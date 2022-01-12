Греческий адвокат предупредил о вероятности подозреваемого в убийстве Солоника избежать наказания

Арестованный по обвинению в организации убийства российского наемного убийцы Александра Солоника в Греции может быть освобожден из-под стражи, заявил греческий адвокат Яннис Лаврентиадис.

В Греции срок давности по особо тяжким преступлениям составляет 25 лет, в случае, если суд не вынесет решение до конца января, то подозреваемого должны освободить, сказал Лаврентиадис РИА «Новости».

«Сейчас предстоит следующая процедура. Он предстанет перед прокурором второй инстанции, будет помещен в заключение, и будет назначена дата суда», – пояснил собеседник.

Он добавил, что скоро должны быть назначены судебные слушания.

«Если не успеют за этот короткий срок вынести судебное решение, они вынуждены будут его отпустить, если за ним ничего больше не числится», – сказал Лаврентиадис.

Обвиняемого, по словам юриста, не стали арестовывать на Кипре, чтобы не затягивать с экстрадицией и успеть осудить до конца января.

«Больше 25 лет срока давности в Греции нет», – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Греции задержали местного жителя, уроженца Грузии, обвиняемого в причастности к убийству известного российского наемного убийцы Александра Солоника.

Солоник был также известен как Александр Македонский, он в 1995 году сбежал из «Матросской тишины» и был найден мертвым в 1997 году в пригороде Афин, в поселке Варибоби.

Тогда власти Греции предполагали, что Солоника могли убить его сообщники, с которыми он проживал на различных виллах. Солоник был найден убитым за рулем, рядом с ним могла находиться приехавшая к нему российская фотомодель Светлана Котова.

Сидевшие сзади преступники задушили удавкой Солоника, после чего убили свидетельницу. Тело Котовой нашли через несколько месяцев. Вскрытие показало, что она была сначала задушена, затем расчленена и закопана недалеко от виллы Солоника.

На счету Солоника десятки убийств, в том числе убийства криминальных авторитетов. За свою преступную «карьеру» успел совершить три побега из-под стражи.