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Жена Макрона сравнила его с Рабле
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Первая леди Франции Брижит Макрон прокомментировала слова своего мужа Эммануэля Макрона в адрес непривитых от коронавируса французов.
Макрон заявил, что «не достает (еmmerder) французов», но невакцинированных «действительно хочет достать». «Emmerder» во французском имеет довольно грубый и вульгарный оттенок. СМИ сообщали, что французы были шокированы словами президента. Бывшая учительница французского языка Брижит Макрон заявила: «Я преподавала Рабле (французский писатель первой половины XVI века и гуманист эпохи Возрождения Франсуа Рабле, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»), а у него тоже цветистый язык», передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien и TF1.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.
Путин дал две недели на подготовку к новому витку пандемии
Необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, есть всего пара недель, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь –это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой.
По его словам, необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинированная на фоне возможной новой волны эпидемии. Также глава государства поручил премьеру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений, чтобы быть готовыми к новому витку пандемии.
«Нужно наращивать вакцинирование, наращивать. Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время», – подчеркнул президент.
Также Путин поручил правительству активнее заняться вопросом углубленной диспансеризации жителей России, переболевших коронавирусом.
«У нас в прошлом году планировали почти 9,5 млн людей провести через эти процедуры (диспансеризацию), помочь им восстанавливать здоровье. А прошло сколько? Меньше двух млн. Поэтому нужно к этому не то что вернуться, а заняться этим поактивнее», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения.
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Инфекционист: Взрослым легче заразиться «омикроном» от детей
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«Омикрон» заразнее, чем другие штаммы коронавируса. Соответственно, он поражает большее количество людей, что приводит к росту и тяжелых форм болезни, и летальных случаев. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД выезжавший в ЮАР для изучения штамма «омикрон» в составе группы специалистов Минздрава профессор Вадим Тестов.
«Штамм «омикрон» чрезвычайно трансмиссивен – значительно заразнее, нежели другие штаммы. Если предыдущими штаммами из 10 человек при контакте заражались два–четыре, то при «омикроне» – до семи–восьми человек. Распространяется он быстро, стремительно, поражает большие массы населения», – говорит заместитель директора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмонологии инфекционных болезней Минздрава России, член группы специалистов Минздрава, выезжавших в ЮАР для изучения штамма «омикрон», профессор Вадим Тестов.
«Если брать средний статистический случай коронавирусной инфекции, вызванный «омикроном», по сравнению с «дельтой» или другими штаммами, то он будет легче протекать. Типичная картина для ковида данного штамма – это симптоматика ОРВИ. Со стороны верхних дыхательных путей – заложенность носа, насморк, першение в горле, а также поражение респираторной системы в случае пневмонии», – делится инфекционист.
Однако, считает он, то, что серьезные симптомы встречаются реже, не означает, что «омикрон» безопаснее своих предшественников. Учитывая, что новым штаммом заражаются больше людей (побиты все рекорды заболеваемости), абсолютное число больных с тяжелым течением может быть в общей сложности достаточно высоким – сопоставимым с количеством тяжелых больных при «дельте» и других штаммах.
«Тяжелые случаи встречаются среди тех же самых групп, характерных для других штаммов: невакцинированные, имеющие какие-то хронические заболевания (сахарный диабет, заболевание почек, сердечно-сосудистые заболевания и другие), лица в возрасте (60–65 лет и старше). У них более высокие риски развития тяжелого случая заболевания за счет большей трансмиссивности», – поясняет эксперт Минздрава.
По его словам, «омикрон» влияет на усложнение эпидемиологической ситуации и на рост летальности от ковида. Данный штамм поражает большее количество людей, соответственно, вырастает и число пациентов с тяжелыми формами заболевания. Это приводит к перегрузке медицинских служб, которая наблюдается как в России, так и в других странах мира. А это ведет к избыточной смертности на фоне пандемии.
Специалист рассказал еще об одной опасности «омикрона» – заражении детей. По статистике, в детских коллективах коронавирус стали выявлять чаще. Дети переносят его легко – у них преимущественно симптомы ОРВИ. Но учитывая заразность и распространяемость штамма, это представляет дополнительную опасность для взрослых. Поскольку детские коллективы достаточно тесные, с минимальным соблюдением мер инфекционного контроля, а вирус более трансмиссивен, то шансы взрослого человека заразиться от своего ребенка стали гораздо выше.
Он обращает внимание на то, что помочь предотвратить тяжелое течение коронавируса, вызванного «омикроном», может прививка. «Насчет эффективности вакцинации против «омикрона» мы можем судить по ситуации в Южной Африке, Европе, США. По южноафриканским и европейским странам видно, что среди тех лиц, которые из-за тяжести состояния попадают в стационары, и самое главное – в реанимационные отделения – 98% невакцинированных. Соответственно, можно сделать вывод, что вакцинированные однозначно болеют легче», – говорит Тестов.
При этом в случае с «омикроном» вакцина не является стопроцентной гарантией того, что человек не заболеет, продолжает специалист. Однако само заболевание у привитых, по его словам, протекает легко: «Прививка неплохая гарантия того, что заболевание пройдет дома, человеку не понадобится госпитализация и, тем более, болезнь не дойдет до стадии реанимационного отделения».
В среду на совещании с членами правительства президент Владимир Путин заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавирусной инфекции, поскольку новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости. Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что принимаются меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона».
Ранее главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коронавирус может привести к таким неврологическим осложнениям, как поражение головного мозга, приводящее к инсульту, вызвать инфекционно-воспалительные поражения центральной нервной системы в виде менингоэнцефалитов, а также аутоиммунные поражения периферической нервной системы. Какие именно последствия может оставлять после себя штамм «омикрон» – пока сказать сложно, но они однозначно будут.
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Находящемуся в «Коммунарке» Куравлеву поставили диагноз
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Актер Леонид Куравлев находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких», наличие коронавируса у артиста не подтвердилось, сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.
«Он сейчас находится в больнице с диагнозом «воспаление легких», COVID не подтвердился на вчерашний день, находится он в Коммунарке», – передает РИА «Новости» ее слова.
Гущина сказала, что «это очень грустная новость». «Мы очень его любим, и просто хотели бы ему пожелать здоровья, потому что он один из самых талантливых артистов России», – добавила она.
Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).
Напомним, 10 января Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией.
Путин спрогнозировал новые вспышки коронавируса в России
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Новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек. Тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, в США и европейских странах зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом. Инфекция не оставляет в покое весь мир, добавил он.
Также глава государства выразил благодарность ЮАР за допуск российских специалистов для изучения штамма «омикрон».
«Мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в ЮАР. Еще раз хочу поблагодарить президента Южной Африки (Сирила Рамафосу) и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник и обнаружен», – сказал Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников.
Накануне Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
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Джокович ответил на обвинения в обмане при въезде в Австралию
Сербский теннисист Новак Джокович пояснил ситуацию с положительным тестом на коронавирус и ложной информацией в декларации при въезде в Австралию.
Джокович сообщил в Instagram, что 16 декабря сделал экспресс-тест на коронавирус после посещения баскетбольного матча двумя днями ранее. Он оказался отрицательным. В тот же день теннисист сдал ПЦР-тест. 17 декабря серб посетил мероприятие в Белграде, во время которого вручил награды детям. Перед ним он тоже сдал экспресс-тест.
По словам Джоковича, только после мероприятия он получил положительный результат ПЦР-теста, сданного 16 декабря. 18 декабря теннисист дал интервью изданию L'Equipe. Он признался, что допустил ошибку, не отказав журналистам.
По поводу неправильных данных в декларации при въезде в Австралию серб заявил, что ошибку допустил его агент. Она была не намеренной. Позже команда Джоковича предоставила всю дополнительную информацию австралийским властям.
«Всю появившуюся дезинформацию нужно исправить, чтобы снизить беспокойство по поводу моего приезда в Австралию. Эти моменты причиняют боль и тревогу моей семье. Я просто хочу иметь возможность бороться с лучшими теннисистами мира. Для меня всегда честь выступать на Australian Open», – заявил спортсмен.
Ранее сообщалось, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы за предоставление ложной информацию при въезде в Австралию.
Напомним, пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев. Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста.
Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В Сети появился результат ПЦР-теста теннисиста: 16 декабря он был положительным. Как отмечается, спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.
Политолог объяснил, зачем знаменитости спекулируют на теме вакцинации
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«Проблема разговоров о вакцинации состоит не в том, что непрофессионалы высказывают свое мнение, а в том, что они эти заявления капитализируют», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов.
«Пост в Сети, который обозначает позицию «против» вакцинации, наберет больше просмотров, а, следовательно, и больше активности и денежных средств, чем пост в поддержку», – полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Таким образом, указал эксперт, с точки зрения современного информационного поля, поддерживать вакцинацию невыгодно. «Человек не меняет позицию не потому, что он в ней уверен, а потому что он собирает с ее помощью много сторонников, – отметил собеседник. – У человека есть определенный имидж, он его сформировал, у него есть определенные каналы капитализации – зачем ему от них отходить, если переход ему ничего не даст».
Аналитик призвал перенять опыт США и Европы в этой сфере. «В США все блоги, которые поддерживают позицию, отличную от точки зрения главного эпидемиолога (Энтони) Фаучи, банятся и закрываются», – подчеркнул политолог.
Абзалов добавил, что другими способами, например – просто убеждением – не получится пресечь активные выступления противников вакцинации ради хайпа. Если к человеку идет финансовый поток, чтобы он выдавал заявления в духе антипрививочной повестки, то его сложно заставить генерировать другой контент, заметил эксперт.
Аналитик также напомнил: экспертно комментировать коронавирус и вакцинацию могут только эпидемиологи, а не просто люди, которые получили медицинское образование, и уж тем более – не те, кто не является профессионалом в этой сфере. «Стоматолог в принципе по касательной это проходил, но это то же самое, что нейрохирург будет давать советы по поводу пальпации», – добавил Абзалов.
Распространение ложной информации о коронавирусе и приведение доводов в пользу не делать прививку стало прибыльным делом. Только автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление», как подсчитал полковник полиции в отставке Алексей Трифонов, зарабатывает до 22,6 млн рублей в год. Этот канал, на который подписаны более 120 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19.
Первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, руководитель рабочей группы по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич отмечал по этому поводу, что на Западе противники вакцинации зарабатывают миллионы долларов США. «Лидеры общественного мнения в Сети – это зачастую непонятные персонажи, люди явно без образования. Они должны нести официальные обязанности, должны отвечать за информацию, которую распространяют. Не говоря уже о том, что в зависимости от количества подписчиков и с учетом тех сумм, которые инфлюенсеры зарабатывают, для них должен меняться налоговый режим», – отмечал Малькевич.
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Гинцбург назвал сроки адаптации «Спутника V» под «омикрон»
Адаптация российский вакцины «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет 2,5-3 месяца, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире России-24.
По его словам, вопрос необходимости адаптации «Спутника V» к «омикрону» будет решен через две недели. Ученый уточнил, что образец «Спутника V», который будет работать против «омикрона», почти готов, передает ТАСС.
При этом Гинцбург отметил, что «Спутник V» гораздо лучше других вакцин может противостоять изменчивости коронавируса.
Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.
Ранее Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм.
Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
Протестующие против сертификатов здоровья в Софии попытались ворваться в парламент
Участники манифестации против «зеленых сертификатов» пытаются проникнуть в здание народного собрания в болгарской столице Софии, во время беспорядков пострадали несколько полицейских.
В акции протеста принимают участие тысячи людей, прибывших со всей страны, организатором выступила партия «Возрождение», сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ), передает РИА «Новости».
Протестующие прорвали полицейский кордон вокруг парламента. Они остановились перед воротами здания, которые сотрудники Национальной службы охраны (НСО*) забаррикадировали столами и другими подручными предметами.
Четверо полицейских, пострадавших во время протеста, были доставлены в больницу для оказания медпомощи. Одного из участников задержали с газовым оружием.
Ранее сообщалось, что европейский парламент большинством голосов проголосовал за введение в Евросоюзе (ЕС) коронавирусного цифрового сертификата.
В России за сутки выявили 17,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 17946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 17946 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 702 150 заболевших в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4008, Санкт-Петербурге – 1659, Московской области – 1238.
Также за сутки зафиксировано 745 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 318 432 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 26 346 человек, всего выздоровели 9 758 364 человека.
Накануне, 11 января, в России выявили 17525 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 421.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Гинцбург оценил необходимость модификации «Спутника V» под штамм «омикрон»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Нет, остается та же самая рекомендация – вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», – цитирует «Интерфакс» Гинцбурга.
По его словам, заявление производителей иностранных вакцин о разработке модификации составов препаратов связано с тем, что их прививки не действуют против южноафриканского штамма.
Способность вакцины «Спутник V» противостоять омикрон-штамму коронавируса подтверждают совместные исследования центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, подчеркнул Гинцбург.
По его мнению, число прививаемых в сутки в России граждан должно быть в десять раз больше, чем сейчас, чтобы за полгода достичь необходимого уровня коллективного иммунитета.
«В день 500-600-700 тыс. человек в России должно вакцинироваться, а те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода «зонтиком» накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, «Спутник» действует. Пока он действует против всех известных вариантов, нам с ним повезло», – сказал он.
Ранее Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».
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Голикова заявила о неизбежности нового подъема заболеваемости коронавирусом в России
Нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова заявила на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства, что происходящее во всем мире началось и в России – это распространение «омикрона», передает ТАСС.
«Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать, но наша задача – принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции», – сказала она.
По ее словам, в России уже выявили 698 случаев «омикрона», и столичный регион, скорее всего, примет на себя первый удар распространения этого штамма коронавируса.
Голикова также заявила, что данные о спаде заболеваемости в России могут быть ошибочными: «По итогам первой недели наступившего года уровень заболеваемости составил 76,3 случая на 100 тыс. населения, это снижение на 19,4% по сравнению с последней неделей 2021 года. Но эта ситуация не вполне реалистична, поскольку на протяжении последних недель до окончания 2021 года и на первой неделе 2022 года несколько снизился в ряде регионов уровень охвата тестированием. И на первой неделе уровень тестирования составил 239 на 100 тыс. населения, снижение уровня тестирования допущено в 66 субъектах».
Она подчеркнула, что рекомендуемый уровень тестирования 300 на 100 тыс. населения.
На данный момент в России развернуто 164 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, из них занято 70%. Нынешнее число коек на 141 тыс. меньше, чем в пик подъема заболеваемости.
Ранее Владимир Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин счел «Спутник V» эффективнее других вакцин против «омикрона»
Вакцина «Спутник V» работает против «омикрона» эффективнее других препаратов, судя по имеющимся данным, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.
«Судя по всему, «Спутник V» достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, во всяком случае нейтрализация вируса вакциной очевидна.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Также Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
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Песков призвал «сделать себе и близким добро» с помощью прививки
Вакцинация от коронавируса станет добрым поступком в отношении самого себя и своих близких, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Уверенным можно быть в одном: если те, кто не привился, привьются или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе, своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны», – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что численность заболевшими штаммом «омикрон» будут очень высоки, поскольку это специфика этого штамма.
«Вместе с тем, мы имеем предварительные данные о том, что протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности все равно необходим», – приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».
Также Песков добавил, что пока не ясно, потребуется ли локдаун или введение нерабочих дней.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, для этого есть всего пара недель.
Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что новый эпидемический подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» неизбежен.
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Кремль опроверг уход администрации на «удаленку» в случае роста заболеваемости
Администрация российского президента не намерена уходить на удаленный режим работы, но в ней готовятся к росту числа заболевших, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли администрация президента переведена на удаленную работу в случае роста заболеваемости, передает РИА «Новости».
«Что касается администрации, это такой непрерывный рабочий процесс, но, конечно, тоже потенциально готовимся к тому, что может количество заболевших увеличиваться», – сказал он.
Представитель Кремля указал, что специалисты также будут формулировать свои рекомендации для президента.
«Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно», – цитирует Пескова ТАСС.
Сам же глава государства каждый день участвует в работе штаба по борьбе с коронавирусом, указал он.
«Это работа ежедневная уже на протяжении двух лет. Поэтому ничего большего здесь делать просто невозможно. Есть опыт, есть волна надвигающаяся, есть совершенно понятная и очевидная ситуация в европейских странах, в Северной Америке, и есть понимание того, что неизбежно эта волна придет и к нам. И есть указания по мобилизационным действиям на это счет, кои вы сегодня слышали», – сказал Песков.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, для этого есть всего пара недель.
Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что новый эпидемический подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» неизбежен.
КХЛ перенесла ряд матчей регулярного чемпионата
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла все матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, из-за роста заболевших коронавирусом в клубах.
«В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты», – передает сообщение пресс-службы КХЛ ТАСС.
По состоянию на утро 12 января у 171 человека их числа игроков, тренеров и представителей команд выявлен коронавирус.
«Автомобилист» выйдет с карантина и 13 января проведет первый матч в 2022 году. Команда из Екатеринбурга 13 января примет череповецкую «Северсталь». Решение о проведении встречи между СКА и «Сочи» будет принято в день игры 13 января. В сочинском клубе выявлено пять случаев заражения коронавирусом.
«Хотелось бы повторить, наши главные цели в пандемийное время — здоровье игроков и болельщиков, ничего не изменилось. Эпидемиологическая ситуация развивается стремительно, только за последние сутки 60 человек в лиге заболели, в ряде клубов появилась симптоматика заболевания, КХЛ проведет матчи ближайших трех игровых дней с участием тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической обстановки. (...) Именно поэтому было принято решение о переносе четырех игровых дней, где большинство матчей и так не состоится из-за карантина в командах», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Он подтвердил, что часть перенесенных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет во время зимних Олимпийских игр 2022 года.
«Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. Федерация хоккея России подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации», – уточнил Морозов.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что хоккеисты и тренеры ЦСКА заразились коронавирусом.