стрельбу в казанской гимназии Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение по четырем статьям: убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.

В сентябре студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В декабре на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработала самодельная мина. Взрыв устроил выпускник местной православной гимназии. Изначально сообщалось о семи пострадавших, впоследствии это число выросло до 12.

Через несколько часов после происшествия священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что подрывник погиб, но информация была опровергнута. Позже медицинские службы сообщили, что он находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. В СК сообщили, что подозреваемый Владислав Струженков все же выжил.