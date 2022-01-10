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Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина имеет право самостоятельно выбирать путь присоединения к альянсам, и это, по ее мнению, не может быть темой переговоров НАТО с Россией.
«Главная позиция Украины в том, что у нас есть суверенное право выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности и присоединения к союзам. Это закреплено в нашей конституции, и это поддерживает большинство нашего населения. Это не тема для переговоров», – отметила она в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед заседанием комиссии НАТО – Украина, передает ТАСС.
Она добавила, что «требования России к союзникам не являются переговорной позицией. Они не имеют права ставить условия. Мы видим, что Россия хочет перевести дискуссию и хочет обеспечить невыполнение Минских соглашений, Россия пытается выдвинуть свою повестку дня. Обсуждение гарантий безопасности должно начаться с вывода российских войск с украинской территории».
По мнению представителя украинского правительства, условия России по гарантиям безопасности не укладываются в систему НАТО.
Комиссия НАТО – Украина собралась перед первым за два с половиной года заседанием Совета Россия – НАТО, которое состоится 12 января в Брюсселе и будет посвящено вопросам военной безопасности в Европе, Украине, мерам, связанным с сокращением рисков и военной транспарентностью.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО – Украина в Брюсселе, но не ответил на вопрос о предоставлении ей плана действий для членства.
Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года
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Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности заявил, что НАТО больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике: Североатлантическому альянсу пора возвращаться на рубежи 1997 года.
«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, «оттеснить» нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», – рассказал он ТАСС.
Он добавил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
По словам Рябкова, Москва продолжит настойчиво представлять аргументы в поддержку своей позиции по гарантиям безопасности, достаточно жесткая позиция США на этот счет не выводит российскую сторону из равновесия.
«Позиция США достаточно жесткая, она по всем признакам сомкнулась полностью с той позицией, которую на протяжении последних недель отрабатывают соседи на Западе, непосредственные соседи на Западе из так называемой бухарестской девятки. И, разумеется, секретариат НАТО добавляет, что называется, огня, временами жжет огнем по этой тематике. Но мы видали и не такое, и, собственно говоря, это не выводит нас из равновесия. Будем настойчиво объяснять логику и представлять аргументы в поддержку нашей позиции», – рассказал дипломат.
Рябков отметил, что Россия в Женеве готова вести с США постатейный разбор своих предложений по гарантиям безопасности, но у Москвы есть большие сомнения насчет готовности Вашингтона к такому разговору.
Ранее Рябков заявил: высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет.
Рябков назвал предварительные переговоры России и США потрясающими
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве.
Встреча продолжалась более двух часов. «Потрясающе», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, стороны «погрузились в материю предстоящих дел». «Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда не теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь», – приводит слова Рябкова РИА «Новости».
Напомним, российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда. Он также заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
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Столтенберг похвастался знанием истории России
НАТО прежде уже доказало свою способность «идти на компромиссы и находить решения с Россией», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что «знает историю России». Он отметил, что «на протяжении веков» Россия «переживала конфликты с соседями». Как заявил генсек альянса, «у России есть альтернатива: сотрудничество и работа с НАТО». При этом НАТО, по его словам, «готово стремиться к улучшению отношений», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Напомним, Столтенберг заявил, что риск военного конфликта между альянсом и Россией сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий. Одновременно генсек НАТО назвал неприемлемым требование России касательно невступления Украины в альянс.
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Власти США отказались идти на уступки в переговорах с Россией по безопасности
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Администрация США не намерена делать уступок на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности, Вашингтон рассчитывает оценить, возможно ли снизить напряженность, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире канала CNN.
«Здесь речь идет не об уступках. А о том, чтобы понять, могут ли в контексте диалога и дипломатии обе стороны сделать шаги, которые снизят напряженность. Мы делали это в прошлом», – передает ТАСС его слова.
Блинкен добавил, что любые меры по снижению напряженности на переговорах с Россией по безопасности возможны лишь на обоюдной основе. «Любой прогресс, которого мы собираемся достичь, возможен на обоюдной основе. Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое», – сказал госсекретарь.
По его словам, Соединенные Штаты полагают, что в ходе российско-американских переговоров по безопасности стороны могут найти общий язык по вопросам, которые волнуют как Россию, так и США. «Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности», – отметил он.
Также Блинкен заверил, что А=администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. «Во-первых, я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели», – сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
Украина пригрозила Германии «последствиями» за отказ продавать вооружения
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Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.
Мельник считает, что Германия должна «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», потому что у Киева «есть право на самооборону».
По его словам, отказ Берлина поставлять вооружения «вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Мельник считает, что «Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы», а не ждать эскалации. При этом «окончательный отказ от газопровода «Северный поток – 2» должен быть частью этого каталога», сказал он, призвав Берлин также способствовать вступлению Украины в НАТО и ЕС.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.
Рябков посетовал на мешающие переговорам с США «глаза и уши» стран НАТО
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, почему США «некомфортно» вести с Москвой двусторонний диалог.
По словам Рябкова, США «чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», передает РИА «Новости».
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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В Киеве в небо подняли флаг Казахстана
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В центре Киева подняли большой флаг Казахстана в знак солидарности с населением страны.
«В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана – в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям», – сообщило агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.
Также опубликованы фото, на которых видно, что флаг был поднят при помощи дронов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
Рябков раскритиковал подход США к восстановлению работы Совета Россия – НАТО
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США намерены восстановить работу Совета Россия – НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Они хотят восстановить деятельность Совета Россия – НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую российскую агрессию на Украине», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Замглавы МИД подчеркнул, что для России это неприемлемо. По его словам, без отзыва решений Будапештского саммита о будущем Украины в НАТО прорыва на предстоящей встрече в Женеве не будет.
«Мы послушаем, что они скажут. Но... это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения Будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны – известный список существует, что они не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый», – сказал Рябков.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Украина объявила требования России к НАТО неправомерными
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности.
Кулеба призвал «называть вещи своими именами». По его словам, российская сторона «требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России», в которую, по мнению Киева, попадают «суверенные соседние государства», передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины заявил, что «холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния». Киев считает российские требования «неправомерными». По мнению украинской стороны, эти требования «угрожают международному миру и безопасности».
Напомним, в Женеве проходит первый раунд переговоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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На Украине предложили ввести продуктовые талоны
Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что власти страны предложили ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие.
«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», – цитирует РИА «Новости» Устенко со ссылкой на Vesti.ua.
По его словам, снижение или отмена НДС на продукты может привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и продавцами, поэтому необходимо поддержать наиболее уязвимые слои населения.
Ранее в конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению».
По данным украинского госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4%, причем продукты подорожали на 10,6%, алкоголь и сигареты – на 9,8%. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ – на 73,5%, электроэнергию – на 34,8%, канализацию – на 20,1%, горячую воду и отопление – на 10,6%.
Столтенберг заявил о возможности урегулирования разногласий НАТО с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британской газете Financial Times, что риск военного конфликта между альянсом и Россией сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий.
«Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России. <...> Но сохраняется риск конфликта», – цитирует его РИА «Новости», пригрозив «сдерживающими мерами НАТО» в случае обострения отношений между альянсом и России.
Он добавил, что США и Североатлантический альянс готовы обсуждать с Россией меры по снижению риска, касающиеся, в частности, контроля над вооружениями и усилий по обеспечению большей прозрачности военной деятельности.
Одновременно генсек НАТО назвал неприемлемым требование России касательно невступления Украины в альянс. По сообщению издания, Столтенберг считает, что такое требование нарушает «основные принципы» НАТО.
Также Столтенберг считает, что переговоры с Россией могут растянуться на «серию встреч» для поиска приемлемых решений для всех сторон и компромисса.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
Экс-аналитик ЦРУ призвал не повторять на Украине допущенные с Грузией ошибки
Запад неправильно понимал интересы России и сигналы Москвы, это привело к росту напряженности вокруг Украины, заявил бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб.
Биб счел «фундаментальной аналитической ошибкой» сравнение России с СССР и мнение о том, что Россия стремится «к конфронтации с демократическими странами». По его словам, у России, скорее, «довольно традиционная одержимость своей безопасностью», страна не раз переживала иностранные вторжения, поэтому «крайне последовательно» хочет отодвинуть потенциальных противников от границ, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Экс-аналитик ЦРУ напомнил про Карибский кризис 1962 года и посоветовал вместо «безоговорочных красных линий» действовать «посредством компромисса». Биб перечислил «сигналы», которые на Западе «не понимали»: размещение войск на границе, демонстрация неприемлемости сближения Украины с НАТО и ее стратегического партнерства с США, испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре.
Биб считает положительным сигналом предложение Москвы провести прямые переговоры. Он призвал не подходить к анализу поведения России с точки зрения столкновения идеологий. Такой подход позволяет «украинским националистическим группам, чьи мотивы редко продиктованы демократическими соображениями», манипулировать Западом, их «безрассудные действия» могут спровоцировать военный конфликт, сказал он.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В качестве примера он привел события в Грузии. Биб отметил, что в 2008 году Грузию поддерживали Европа и США, в результате Михаил Саакашвили начал боевые действия в Южной Осетии – «предпринял попытку аннексировать отколовшуюся республику, все закончилось войной», которой на Западе «не ожидали».
Напомним, обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман заявила, что президент России Владимир Путин в точности реализовал все задачи, поставленные им в ходе «мюнхенской речи» еще в 2007 году, однако западные оппоненты России – в первую очередь США – оказались не готовы к такому ходу вещей.
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В Киеве призвали Зеленского забыть о «возвращении» Крыма
Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса, заявил экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко.
«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Кроме того, он заявил, что в Донбассе царит «русский дух» и более 80% жителей «хотят в Россию».
Ранее в ходе ежегодного обращения к Верховной раде Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Президент Украины утверждает, что нынешний киевский режим «борется не за гектары, а за своих граждан» на полуострове.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В Госдуме согласились с заявлением на Украине о выгоде запуска «Северного потока – 2»
Быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2» выгоден, так как это вызовет снижение биржевых цен на дефицитный на Украине газ, прокомментировал заявление украинского политолога Кирилла Молчанова первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
«При увеличении поставок газа в Европу цена упадет. Конечно, запуск «Северного потока – 2» крайне выгоден не только для украинских потребителей, но и для европейских», – рассказал он RT.
Он также выразил удивление, что «до сих пор немецкий регулятор тянет с разрешением на запуск «Северного потока – 2».
Ранее киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ.
В российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
«Ястребы» в США попросили Белый дом отправить больше оружия на Украину
Группа экспертов по России в ходе одной из бесед в преддверии переговоров в Женеве призвала советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана направить больше оружия на Украину, сообщают СМИ со ссылкой на участников разговора.
По данным Axios, Салливан провел встречу в видеоформате с «ястребами» – сторонниками жесткой линии в отношениях с России, передает РИА «Новости». В их числе были те, кто работал при администрации президента США Дональда Трампа.
Между тем ряд высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена отметили, пишет издание, что США готовы обсудить «на взаимной основе» некоторые аспекты, которые вызывают обеспокоенность России. В частности, это новые ограничения по числу ракет и масштаб военных учений в Европе.
Неназванные чиновники, пишет портал, «решительно опровергали» сообщения СМИ о том, что США могут рассмотреть возможность сокращения присутствия в Европе. Также они заявили, что во время грядущих переговоров «не будет принято никаких четких обязательств».
«Мы знаем, что часть российской стратегии состоит в том, чтобы попытаться разделить нас от наших трансатлантических союзников и партнеров и посеять разногласия и сомнения по поводу того, как мы будем взаимодействовать, пока идут переговоры. Так дело не пойдет», – сказал изданию сам Салливан.
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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