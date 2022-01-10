Главы Казахстана и Евросовета обсудили ситуацию в стране

Сатановский: Крах Казахстана грозил России дугой нестабильности от Астрахани до Алтая

«Происходящее в Казахстане – это цветная революция, которая встроена в большую войну с боевиками и террористами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее сообщалось, что среди участников беспорядков в Казахстане есть боевики, воевавшие за радикальных исламистов в горячих точках.

«Во время «арабской весны» и других цветных революций происходило то же самое, что сейчас в Казахстане – силовики ведь не проверяли паспорта у тех, кто сносил режимы. Это революции с привлечением мигрирующих ландскнехтов», – пояснил президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

В любом случае, по его словам, «гасить» нынешние протесты в Казахстане нужно вооруженной рукой. «Очень показательно, что сейчас Запад кричит о необходимости соблюдения прав человека при купировании угрозы. Так же было, когда США и Европа нам пытались навязать «диалог с оппозицией» после начала войны в Сирии, это один и тот же почерк», – отметил политолог.

Вместе с тем собеседник посетовал, что, в отличие от Башара Асада и Хосни Мубарака, президент Казахстана Токаев – дипломат. «В 2020 году на Валдайском форуме Токаев в диалоге с Путиным ратовал за то, чтобы все страны дружили и привлекали побольше денег для стабильности в регионе. На что Путин тогда ответил: «Саддам Хусейн тоже так думал». А теперь казахский лидер отдал приказ стрелять на поражение, потому что понял, что его могут убить, несмотря на его вежливость», – сказал эксперт.

Сатановский также подчеркнул: у нынешних казахских протестов прослеживается прямая связь с уходом США из Афганистана, где местные исламисты оказались не нужны талибам и ушли к северным соседям.

«Интересно и то, что по времени казахская «революция» совпала с запуском диалога США и России по вопросам безопасности. Расчет, видимо, делался на то, что после начала протестов в Россию хлынут беженцы и боевики под видом беженцев, и у нас будет дуга нестабильности от Астрахани до Алтая. Это существенно ослабило бы позиции России на переговорах с США, которые стартуют сегодня. Москве вообще было бы не до переговоров», – отметил аналитик.

Поэтому решение ОДКБ отправить войска в Казахстан – крайне своевременное. «Теперь мы слышим разочарованный голос Вашингтона о «необходимости диалога с оппозицией», потому что их комбинация сорвалась. Но если Казахстан рухнет, то Россия – следующая на очереди, поэтому в нынешней ситуации нам проигрывать нельзя», – резюмировал собеседник.

В понедельник в формате видеоконференции началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – заявил на саммите президент России Владимир Путин.

По его словам, «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди, и у них другие цели». Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, безопасности и суверенитету, отметил российский лидер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство. По его словам, главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.

«Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота», – сказал казахский лидер.

По его словам, численное преимущество бандитов перед силовиками в Казахстане было минимум в пять раз, они нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью.

Ранее Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Он уточнил, что подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт.

Казахский МИД заявил, что правоохранители и военные «противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ».

Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».

При этом США выразили обеспокоенность возможным применением «насилия против мирных демонстрантов» в Казахстане. ООН призвала все стороны в Казахстане воздерживаться от насилия и проводить акции мирным образом.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.