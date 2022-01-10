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Госдеп дал оценку прошедшим в Женеве консультациям с Россией
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Завершившиеся в Женеве консультации России и Соединенных Штатов носили формат серьезной, деловой и откровенной дискуссии для уточнения позиций, а не переговоров в обычном понимании, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
«Сегодня состоялась дискуссия для лучшего понимания друг друга, а также приоритетов и озабоченностей друг друга. Это не было то, что называют переговорами», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Как считает первый замгоссекретаря США, речь идет об «открытом и прямом разговоре», в котором стороны стремятся «лучше понять [обоюдные] озабоченности и приоритеты».
По мнению Шерман, в настоящее время Россия и Соединенные Штаты еще не находятся «в той точке, когда мы готовы формировать тексты [соглашений]».
«У нас состоялась серьезная, деловая и откровенная дискуссия», – подчеркнула Шерман, отметив, что она и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков знают «друг друга очень хорошо». «Поэтому мы в определенной степени можем быть откровенны друг с другом, учитывая, что каждый из нас представляет интересы своей страны и привержен им», – заявила первый замгоссекретаря.
Напомним, 1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Рябков назвал предварительные переговоры России и США потрясающими
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве.
Встреча продолжалась более двух часов. «Потрясающе», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, стороны «погрузились в материю предстоящих дел». «Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда не теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь», – приводит слова Рябкова РИА «Новости».
Напомним, российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда. Он также заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
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Главы делегаций России и США не пожали руки на переговорах в Женеве
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Появились кадры, на которых представители делегаций России и США перед встречей в Женеве заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. Главы делегаций – замглавы МИД Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман – подходят к флагам для протокольной фотографии, при этом в эту встречу они не пожали друг другу руки.
Отмечается, что дипломаты сохранили социальную дистанцию, поскольку все еще действуют антиковидные меры. Отмечается, что в этих же целях было решено воздержаться от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии, передает ТАСС.
Однако на предыдущих встречах в Женеве Рябков и Шерман в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
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Рябков посетовал на мешающие переговорам с США «глаза и уши» стран НАТО
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, почему США «некомфортно» вести с Москвой двусторонний диалог.
По словам Рябкова, США «чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», передает РИА «Новости».
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Рябков: Отхода от сформулированных Россией принципов на встрече в Женеве не будет
Отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
Основная часть дискуссий проходит в понедельник в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
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Рябков рассказал о ходе переговоров России и США по гарантиям безопасности
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Переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с американской делегацией в Женеве.
Он рассказал, что США серьезно подошли к российским предложениям по гарантиям безопасности, в ходе переговоров не было попыток обойти острые углы, сообщает РИА «Новости».
По словам Рябкова, российская сторона на переговорах в Женеве объяснила, почему нерасширение НАТО – это императив. Он подчеркнул, что НАТО должно отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1977 года.
«Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должно, по большому счету, отказаться от материального освоения территории вступивших в НАТО государств за период после 1997 года», – сказал Рябков журналистам.
Что касается Украины, Рябков подчеркнул, что у Москвы нет и не может быть намерений «напасть» на республику. Он указал на то, что без продвижения по теме нерасширения НАТО и неразмещения вблизи России ракет работа с США по другим аспектам гарантий будет под вопросом.
«Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», – сказал он.
Замглавы МИД России отметил, что нет никаких оснований опасаться эскалационного сценария, все маневры войск России идут в пределах национальной территории. Также он добавил, что в ходе переговоров Россия и США затронули вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ, но этот вопрос не был главным.
«Времени на обсуждение того, к примеру, что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года Договором по СНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности. Все это было затронуто сегодня, но занимало отнюдь не главное место», – сказал он в ходе брифинга.
Рябков заявил, что Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации.
В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сказала, что США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с Россией. По ее словам, США в предстоящие дни проведут переговоры со своими партнерами в Европе по результатам состоявшихся дискуссий с делегацией России.
«В предстоящие дни мы проведем переговоры с нашими европейскими партнерами по итогам состоявшихся дискуссий (с Россией)», – сказала Шерман.
По ее словам, США заявили России, что готовы быстро продвигаться по вопросам контроля над вооружениями, с чем российская сторона согласилась.
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около девяти утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Он заявил, что отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве
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Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве.
«Переговоры завершились минут десять назад», – подтвердил РИА «Новости» пресс-секретарь постоянного представительства США при женевском отделении ООН Джозеф Крузич.
Дискуссии начались около девяти утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Окончания переговоров около постпредства США ждали свыше 50 иностранных и российских корреспондентов.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Он заявил, что отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Украина объявила требования России к НАТО неправомерными
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности.
Кулеба призвал «называть вещи своими именами». По его словам, российская сторона «требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России», в которую, по мнению Киева, попадают «суверенные соседние государства», передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины заявил, что «холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния». Киев считает российские требования «неправомерными». По мнению украинской стороны, эти требования «угрожают международному миру и безопасности».
Напомним, в Женеве проходит первый раунд переговоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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США отклонили требования России о нерасширении НАТО
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Власти Соединенных Штатов не согласны с предложениями об ограничении на прием новых стран в НАТО, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве российско-американских консультаций о гарантиях безопасности.
«Мы были тверды, возражая на предложения [России] о [гарантиях] безопасности, которые просто являются для США непроходными. Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
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1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Экс-аналитик ЦРУ призвал не повторять на Украине допущенные с Грузией ошибки
Запад неправильно понимал интересы России и сигналы Москвы, это привело к росту напряженности вокруг Украины, заявил бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб.
Биб счел «фундаментальной аналитической ошибкой» сравнение России с СССР и мнение о том, что Россия стремится «к конфронтации с демократическими странами». По его словам, у России, скорее, «довольно традиционная одержимость своей безопасностью», страна не раз переживала иностранные вторжения, поэтому «крайне последовательно» хочет отодвинуть потенциальных противников от границ, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Экс-аналитик ЦРУ напомнил про Карибский кризис 1962 года и посоветовал вместо «безоговорочных красных линий» действовать «посредством компромисса». Биб перечислил «сигналы», которые на Западе «не понимали»: размещение войск на границе, демонстрация неприемлемости сближения Украины с НАТО и ее стратегического партнерства с США, испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре.
Биб считает положительным сигналом предложение Москвы провести прямые переговоры. Он призвал не подходить к анализу поведения России с точки зрения столкновения идеологий. Такой подход позволяет «украинским националистическим группам, чьи мотивы редко продиктованы демократическими соображениями», манипулировать Западом, их «безрассудные действия» могут спровоцировать военный конфликт, сказал он.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В качестве примера он привел события в Грузии. Биб отметил, что в 2008 году Грузию поддерживали Европа и США, в результате Михаил Саакашвили начал боевые действия в Южной Осетии – «предпринял попытку аннексировать отколовшуюся республику, все закончилось войной», которой на Западе «не ожидали».
Напомним, обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман заявила, что президент России Владимир Путин в точности реализовал все задачи, поставленные им в ходе «мюнхенской речи» еще в 2007 году, однако западные оппоненты России – в первую очередь США – оказались не готовы к такому ходу вещей.
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США отказались обсуждать европейскую безопасность без участия Европы
США готовы вести диалог с Россией по ряду вопросов, но европейскую безопасность согласны обсуждать только при участии европейских союзников, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Комментируя встречу первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Женеве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, Прайс сказал, что стороны «обсудили двухсторонние темы, которые они будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января». США будут приветствовать «подлинный прогресс» в переговорах. Шерман, по его словам, заявила о приверженности Вашингтона «международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы», передает РИА «Новости».
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Страны Европы испугались экономического ущерба из-за грозящих России санкций США
Ряд стран Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу экономического ущерба от новых санкций против России, если они будут введены.
Отмечается, что не все западноевропейские союзники США до сих пор одобряют введение жестких ограничений в адрес Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Несколько стран опасаются ощутимых последствий для своей экономики, а также ответных действий со стороны России, которая может прекратить поставки газа в Европу. Принятие соглашения по некоторым из антироссийских санкций может оказаться непростой задачей для США и стран Европы, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести ограничения на поставки высокотехнологичной продукции и микроэлектроники в Россию, если ситуация вокруг Украины ухудшится.
Киев и западные страны обвиняют Москвы в стягивании войск к украинской границе. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать.
В ходе последних переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер объяснил, к чему приведет введение «суперсанкций» против РФ.
Рябков оценил возможность нового раунда переговоров с США по безопасности
В ближайшие дни станет ясно, состоится ли следующий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам консультаций с США.
«В ближайшие дни будет более полная ясность, состоится ли следующий раунд, если да, то когда, в каком формате. Здесь не будет долгих пауз в любом случае», – цитирует его РИА «Новости».
Также Рябков заявил, что не считает ситуацию на переговорах с США по безопасности безнадежной, хотя, по его словам, прогресс и не был достигнут.
«Я не считаю ситуацию безнадежной. Я думаю, что полезность проведенных в Женеве (переговоров) состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше существовали незримо. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не называться», – рассказал Рябков.
Замминистра отметил, что «сейчас вещи названы своими именами и это оказывает оздоровительный эффект на наши отношения с западом».
В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила, что делегации США и России подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана.
Она добавила, что «в предстоящие дни мы проведем переговоры с нашими европейскими партнерами по итогам состоявшихся дискуссий (с Россией)».
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
«Ястребы» в США попросили Белый дом отправить больше оружия на Украину
Группа экспертов по России в ходе одной из бесед в преддверии переговоров в Женеве призвала советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана направить больше оружия на Украину, сообщают СМИ со ссылкой на участников разговора.
По данным Axios, Салливан провел встречу в видеоформате с «ястребами» – сторонниками жесткой линии в отношениях с России, передает РИА «Новости». В их числе были те, кто работал при администрации президента США Дональда Трампа.
Между тем ряд высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена отметили, пишет издание, что США готовы обсудить «на взаимной основе» некоторые аспекты, которые вызывают обеспокоенность России. В частности, это новые ограничения по числу ракет и масштаб военных учений в Европе.
Неназванные чиновники, пишет портал, «решительно опровергали» сообщения СМИ о том, что США могут рассмотреть возможность сокращения присутствия в Европе. Также они заявили, что во время грядущих переговоров «не будет принято никаких четких обязательств».
«Мы знаем, что часть российской стратегии состоит в том, чтобы попытаться разделить нас от наших трансатлантических союзников и партнеров и посеять разногласия и сомнения по поводу того, как мы будем взаимодействовать, пока идут переговоры. Так дело не пойдет», – сказал изданию сам Салливан.
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Рябков заявил о необходимости НАТО пойти навстречу российским предложениям
Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что НАТО должна пойти навстречу предложениям России по гарантиям безопасности.
«Я надеюсь, что за завтрашний день <..> в общенатовском кругу сложится по крайней мере лучшее большее понимание того, что в тупик это все заводить нельзя и нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России. Причем шаг именно натовский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам», – сказал Рябков.
От отметил, что не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО совершат ошибку и будут действовать в ущерб европейской безопасности, передает РИА «Новости».
Найти баланс интересов в переговорах с США по гарантиям безопасности можно, для этого есть вся необходимая база, уверен политик.
Рябков подчеркнул, что Россия в вопросе безопасности заняла жесткую позицию, но не выдвигает ультиматумов США и НАТО. Также было добавлено, что новая встреча с США по гарантиям, если будет согласована, то пройдет в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что США намерены восстановить работу Совета Россия – НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Сейчас российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России.
В Кремле призвали подождать с оценками консультаций России и США по безопасности
Давать оценки по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве можно будет через несколько часов, переговоры еще идут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Время оценок наступит через несколько часов, вы знаете, что переговоры в Женеве сейчас идут. Так или иначе, (замглавы МИД РФ Сергей – прим. ВЗГЛЯД) Рябков даст свою оценку по итогам. Пока еще не время оценивать», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.