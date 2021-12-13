Священник подтвердил гибель устроившего взрыв в Серпуховском монастыре

Осуществивший взрыв в гимназии при монастыре в городе Серпухов в Московской области погиб, он стал единственной жертвой теракта, заявил благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

«По официальной информации, это совершил ученик православной гимназии в возрасте 18 лет. Вследствие взрыва человек погиб, который совершил этот взрыв. <...> Слава Богу, что без других жертв, кроме человека, который непосредственно это совершил», – заявил священнослужитель РИА «Новости».

Также он отметил, что взрыв произошел не внутри помещения монастыря, а на территории рядом с гимназией, дверь была закрыта, и подрыв произошел около двери, у крыльца.

«Ребенок, который был недалеко - он подходил к гимназии – пострадал, у него легкое ранение ноги», – добавил Чабан.

Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что взорвавший самодельное взрывное устройство (СВУ) не был на учете в психоневрологическом диспансере.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. Взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил выпускник расположенной там гимназии, он пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.

Поступали сообщения о смерти подозреваемого от кровопотери, но позже они были опровергнуты. Уголовное дело возбудили по двум статьям.