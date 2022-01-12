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Подсчитан нанесенный бизнесу Казахстана ущерб после беспорядков
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Сумма ущерба, нанесенная бизнесу в Казахстане из-за беспорядков, составляет порядка 103,7 млрд тенге (более 240 млн долларов), из которых на Алма-Ату приходится 102 млрд тенге, сообщила Национальная палата предпринимателей.
В ведомстве отметили, что предприниматели Актюбинской и Мангистауской областей начали сообщать о понесенных убытках от мародеров, передает «Интерфакс».
Всего в 11 регионах Казахстана установлено свыше 1,6 тыс. пострадавших субъектов бизнеса.
Ранее сообщалось, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Напомним, спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы в Казахстане.
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Госдеп призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана
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Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова сенатора РИА «Новости».
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Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
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МИД ответил на призыв Госдепа оперативно вывести войска ОДКБ из Казахстана
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«США не входят в ОДКБ, поэтому не имеют права диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана.
В российском МИД напомнили Прайсу слова его шефа Энтони Блинкена о том, что США выступают против ограничения каких-либо стран от участия в союзах и установления сфер влияния.
«США – не член ОДКБ. Соответственно, диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц, не имеют права, – сообщили в МИД. – Их наставления мало кого интересуют, так как действия Вашингтона по наведению порядка как у себя дома, так и за рубежом, неэффективны и ведут к еще большим проблемам».
В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, а также призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны.
«Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что в случае затягивания вывода миротворцев в стране могли бы усилиться разговоры об «оккупантах».
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В Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. мародеров и участников террористических атак
Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений, сообщили в комендатуре города.
В сообщении ведомства говорится, что «всего задержаны 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов», передает ТАСС.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первых числах января 2022 года.
В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
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Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане
Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки по решению руководства республики, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», – передает его слова РИА «Новости».
Шойгу добавил, что «в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана».
Глава оборонного ведомства напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января КМС организации завершили развертывание на территории Казахстана.
«В короткие сроки – всего за трое суток – самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооружённых сил государств-членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развёртывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе», – отметил министр.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
Сбербанк восстановил работу на территории Казахстана
На территории Казахстана восстановлена работа отделений и банкоматов Сбербанка после беспорядков.
«Практически все банкоматы и отделения в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».
Уточняется, что несмотря на повреждения банкоматов в ходе беспорядков удалось сохранить денежные средства клиентов в полном объеме.
Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов.
Напомним, 9 ноября в Казахстане в целях безопасности временно приостановили работу обменных пунктов банков.
Начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков достигла почти 212 млн долларов.
В Кремле оценили заявление Лукашенко об угрозе переворота в Узбекистане
Россия не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне событий в Казахстане, о потенциальном риске которого ранее говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, это тема для диалога между Минском и Ташкентом. «Мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Песков отметил, что российские спецслужбы получают от коллег данные по ситуации в Казахстане и тем, кто стоит за произошедшим.
«Безусловно, идет обмен информацией по линии специальных служба, в том числе в рамках ОДКБ, и в рамках этого обмена, конечно, российская сторона от своих казахстанских коллег получает данные. И главное не то, какой информацией обладает российская сторона, а главное – из какой информации исходят наши казахстанские друзья. Именно президент Токаев вчера говорил об этом, именно это и должно являться первоисточником, и является таковым», – сказал он.
По его словам, определение сроков вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана это прерогатива Нур-Султана, Россия не имеет права вмешиваться.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, куда может перекинуться казахстанский мятеж.
Глава Казахстана уволил первого замглавы администрации президента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил первого замглавы администрации главы государства Даурена Абаева.
Заместителем руководителя администрации президента и спецпредставителем президента по международному сотрудничеству Токаев назначил Ержана Казыхана. Аида Балаева назначена на должность замглавы администрации главы государства, передает ТАСС.
Кроме того, Токаев уволил главу Агентства по делам государственной службы Анару Жаилганову, назначив на ее место заместителя председателя агентства Дархана Жазыкбаева.
Новым управляющим делами президента стал замглавы ведомства Айбек Дадебаев, он сменил на этом посту Ерлана Баттакова.
Ранее Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Главы МИД, Минобороны и МВД сохранили посты в новом правительстве Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.
«Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан, Бектанова Мурата Карибаевича – министром обороны Республики Казахстан, Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан», – передает сообщение пресс-службы главы Казахстана ТАСС.
Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра республики.
«Назначить Скляра Романа Васильевича первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Султанова Бахыта Турлыхановича – заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан», – говорится в документе.
50-летний Скляр занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана с сентября 2019 года. В разные годы работал министром индустрии и инфраструктурного развития, первым вице-министром по инвестициям и развитию республики.
Ранее Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Связь для россиян в Казахстане решили сделать бесплатной до 19 января
Связь для граждан России, находящихся сейчас в Казахстане, со среды до 19 января 2022 года сделают бесплатной, сообщили в Минцифры РФ.
Министерство совместно с операторами «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 – прим. ВЗГЛЯД) обеспечат бесплатную связь для россиян на период ЧП в Казахстане с 12 по 19 января 2022 года, передает РИА «Новости».
Это сделано для того, чтобы люди могли бесплатно связаться с диппредставительствами и авиакомпаниями, а также с родными и близкими. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, а том числе при отрицательном балансе.
Максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента. С 5 января все находящиеся в роуминге на территории Казахстана могут запросить перерасчет расходов.
Согласно данным операторов, на территории Казахстана находится сейчас около 30 тыс. россиян, пользующихся мобильной связью.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от ЕР обратилась к Минцифре России и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, которые сейчас находятся в Казахстане, сообщал председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В Минцифры России решили поддержать инициативу.
ОДКБ готовит передачу охраняемых миротворцами объектов правоохранителям Казахстана
Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану еще пять социально значимых объектов за сутки, разрабатывается план передачи охраняемых объектов правоохранителям, заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
«За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще пять социально-значимых объектов под охрану», – цитирует ТАСС генерала.
По его словам, командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Кроме того, Сердюков отметил, что оперативное развертывание миротворческих сил позволило правоохранительным органам Казахстана стабилизировать обстановку в стране, передает РИА «Новости».
Командующий также заявил, что после выполнения поставленных задач, миротворцы ОДКБ вернутся в пункты постоянной дислокации.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Фаза антитеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
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Определена дата первого заседания нового правительства Казахстана
Первое заседание назначенного во вторник правительства Казахстана пройдет 12 января, на нем будут рассмотрены меры по реализации озвученных ранее президентом страны Касым-Жомартом Токаевым поручений, сообщила пресс-служба нового премьер-министра Алихана Смаилова.
«На повестке заседания – меры по реализации поручений президента, данных в ходе выступления в Мажилисе (нижней палате) парламента Республики Казахстан 11 января, санитарно-эпидемиологическая ситуация», – приводит ТАСС сообщении.
Заседание правительства будет транслироваться в прямом эфире. В связи с действием на территории страны режима ЧП доступ журналистов в здание кабмина временно ограничили.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.
До этого Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Также Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Главы кабминов Казахстана и России обсудили вопросы экономического сотрудничества
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обсудил по телефону с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина.
«Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», – приводит РИА «Новости» сообщение казахстанского правительства.
По данным пресс-службы, стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Также Мишустин поздравил Смаилова с назначением.
«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», – заявил Смаилов.
Россия – ключевой торгово-экономический партнер республики. По итогам 10 месяцев 2021 года объем товарооборота между странами увеличился на 30% и достиг 19,5 миллиарда долларов. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли – объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в том числе обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем торговли также увеличился более чем на 21%.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.
До этого Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Также Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
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Профсоюзы России выразили поддержку Казахстану
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выразила солидарность с казахстанским профсоюзом и выразила уверенность, что в стране в скором времени установятся мир и правопорядок.
«Мы не хотим, чтобы в других странах, бывших союзных республиках, как только что в Казахстане, громили офисы и магазины, гибли простые люди. ФНПР выражает сочувствие братскому казахскому народу, скорбит вместе с ним по жертвам беспорядков. Мы поддерживаем заявления казахских профсоюзов, дающих свою оценку случившемуся», – приводится заявление федерации в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ранее профсоюзы Казахстана выпустили заявление, в котором сообщили о поддержке президента Касым-Жомарта Токаева.
«В нынешнее трудное для страны время, когда общество должно консолидироваться вокруг президента страны, казахские профсоюзы считают своим долгом поддержать главу государства. Мы готовы работать с социальными партнерами для преодоления возникших проблем и внести свой вклад в разработку и осуществление социально-экономических реформ», – говорится в заявлении казахских профсоюзов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Самолет со 145 россиянами на борту вылетел из Алма-Аты в Москву
Самолет военно-транспортной авиации со 145 российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву, сообщили в Минобороны России.
«Очередной самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву. Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 145 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Ранее во вторник российское генконсульство в Алма-Ате предупредило о приостановке регистрации на вывозные рейсы.
«Аэрофлот» объявил даты возобновления полетов в Казахстан
Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 15 января возобновит рейсы в Актобе на западе Казахстана, с 16 января – в Костанай, а с 17 января самолеты будут летать в Караганду, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«С 15 января планируется выполнение рейсов Москва – Актобе – Москва (SU1948/1949). С 16 января – Москва – Костанай – Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва – Караганда - Москва (SU1936/1937)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Авиакомпания просит пассажиров следить за актуальной информацией о времени вылета. Ранее компания возобновила регулярные полеты в Нур-Султан. С 12 по 18 января рейсы выполняются по скорректированному графику: отправление из Москвы в 01:30, прибытие в Нур-Султан в 08:00; отправление из Нур-Султана в 09:30, прибытие в Москву в 10:20.
«О возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент "Аэрофлот" проинформирует дополнительно», – добавили в пресс-службе.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.