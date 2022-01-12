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Казахстанский депутат: Террористам удалось использовать молодежь в качестве пушечного мяса
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Новому правительству Казахстана следует заняться социальными вопросами: террористы воспользовались безнадежным положением многих молодых людей, сформировавшимся на фоне проблем в экономике и социальной сфере. В результате молодежь использовали в качестве пушечного мяса, заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Казахстана Азат Перуашев.
Перуашев пояснил, что в Казахстане ежегодно по 100 тыс. иррмолодых людей уезжают из сел в города, «где вместо успеха их ждет безнадега», и «понятно, как возглавившим погромы террористам удалось использовать обозленную молодежь в качестве пушечного мяса».
«В этой связи задача правительства N 1 – дать молодым возможность обрести нормальное жилье, нормальный заработок. Вторая задача – устранить диспропорции между регионами. Уровень доходов и качество жизни от области к области разнятся, что вызывает у местных жителей вопросы», – указал он.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Депутат подчеркнул, что социальные вопросы нельзя решить без экономической опоры, потому нужна «демонополизация экономики»: «У нас есть буквально несколько бенефициаров, к которым сходятся все основные участники рынка. Слишком крупные компании нужно дробить и приватизировать. Возможно, для этого придется даже менять антимонопольное законодательство, проверять законность появления той или иной монополии в стране».
«Сегодня национальные компании и их дочерние организации, а также «дочки» госорганов, формируют порядка 50-70% ВВП. Конечно, есть естественные монополии – железные дороги, крупные нефтеперерабатывающие предприятия и так далее. Но поле, где могли бы зарабатывать частные компании, малый и средний бизнес, – тоже фактически монополизировано. Да и сами частные компании скупаются теми или иными монополиями. Поэтому государству нужно выходить из секторов, где может развиваться конкуренция», – заключил Перуашев.
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Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первых числах января 2022 года. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
В среду стало известно, что в Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. мародеров и участников террористических атак.
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Казахский политолог оценил решение о выводе из страны войск ОДКБ
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«Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. Ранее стало известно, что вывод миротворцев ОДКБ из республики начнется в ближайшие дни.
«Обстановка в Казахстане за последние дни принципиально улучшилась. Вчера еще кое-где на окраинах Алма-Аты были слышны отдельные выстрелы, а сегодня в городе уже тихо», – сказал казахстанский политолог Марат Шибутов.
По его словам, стычки протестующих с силовиками прекратились. «С малочисленными очагами бунта мы справимся своими силами», – подчеркнул собеседник. Эксперт добавил, что казахские власти не ожидают возобновления подобного конфликта в будущем.
«Организаторы и участники протеста знают, что в случае эскалации ситуации, войска ОДКБ вернутся в Казахстан. И это является сдерживающим фактором для того, чтобы не было нового мятежа», – сказал аналитик.
Шибутов также прокомментировал недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «если русские оказались в твоем доме – их сложно заставить уйти». В этой связи политолог указал, что безопасность Казахстана гораздо важнее, чем оценка ситуации со стороны США. «Нам плевать на Блинкена и его мнение», – добавил эксперт.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
«Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», – сказал Токаев.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, куда может перекинуться казахстанский мятеж.
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Российского миллиардера в Казахстане приняли за террориста
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Миллиардер, совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков рассказал, что находится в Казахстане и пока не может вылететь из страны, при этом у него почти нет интернета и связи.
«Я пытаюсь выбраться из Казахстана, но пока этого не удается сделать. Думаю, я выберусь из Алма-Аты в безопасное место и уже оттуда улечу самолетом», – передает РИА «Новости» его слова.
Рыбаков добавил, что по итогам пребывания в республике намерен сделать видеоматериал, поделившись историей о том, что накануне «на блокпосту чуть не вляпался»: по его словам, его «приняли за террориста». «Хорошо, что все хорошо закончилось», – отметил бизнесмен.
По словам Рыбакова, он улетел в Казахстан 3 января на отдых, обратно собирался возвращаться 10 января. «Сегодня давали интернет на один час – первый раз за три дня. Кто успел, тот что-то закачал, но обычно нет интернета», – сказал Рыбаков.
Ранее Минобороны России сообщило, что самолеты ВКС России доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию. Однако позднее в российском генеральном консульстве заявили, что регистрация граждан России на эвакуационные рейсы из Алма-Аты на родину приостанавливается в связи с загруженностью.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы.
Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат чиновников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
«Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов... Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», – сказал президент Казахстана в мажилисе (нижней палате парламента)..
По его словам, в стране обострилась проблема социального неравенства, а доступность мер социальной поддержки вызывает вопросы.
«Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей – их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге», – передает ТАСС слова Токаева.
Он также отметил, что «зачастую уровень [государственной] поддержки региона зависит от «веса» конкретного акима (главы органов местного самоуправления), а не от реальных потребностей жителей». По словам президента, «это ведет к диспропорции в развитии и недовольству граждан».
Токаев поручил правительству за два месяца разработать и принять программу по повышению доходов населения страны. «Следует принять комплекс следующих мер: разработать программу повышения доходов населения, работа должна быть точной и адресной... Поручаю правительству <...> в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения. Правительству следует обеспечить своевременное принятие социального кодекса», – передает РИА «Новости» слова Токаева.
Также президент призвал адаптировать политику в социальной сфере «под новые реалии», учитывая пандемию коронавируса и другие социальные проблемы. Наряду с этим лидер Казахстана поручил уделить особое внимание снижению безработицы.
Кроме того, Токаев поручил Нацбанку обеспечить четкую проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.
«В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю национальному банку совместно с агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны», – сказал Токаев
Токаев заявил также, что в сентябре выступит с посланием к народу, на котором представит новый пакет реформ. «В сентябре в послании я представлю новый пакет реформ, который будет нацелен на диалог с обществом», – сказал он.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Госдеп призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана
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Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова сенатора РИА «Новости».
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Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
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Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане
Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки по решению руководства республики, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», – передает его слова РИА «Новости».
Шойгу добавил, что «в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана».
Глава оборонного ведомства напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января КМС организации завершили развертывание на территории Казахстана.
«В короткие сроки – всего за трое суток – самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооружённых сил государств-членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развёртывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе», – отметил министр.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
Захарова сочла околесицей сообщения об «агрессии» России в Казахстане
Заявления о том, что Россия якобы выступает в качестве «агрессора» в ситуации в Казахстане, являются околесицей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, миротворческая операция ОДКБ сумела остановить кровопролитие в Казахстане и стабилизировать ситуацию.
«И тут же мы читаем параллельно от людей, которые никогда не являлись ни глубокими аналитиками, ни знатоками ситуации, вообще не принадлежат к этому миру и не являются профессионалами, мы читаем какую-то околесицу, что Россия – агрессор и так далее», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».
Она отметила, что государства ОДКБ действовали слаженно, четко, в правовом поле в Казахстане. Говоря о реакции Запада на ввод сил ОДКБ в Казахстан, она указала, что организация (ОДКБ) «сделала свое дело так, как делает свое дело врач высшей категории: моментально приведя всю ситуацию к показателям, которые были заявлены».
«Самое печальное: западные партнеры не читали Договора о коллективной безопасности, в котором четко прописано то, что как раз их больше всего волнует, только прописано было с 1992 года, то есть, те взаимоотношения поддержки друг друга, в том числе и с участием, с использованием вооруженных сил, которые прописаны были уже после того, как страны обрели независимость», – рассказала дипломат.
Она отметила, что может понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют, выражают недоумение по поводу действий ОДКБ по просьбе Казахстана, «учитывая то, что они сотворили с Афганистаном, и то, как они оттуда вываливались».
Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
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Сбербанк восстановил работу на территории Казахстана
На территории Казахстана восстановлена работа отделений и банкоматов Сбербанка после беспорядков.
«Практически все банкоматы и отделения в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».
Уточняется, что несмотря на повреждения банкоматов в ходе беспорядков удалось сохранить денежные средства клиентов в полном объеме.
Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов.
Напомним, 9 ноября в Казахстане в целях безопасности временно приостановили работу обменных пунктов банков.
Начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков достигла почти 212 млн долларов.
В Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. мародеров и участников террористических атак
Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений, сообщили в комендатуре города.
В сообщении ведомства говорится, что «всего задержаны 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов», передает ТАСС.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первых числах января 2022 года.
В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
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В Кремле оценили заявление Лукашенко об угрозе переворота в Узбекистане
Россия не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне событий в Казахстане, о потенциальном риске которого ранее говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, это тема для диалога между Минском и Ташкентом. «Мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Песков отметил, что российские спецслужбы получают от коллег данные по ситуации в Казахстане и тем, кто стоит за произошедшим.
«Безусловно, идет обмен информацией по линии специальных служба, в том числе в рамках ОДКБ, и в рамках этого обмена, конечно, российская сторона от своих казахстанских коллег получает данные. И главное не то, какой информацией обладает российская сторона, а главное – из какой информации исходят наши казахстанские друзья. Именно президент Токаев вчера говорил об этом, именно это и должно являться первоисточником, и является таковым», – сказал он.
По его словам, определение сроков вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана это прерогатива Нур-Султана, Россия не имеет права вмешиваться.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, куда может перекинуться казахстанский мятеж.
Глава Казахстана уволил первого замглавы администрации президента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил первого замглавы администрации главы государства Даурена Абаева.
Заместителем руководителя администрации президента и спецпредставителем президента по международному сотрудничеству Токаев назначил Ержана Казыхана. Аида Балаева назначена на должность замглавы администрации главы государства, передает ТАСС.
Кроме того, Токаев уволил главу Агентства по делам государственной службы Анару Жаилганову, назначив на ее место заместителя председателя агентства Дархана Жазыкбаева.
Новым управляющим делами президента стал замглавы ведомства Айбек Дадебаев, он сменил на этом посту Ерлана Баттакова.
Ранее Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Главы МИД, Минобороны и МВД сохранили посты в новом правительстве Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.
«Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан, Бектанова Мурата Карибаевича – министром обороны Республики Казахстан, Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан», – передает сообщение пресс-службы главы Казахстана ТАСС.
Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра республики.
«Назначить Скляра Романа Васильевича первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Султанова Бахыта Турлыхановича – заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан», – говорится в документе.
50-летний Скляр занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана с сентября 2019 года. В разные годы работал министром индустрии и инфраструктурного развития, первым вице-министром по инвестициям и развитию республики.
Ранее Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Связь для россиян в Казахстане решили сделать бесплатной до 19 января
Связь для граждан России, находящихся сейчас в Казахстане, со среды до 19 января 2022 года сделают бесплатной, сообщили в Минцифры РФ.
Министерство совместно с операторами «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 – прим. ВЗГЛЯД) обеспечат бесплатную связь для россиян на период ЧП в Казахстане с 12 по 19 января 2022 года, передает РИА «Новости».
Это сделано для того, чтобы люди могли бесплатно связаться с диппредставительствами и авиакомпаниями, а также с родными и близкими. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, а том числе при отрицательном балансе.
Максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента. С 5 января все находящиеся в роуминге на территории Казахстана могут запросить перерасчет расходов.
Согласно данным операторов, на территории Казахстана находится сейчас около 30 тыс. россиян, пользующихся мобильной связью.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от ЕР обратилась к Минцифре России и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, которые сейчас находятся в Казахстане, сообщал председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В Минцифры России решили поддержать инициативу.
ОДКБ готовит передачу охраняемых миротворцами объектов правоохранителям Казахстана
Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану еще пять социально значимых объектов за сутки, разрабатывается план передачи охраняемых объектов правоохранителям, заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
«За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще пять социально-значимых объектов под охрану», – цитирует ТАСС генерала.
По его словам, командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Кроме того, Сердюков отметил, что оперативное развертывание миротворческих сил позволило правоохранительным органам Казахстана стабилизировать обстановку в стране, передает РИА «Новости».
Командующий также заявил, что после выполнения поставленных задач, миротворцы ОДКБ вернутся в пункты постоянной дислокации.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Фаза антитеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
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Генконсульство в Алма-Ате предупредило о приостановке регистрации на вывозные рейсы
Регистрация граждан России на эвакуационные рейсы из Алма-Аты на родину приостанавливается в связи с загруженностью, сообщило российское генеральное консульство.
«Уважаемые граждане России. В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны России, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается», – передает ТАСС сообщение диппредставительства.
В связи с этим граждан просят воздержаться от прибытия в аэропорт Алма-Аты. «В случае поступления новых сведений о рейсах в Россию информируем дополнительно», – пояснили в генконсульстве.
Ранее Минобороны России сообщили, что самолеты ВКС России доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию.
Определена дата первого заседания нового правительства Казахстана
Первое заседание назначенного во вторник правительства Казахстана пройдет 12 января, на нем будут рассмотрены меры по реализации озвученных ранее президентом страны Касым-Жомартом Токаевым поручений, сообщила пресс-служба нового премьер-министра Алихана Смаилова.
«На повестке заседания – меры по реализации поручений президента, данных в ходе выступления в Мажилисе (нижней палате) парламента Республики Казахстан 11 января, санитарно-эпидемиологическая ситуация», – приводит ТАСС сообщении.
Заседание правительства будет транслироваться в прямом эфире. В связи с действием на территории страны режима ЧП доступ журналистов в здание кабмина временно ограничили.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.
До этого Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Также Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.