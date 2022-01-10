Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина имеет право самостоятельно выбирать путь присоединения к альянсам, и это, по ее мнению, не может быть темой переговоров НАТО с Россией.

«Главная позиция Украины в том, что у нас есть суверенное право выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности и присоединения к союзам. Это закреплено в нашей конституции, и это поддерживает большинство нашего населения. Это не тема для переговоров», – отметила она в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед заседанием комиссии НАТО – Украина, передает ТАСС.

Она добавила, что «требования России к союзникам не являются переговорной позицией. Они не имеют права ставить условия. Мы видим, что Россия хочет перевести дискуссию и хочет обеспечить невыполнение Минских соглашений, Россия пытается выдвинуть свою повестку дня. Обсуждение гарантий безопасности должно начаться с вывода российских войск с украинской территории».

По мнению представителя украинского правительства, условия России по гарантиям безопасности не укладываются в систему НАТО.

Комиссия НАТО – Украина собралась перед первым за два с половиной года заседанием Совета Россия – НАТО, которое состоится 12 января в Брюсселе и будет посвящено вопросам военной безопасности в Европе, Украине, мерам, связанным с сокращением рисков и военной транспарентностью.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО – Украина в Брюсселе, но не ответил на вопрос о предоставлении ей плана действий для членства.