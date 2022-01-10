Главы Казахстана и Евросовета обсудили ситуацию в стране

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10 января, понедельник  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
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2021-й перевернул представление о рыночной экономике

Микроэлектроника стала одной из наиболее пострадавших отраслей в 2021 году REUTERS/Lim Huey Teng
2021 год, скорее всего, войдет в историю мировой экономики как год великого дефицита. Во всем мире резко вырос спрос на многие товары – от электроники и автомобилей до стройматериалов и природного газа. Год был отмечен и невиданным за долгое время всплеском инфляции. Почему все это произошло и как долго продлится? Подробности...
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Какие уроки следуют из кризиса в Казахстане

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь Казахстану Министерство обороны России/ТАСС
Казахстан созвал саммит ОДКБ из-за попытки госпереворота и назвал происходящее террористической атакой. Владимир Путин указал на причастность к нападению на соседа внешних сил и предупредил, что Россия не даст раскачать ситуацию в регионе. В свою очередь Александр Лукашенко перечислил страны, которые рискуют повторить судьбу Казахстана. Какие последствия казахстанских событий ждут Центральную Азию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему американцы и европейцы саботируют диалог с Россией

Дмитрий Бабич
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
Успешный компромисс на переговорах с Россией грозит большими неприятностями: любые уступки будут рассматриваться определенными силами на Западе под лупой или даже под микроскопом, их надо будет объяснять. Подробности...
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Россияне перестали жить одним днем

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Со всех сторон только и слышишь «кешбэк», «эффективное планирование бюджета», «ИИС типа А» (или Б), «материнский капитал», «налоговый вычет», «диверсификация активов», «финансовая подушка безопасности», «купонный доход» и так далее и тому подобное. Подробности...
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Наступила пора самых интересных переговоров с Западом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Что-то подсказывает, что за публичным фасадом подготовки к переговорам с американцами по гарантиям безопасности скрывается нечто менее однозначное, и мы еще удивимся. Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Главная тема


    Какие уроки следуют из кризиса в Казахстане

    цветная революция


    Сатановский: Крах Казахстана грозил России дугой нестабильности от Астрахани до Алтая

    «сложные, но деловые»


    Рябков назвал предварительные переговоры России и США потрясающими

    первая ракетка мира


    Власти Австралии арестовали Новака Джоковича

    Видео

    антироссийская риторика


    Как прибалтийские лидеры становятся русофобами

    «Чистая страна»


    Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

    встреча в Женеве


    Переговоры с Россией США начинают со лжи

    Москва – Киев


    Украина исчезла с российского горизонта

    «двойная нагрузка»


    Российские женщины теряют одну из важнейших привычек

    открывающиеся возможности


    Сергей Худиев: Что такое «новое счастье»

    длинные праздники


    Герман Садулаев: Сколько выходных нужно россиянам

    Диалог с ЕС


    Вадим Трухачёв: Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

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    Главы Казахстана и Евросовета обсудили ситуацию в стране

    10 января 2022, 16:37

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что провел «продуктивную» беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, стороны обсудили ситуацию в стране.

    Токаев в разговоре с Мишелем подтвердил, что власти Казахстана не используют силу против мирных демонстрантов. Президент также заявил, что Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с ЕС, приводит его сообщение в Twitter РИА «Новости».

    «Продуктивный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем сегодня. Обсудили обновленную информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность, мы предприняли экстренные меры для восстановления конституционного порядка и правопорядка. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Все подобные обвинения являются ложными. Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с ЕС», – сообщил Токаев.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.


    В Азербайджане призвали отстранить всех пророссийских чиновников

    9 января 2022, 18:45

    Текст: Елена Мирошниченко

    Все пророссийские чиновники должны быть отстранены от власти в Азербайджане, чтобы страна сумела обезопасить себя от внешнего влияния, считает председатель партии «Туран» Джахандар Байоглу.

    По его мнению, необходимо взять под контроль и отстранить от руководства всех пророссийских чиновников, депутатов и руководителей общественных организаций. Председатель партии призвал главу государства распустить Милли Меджлис и начать новые социально-экономические реформы, сообщает Haqqin.az.

    Байоглу выразил уверенность, что в Азербайджане могут повториться события, которые происходят в Казахстане, если руководство страны не пойдет на эти решительные шаги. По его мнению, пророссийские силы просочились в структуры МВД, СГБ и Минобороны.

    Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.

    Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

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    Соловьев рассказал анекдот о миссии ОДКБ
    		    9 января 2022, 17:21
    Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российский журналист, радио- и телеведущий рассказал анекдот по поводу завершения развертывания в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ.

    «Три ИЛ-76 контингента ОДКБ приземлились по ошибке в Международном аэропорту Токио Ханэда. Уже подписан Мирный договор, обучение в школах переведено на русский язык, японцам предложена Новая Конституция. Шойгу принес извинения за Отречение императора. Перегнули палку – сказал он», – написал журналист в своем Telegram-канале.

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    Ранее сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.

    Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.

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    Экс-советник Назарбаева: Запад взбесил ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан

    10 января 2022, 10:10

    Текст: Евгения Шестак

    Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил страны Запада, которые проявляют к республике большой интерес, заявил экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

    По его словам, ЕС и Соединенные Штаты инвестировали в экономику страны, особенно в углеводородный сектор, почти 376 миллионов долларов, передает РИА «Новости»

    «Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа, <...> это вне всякого сомнения. <...> Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России», – сказал Ертысбаев.

    Он отметил, что это связано с переговорами, которые начнутся между Москвой, Вашингтоном и НАТО на этой неделе.

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    Ранее сообщалось, что лидеры стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) встретятся 10 января в 10.00 мск в формате видеоконференции.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. В воскресенье сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.

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    Начальник полиции Жамбылской области Казахстана покончил с собой

    10 января 2022, 10:37

    Текст: Евгения Шестак

    В Казахстане покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов, сообщили в пресс-службе акимата Тараза (административного центра области).

    «К сожалению, да, это так», – заявили в пресс-службе, передает «Интерфакс-Казахстан».

    Между тем в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что полковник КНБ Азамат Ибраев найден мертвым, проводится досудебное расследование, передает РИА «Новости»

    «10 января в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева... Проводится досудебное расследование», – говорится в заявлении ведомства.

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    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



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    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой.

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    Сатановский: Крах Казахстана грозил России дугой нестабильности от Астрахани до Алтая
    		    10 января 2022, 12:04
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Происходящее в Казахстане – это цветная революция, которая встроена в большую войну с боевиками и террористами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее сообщалось, что среди участников беспорядков в Казахстане есть боевики, воевавшие за радикальных исламистов в горячих точках.

    «Во время «арабской весны» и других цветных революций происходило то же самое, что сейчас в Казахстане – силовики ведь не проверяли паспорта у тех, кто сносил режимы. Это революции с привлечением мигрирующих ландскнехтов», – пояснил президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

    В любом случае, по его словам, «гасить» нынешние протесты в Казахстане нужно вооруженной рукой. «Очень показательно, что сейчас Запад кричит о необходимости соблюдения прав человека при купировании угрозы. Так же было, когда США и Европа нам пытались навязать «диалог с оппозицией» после начала войны в Сирии, это один и тот же почерк», – отметил политолог.

    Вместе с тем собеседник посетовал, что, в отличие от Башара Асада и Хосни Мубарака, президент Казахстана Токаев – дипломат. «В 2020 году на Валдайском форуме Токаев в диалоге с Путиным ратовал за то, чтобы все страны дружили и привлекали побольше денег для стабильности в регионе. На что Путин тогда ответил: «Саддам Хусейн тоже так думал». А теперь казахский лидер отдал приказ стрелять на поражение, потому что понял, что его могут убить, несмотря на его вежливость», – сказал эксперт.

    Сатановский также подчеркнул: у нынешних казахских протестов прослеживается прямая связь с уходом США из Афганистана, где местные исламисты оказались не нужны талибам и ушли к северным соседям.

    «Интересно и то, что по времени казахская «революция» совпала с запуском диалога США и России по вопросам безопасности. Расчет, видимо, делался на то, что после начала протестов в Россию хлынут беженцы и боевики под видом беженцев, и у нас будет дуга нестабильности от Астрахани до Алтая. Это существенно ослабило бы позиции России на переговорах с США, которые стартуют сегодня. Москве вообще было бы не до переговоров», – отметил аналитик.

    Поэтому решение ОДКБ отправить войска в Казахстан – крайне своевременное. «Теперь мы слышим разочарованный голос Вашингтона о «необходимости диалога с оппозицией», потому что их комбинация сорвалась. Но если Казахстан рухнет, то Россия – следующая на очереди, поэтому в нынешней ситуации нам проигрывать нельзя», – резюмировал собеседник.

    В понедельник в формате видеоконференции началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

    «Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – заявил на саммите президент России Владимир Путин.

    По его словам, «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди, и у них другие цели». Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, безопасности и суверенитету, отметил российский лидер.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство. По его словам, главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.

    «Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота», – сказал казахский лидер.

    По его словам, численное преимущество бандитов перед силовиками в Казахстане было минимум в пять раз, они нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью.

    Ранее Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Он уточнил, что подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт.

    Казахский МИД заявил, что правоохранители и военные «противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ».

    Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».

    При этом США выразили обеспокоенность возможным применением «насилия против мирных демонстрантов» в Казахстане. ООН призвала все стороны в Казахстане воздерживаться от насилия и проводить акции мирным образом.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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    Экстремистские ячейки нейтрализованы в Алма-Ате
    		    10 января 2022, 06:38
    Фото: Комитет национальной
    безопасности Казахстана/gov.kz
    Текст: Антон Антонов

    В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках, сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана.

    Ведомство сообщило, что ячейки нейтрализованы в результате «мероприятий по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений», передает ТАСС.

    9 января были задержаны четыре члена одной ячейки. У них дома нашли «огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и иные вещественные доказательства».

    Лидер другой группы, иностранец, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом. КНБ считает, что он специально приехал в Казахстан для «подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры». Ведется «розыск его пособников».

    Напомним, МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны».

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    Захарова сочла странной реакцию США на события в Казахстане
    		    10 января 2022, 13:01
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Странно слышать от Вашингтона, что США не понимают происходящее в Казахстане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    «Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно, обычно они всегда все понимают», – передает ее слова  РИА «Новости».

    При этом Захарова подчеркнула, что США после видеоконференции лидеров ОДКБ уже не смогут прятаться за свое непонимание ситуации в Казахстане.

    В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен попросил у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ.

    «Мне кажется, (лидеры стран-членов ОДКБ – прим. ВЗГЛЯД) ответили на все вопросы, которые и были, или гипотетически могли возникнуть», – сказала Захарова.

    Высокопоставленный представитель Белого дома заявил ранее, что ситуация в Казахстане «никаким значимым образом» не связана с США.

    Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев заявил, что если внешнее вмешательство в дела Казахстана и происходит, то на идеологическом, а не на государственном уровне.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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    Военные стали патрулировать Алма-Ату с оружием наизготове

    10 января 2022, 00:18

    Текст: Антон Антонов

    В Алма-Ате в Казахстане военные усилили патрулирование улиц, оно стало более массовым, чем в последние дни, сообщают информационные агентства.

    Как передает ТАСС, на всех улицах можно увидеть по два-три грузовика, в них – десятки военных, у всех «винтовки в руках наизготове». Патрули используют фонарики, чтобы тщательно просматривать обочины. К площади Республики не подпускают ближе, чем на квартал, при этом у заграждений дежурят и полицейские. Блокпосты вокруг города остались, но на них военных стало меньше.

    Напомним, замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров заявил, что в Алма-Ате наблюдается стабилизация обстановки, но продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны боевиков. За ночь в Алма-Ате были задержаны около 100 участников террористических атак и мародеров, изъято 118 единиц оружия и более тысячи боеприпасов.

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    В Киеве в небо подняли флаг Казахстана
    		    9 января 2022, 21:03
    Фото: DRONARIUM Ukraine/YouTube
    Текст: Елена Мирошниченко

    В центре Киева подняли большой флаг Казахстана в знак солидарности с населением страны.

    «В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана – в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям», – сообщило агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.

    Также опубликованы фото, на которых видно, что флаг был поднят при помощи дронов.

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    Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.

    Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

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    Путин отметил мужество президента Казахстана
    		    10 января 2022, 12:25
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, консолидировавшего общество для отпора террористам.

    «Я хотел бы отметить то мужество, с которым президент Казахстана принял это событие, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавил проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне», – передает РИА «Новости» слова Путина на внеочередной встрече лидеров стран ОДКБ.

    По мнению Путина, Казахстан справится со сложившейся ситуацией. «Уверен, что руководство Казахстана сделает все для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны. В этом ни на секунду не сомневаюсь», – сказал глава российского государства.

    Он отметил, что Россия будет и в дальнейшем уделять приоритетное внимание укреплению отношений со всеми странами ОДКБ. «И конечно, выражаю уверенность, что руководство и народ Казахстана, еще раз хочу это подчеркнуть, справится с создавшейся ситуацией и с честью ответит на возникшие серьезные вызовы», – сказал Путин.

    Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

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    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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    Путин: В Казахстане использовались майданные технологии
    		   10 января 2022, 11:50
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Казахстане использовались майданные технологии, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.

    «Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», – передает РИА «Новости» слова Путина на саммите ОДКБ.

    Он также заявил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.

    «Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился», – сказал президент России.

    По словам Путина, ситуация в Казахстане касается всех стран ОДКБ. «Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезные и волнующие всех нас вопросы – о ситуации в Казахстане и мерах её нормализации. Это касается всех нас», – сказал Путин.

    Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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    Посол увязал действия джихадистов в Казахстане с уходом США из Афганистана
    		    10 января 2022, 03:20
    Фото: t.me/shot_shot/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал попытки Вашингтона поставить под сомнение легитимность антитеррористической операции и присутствие миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

    Антонов заявил в Facebook, что «Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию». По его словам, «тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй», используя «оружие против мирных граждан». Он указал, что «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».

    Посол подчеркнул неприемлемость «практики умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных». «О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?!» – заявил он, добавив, что «это прекрасно понимают» в Вашингтоне, но не желают «отказываться от двойных стандартов». Посол напомнил, что «при штурме Капитолия власти США не сомневались в необходимости наведения порядка, привлечения к ответственности зачинщиков погрома».

    Антонов заявил: «Откуда полчища террористов появились в Казахстане? Кто их направлял и помогал им?». По его словам, произошла «новая попытка «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей». Он выразил уверенность, что «корни терроризма будут вырваны из казахстанской земли».

    Посол отметил, что «первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка». Он заявил, что «сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию». Антонов указал, что «решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ» и по просьбе законных властей страны.

    Напомним, МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны».

    Коментарии (4)
    Путин: Беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией
    		    10 января 2022, 11:25
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Возникшие в Казахстане угрозы не являются стихийной акцией в связи с ростом цен на топливо, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

    «Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

    По его словам, «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди, и у них другие цели».

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    Обсуждение:  168 комментариев

    Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    Коментарии (44)
    Британцы раскритиковали Вашингтон за реакцию на отправку миротворцев в Казахстан

    10 января 2022, 14:35

    Текст: Елизавета Булкина

    Читатели британского издания Daily Mail назвали лицемерными высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу отправки в Казахстан российских миротворцев в числе сил ОДКБ.

    «Заявление Блинкена по поводу российских войск в Казахстане лицемерно», – цитирует комментарий одного из пользователей РИА «Новости».

    «Просто уморительно слушать эти заявления от Блинкена», – добавил комментатор ANexus.

    «Блинкен, возможно, является худшим госсекретарем США в истории. Ему стоит освежить свои знания в области международного права. Президент Казахстана обратился к миротворческим силам ОДКБ за помощью. Россия входит в состав альянса ОДКБ, поэтому она имеет полное право находиться в Казахстане», – написал комментатор под ником Letsfly.

    Читатели издания раскритиковали внешнюю политику США и отметили, что нынешняя американская администрация способна спровоцировать военный конфликт. Некоторые пользователи охарактеризовали замечания Москвы в адрес Соединенных Штатов как справедливые.

    «Все, что сейчас нужно делать людям Байдена, – не открывать рты лишний раз и не провоцировать медведя. Хотя они все равно не сумеют удержаться», – подчеркнул Garaboldie.

    «Путин прав насчет США, приносящих своими вторжениями смерть и разрушение», – написал RB3445.

    «Чем дальше, тем больше я соглашаюсь с Путиным <…>: это американское правительство не только разрушит экономику и социальную стабильность, но и начнет новую войну», – отметил Robin-of-Locksley.

    Британцы посоветовали США «не совать нос не в свое дело».

    Напомним, госсекретарь США заявил, что власти Казахстана якобы способны справиться с «протестами» и без привлечения ОДКБ. «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», – заявил Блинкен. Захарова заявила в ответ, что Блинкен высказался по поводу трагических событий в Казахстане в «типичной для себя хамской манере».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан на законных основаниях, когда внутриполитические методы оказались исчерпаны.

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    Казахстан заверил в готовности сил ОДКБ покинуть страну при первом же обращении
    		    10 января 2022, 01:30
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    МИД Казахстана объяснил, что миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане временно, и рассказал, когда миротворческие силы должны покинуть страну.

    Ведомство сообщило, что миротворцы останутся в Казахстане, пока не наступит «стабилизация ситуации». МИД подчеркнул, что миротворческие силы ОДКБ «покинут страну при первом обращении казахстанской стороны», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. В воскресенье сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.

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    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



    Обсуждение:  168 комментариев

    Коментарии (7)
     
     
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