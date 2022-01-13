Жена Макрона сравнила его с Рабле

Инфекционист: Взрослым легче заразиться «омикроном» от детей

«Омикрон» заразнее, чем другие штаммы коронавируса. Соответственно, он поражает большее количество людей, что приводит к росту и тяжелых форм болезни, и летальных случаев. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД выезжавший в ЮАР для изучения штамма «омикрон» в составе группы специалистов Минздрава профессор Вадим Тестов.

«Штамм «омикрон» чрезвычайно трансмиссивен – значительно заразнее, нежели другие штаммы. Если предыдущими штаммами из 10 человек при контакте заражались два–четыре, то при «омикроне» – до семи–восьми человек. Распространяется он быстро, стремительно, поражает большие массы населения», – говорит заместитель директора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмонологии инфекционных болезней Минздрава России, член группы специалистов Минздрава, выезжавших в ЮАР для изучения штамма «омикрон», профессор Вадим Тестов.

«Если брать средний статистический случай коронавирусной инфекции, вызванный «омикроном», по сравнению с «дельтой» или другими штаммами, то он будет легче протекать. Типичная картина для ковида данного штамма – это симптоматика ОРВИ. Со стороны верхних дыхательных путей – заложенность носа, насморк, першение в горле, а также поражение респираторной системы в случае пневмонии», – делится инфекционист.

Однако, считает он, то, что серьезные симптомы встречаются реже, не означает, что «омикрон» безопаснее своих предшественников. Учитывая, что новым штаммом заражаются больше людей (побиты все рекорды заболеваемости), абсолютное число больных с тяжелым течением может быть в общей сложности достаточно высоким – сопоставимым с количеством тяжелых больных при «дельте» и других штаммах.



«Тяжелые случаи встречаются среди тех же самых групп, характерных для других штаммов: невакцинированные, имеющие какие-то хронические заболевания (сахарный диабет, заболевание почек, сердечно-сосудистые заболевания и другие), лица в возрасте (60–65 лет и старше). У них более высокие риски развития тяжелого случая заболевания за счет большей трансмиссивности», – поясняет эксперт Минздрава.

По его словам, «омикрон» влияет на усложнение эпидемиологической ситуации и на рост летальности от ковида. Данный штамм поражает большее количество людей, соответственно, вырастает и число пациентов с тяжелыми формами заболевания. Это приводит к перегрузке медицинских служб, которая наблюдается как в России, так и в других странах мира. А это ведет к избыточной смертности на фоне пандемии.

Специалист рассказал еще об одной опасности «омикрона» – заражении детей. По статистике, в детских коллективах коронавирус стали выявлять чаще. Дети переносят его легко – у них преимущественно симптомы ОРВИ. Но учитывая заразность и распространяемость штамма, это представляет дополнительную опасность для взрослых. Поскольку детские коллективы достаточно тесные, с минимальным соблюдением мер инфекционного контроля, а вирус более трансмиссивен, то шансы взрослого человека заразиться от своего ребенка стали гораздо выше.

Он обращает внимание на то, что помочь предотвратить тяжелое течение коронавируса, вызванного «омикроном», может прививка. «Насчет эффективности вакцинации против «омикрона» мы можем судить по ситуации в Южной Африке, Европе, США. По южноафриканским и европейским странам видно, что среди тех лиц, которые из-за тяжести состояния попадают в стационары, и самое главное – в реанимационные отделения – 98% невакцинированных. Соответственно, можно сделать вывод, что вакцинированные однозначно болеют легче», – говорит Тестов.

При этом в случае с «омикроном» вакцина не является стопроцентной гарантией того, что человек не заболеет, продолжает специалист. Однако само заболевание у привитых, по его словам, протекает легко: «Прививка неплохая гарантия того, что заболевание пройдет дома, человеку не понадобится госпитализация и, тем более, болезнь не дойдет до стадии реанимационного отделения».

В среду на совещании с членами правительства президент Владимир Путин заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавирусной инфекции, поскольку новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости. Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что принимаются меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона».

Ранее главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коронавирус может привести к таким неврологическим осложнениям, как поражение головного мозга, приводящее к инсульту, вызвать инфекционно-воспалительные поражения центральной нервной системы в виде менингоэнцефалитов, а также аутоиммунные поражения периферической нервной системы. Какие именно последствия может оставлять после себя штамм «омикрон» – пока сказать сложно, но они однозначно будут.

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