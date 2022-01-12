Казахстанский депутат: Террористам удалось использовать молодежь в качестве пушечного мяса

Новому правительству Казахстана следует заняться социальными вопросами: террористы воспользовались безнадежным положением многих молодых людей, сформировавшимся на фоне проблем в экономике и социальной сфере. В результате молодежь использовали в качестве пушечного мяса, заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Казахстана Азат Перуашев.

Перуашев пояснил, что в Казахстане ежегодно по 100 тыс. иррмолодых людей уезжают из сел в города, «где вместо успеха их ждет безнадега», и «понятно, как возглавившим погромы террористам удалось использовать обозленную молодежь в качестве пушечного мяса».

«В этой связи задача правительства N 1 – дать молодым возможность обрести нормальное жилье, нормальный заработок. Вторая задача – устранить диспропорции между регионами. Уровень доходов и качество жизни от области к области разнятся, что вызывает у местных жителей вопросы», – указал он.

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Депутат подчеркнул, что социальные вопросы нельзя решить без экономической опоры, потому нужна «демонополизация экономики»: «У нас есть буквально несколько бенефициаров, к которым сходятся все основные участники рынка. Слишком крупные компании нужно дробить и приватизировать. Возможно, для этого придется даже менять антимонопольное законодательство, проверять законность появления той или иной монополии в стране».

«Сегодня национальные компании и их дочерние организации, а также «дочки» госорганов, формируют порядка 50-70% ВВП. Конечно, есть естественные монополии – железные дороги, крупные нефтеперерабатывающие предприятия и так далее. Но поле, где могли бы зарабатывать частные компании, малый и средний бизнес, – тоже фактически монополизировано. Да и сами частные компании скупаются теми или иными монополиями. Поэтому государству нужно выходить из секторов, где может развиваться конкуренция», – заключил Перуашев.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первых числах января 2022 года. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

В среду стало известно, что в Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. мародеров и участников террористических атак.

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