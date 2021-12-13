Опровергнута гибель взорвавшего монастырь в Серпухово

Устроивший взрыв в гимназии при монастыре в Московской области молодой человек выжил, он находится в тяжелом состоянии, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он выжил, но взрывом ему оторвало ногу. Молодой человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии», – сказал собеседник ТАСС.

Ему долго не могли оказать помощь, поскольку ждали саперов для обследования на наличие других взрывных устройств, другую взрывчатку не нашли, добавил он.

Источник в экстренных службах отметил, что число пострадавших выросло до 12 человек.

«Все они подростки. Один из них – 15-летний – госпитализирован в тяжелом состоянии», – указал он.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ окажет помощь и содействие пострадавшим.

«Все обстоятельства произошедшего проверяются, церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим. Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

Местный житель поделился с Пятым каналом подробностями произошедшего.

«Я думал, котельная у них ухнула или еще чего-нибудь. А получается...<...> Такого не бывало здесь. Я потом уже в окно выглянул, смотрю тут... Когда услышал, что сирены едут, ну, думаю, точно не просто где-то хлопнуло», – сказал собеседник канала.

Отмечается, что мотивом поступка подозреваемого могла стать месть, он мог совершить подрыв из-за того, что его избивали другие воспитанники.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. Взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил выпускник расположенной там гимназии, он пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.

Сообщалось, что молодой человек, причастный к взрыву, якобы погиб от потери крови.