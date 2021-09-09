В США назвали сферу, в которой Россия может стать союзником Захарова сравнила Попова с Трампом после блокировки его Twitter 9 сентября 2021, 15:32 Текст: Наталья Ануфриева

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что блокировка страницы в Twitter телеведущего Евгения Попова демонстрирует, что его боятся больше, чем экс-президента США Дональда Трампа. Захарова написала в Facebook, что «обычно мы квалифицируем это как цензуру, вмешательство и т.д», однако «в данном случае это еще и признание». «Первый раз вижу, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России», – заявила она, добавив, обращаясь к Попову, что «партнеры» боятся его больше, чем Трампа – «тот хоть в должности был, а ты только претендуешь». Сам попов сообщил в Telegram, что причиной блокировки его страницы была названа публикация данных общественной приемной – телефона и адреса. «Ау, Twitter, не смешите москвичей! Тоже мне – русского Трампа нашли. Так и напишите – не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России. Однако же моя гражданская позиция и моя предвыборная кампания – не вашего ума дело. Мы с москвичами сами разберемся, как нам жить! А с вами, Твиттер и ко, все и всем давно понятно», – подчеркнул он. «Еще раз. Вы вмешиваетесь в наши выборы и должны понести за это ответственность», – добавил Попов. Напомним, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Попов является зарегистрированным кандидатом на выборы депутатов ГД по одному из столичных избирательных округов. В январе администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. Также руководство соцсети решило удалить архив публикаций из аккаунта экс-президента США. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Впоследствии Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть. В начале апреля Трамп начал пользоваться новой интернет-платформой Campaign Nucleus. 5 мая стало известно, что он запустил собственную онлайн-платформу DJTDesk, размещенную на сайте комитета политических действий Save America («Спасти Америку»). Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter.

МИД заявил о «причудливых» условиях США для переговоров на неделе ГА ООН 8 сентября 2021, 10:18

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Вашингтон сформулировал причудливые условия для проведения двусторонних контактов делегаций на неделе высокого уровня ГА ООН, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Формат мероприятий на Генассамблее довольно причудлив: американские организаторы мероприятия сформулировали целую серию рекомендаций и условий проведения контактов двустороннего плана в ходе пребывания делегаций на сегменте высокого уровня. Программа министра в Нью-Йорке сейчас формируется, обсуждается, мы пока не готовы никакие комментарии по содержанию давать, это преждевременно», – сказал дипломат, передает ТАСС. Так Рябков ответил на вопрос, возможна ли встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях недели высокого уровня ГА ООН. Ранее стало известно содержание предварительной программы выступающих на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Так, 25 сентября должен выступить глава МИД России Сергей Лавров. Глава американского государства Джо Байден выступит 21 сентября. Кроме того, Афганистан в предварительной программе выступающих на сессии представлен главой страны, имя не указано. Выступление главы Афганистана ожидается 22 сентября. Также 22 сентября выступит президент Украины Владимир Зеленский. Прилепина разочаровала безграмотность Ивлеевой 8 сентября 2021, 12:28

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Мария Бобылева

Сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин раскритиковал телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву за безграмотность, которую та продемонстрировала в интервью Ксении Собчак. «У Насти Ивлеевой 18,9 млн подписчиков в Instagram. Смотрел сейчас видос, где Ксения Собчак спрашивает у нее в каком веке жил Петр Первый (ответ Ивлеевой – в 16, верный ответ – в 17-18 – прим. ВЗГЛЯД), какая фамилия была у Петра (ответ Ивлеевой – Рюрикович, верный ответ – Романов) и кто написал «Отцы и дети» (ответ Ивлеевой – Толстой, верный ответ – Тургенев) – и понял, что мы престарелые динозавры. Нелепые, скучные, скрипучие существа. Мы ничего не знаем», – написал Прилепин в Telegram. Он указал, что за первое полугодие 2021 года Ивлеева заработала 2,7 млн долларов. «Она самый богатый блогер в России. Я хочу сломать эту вот, такую вот Россию. Я хочу другую Россию», – добавил Прилепин. «- В каком веке правил Петр I?

- В XVI?

- Какая у него фамилия?

- Рюрикович.

- Кто написал «Отцы и дети»?

- Толстой? Ну я могу это не знать, это нормально! Это не мешает мне жить и зарабатывать деньги!

- Чем знаменит Джугашвили?

- Без понятия.

- Кем был Товстаногов?

- Писатель?» pic.twitter.com/FMUGh3Uup8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 7, 2021 Напомним, Ивлеева стала героиней интервью Собчак. В ходе беседы блогер не смогла ответить на некоторые вопросы из школьной программы. В частности, она не вспомнила, когда правил Петр I, кто написал роман «Отцы и дети», а также профессию известного театрального режиссера БДТ Товстоногова. Сама Ивлеева позже оправдалась свой провал. «Я могу это не знать, это нормально! Это не мешает мне жить и зарабатывать деньги!» – заявила она, передает «Царьград». Захарова рассказала, как посольства НАТО «конвертировали» россиян в своих граждан 6 сентября 2021, 22:44

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Работа россиян в посольстве США была увязана с получением ими американского гражданства или вида на жительство в США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» она рассказала, что «при приеме на работу, например, в американское посольство», сам «факт найма» часто «увязывается» с «получением гражданства и вида на жительство», есть «целая программа». По мнению Захаровой, «было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского», в гражданина государства, которое «нанимает его на работу». «Можно сказать, об этом лучше будут говорить специалисты, так или иначе, в том числе такая мягкая, плавная вербовка тоже происходила», – приводит ее слова РИА «Новости». Россияне, которые «работали на правительства США, ФРГ, Испании, Франции и дальше по списку», не просто посещали «какие-то торжественные приемы» или занимались «незначительными поручениями», а выполняли «серьезную работу, за которую платили немаленькие деньги». Работа при этом «по целому ряду направлений в целом ряде посольств» увязывалась с получением сотрудниками «либо вида на жительство, либо гражданства», сообщила Захарова. Захарова указала, что у России и стран Запада по-разному формируется персонал дипломатических ведомств. Россия отправляет своих граждан работать за рубеж. Западные же государства нанимают на работу в свои посольства граждан другой страны, в результате происходит такая «конвертация российского гражданина в гражданина их страны». «Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая веселая карусель», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1». Напомним, Захарова рассказала, что зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИДа заявила, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету». Названы имена агентов ЦРУ, курировавших операцию по задержанию россиян в Белоруссии 8 сентября 2021, 11:42

Фото: Ruptly/YouTube

Текст: Алина Назарова

Военный корреспондент Александр Коц назвал имена агентов ЦРУ, которые в прошлом году курировали на Украине операцию по похищению 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. По словам корреспондента, речь идет о работавших в Киеве резидентах ЦРУ Тимоти Джеймсе Сковине и Брайане Томасе О’Берне, отмечает «Царьград». Коц также отмечает, что к операции были привлечены сотрудники первого, второго и пятого отделов управления департамента контрразведки СБУ. В статье, опубликованной осенью 2020 года, он указывал конкретную информацию о них, вплоть до номеров кабинетов. «А также имена тех, кто размещал объявление о наборе в ЧВК, покупал страховки, платил аванс. С документами, фотографиями, а не вот это вот сиэнэновское «официально не подтверждено», – пишет журналист в Telegram. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Шарий провел параллель между инцидентами с Протасевичем и «33 вагнеровцами» 8 сентября 2021, 13:03

Фото: из личного архива

Текст: Елена Лексина

«Организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик, блогер Анатолий Шарий. Ранее стало известно о помощи США Украине с задержанием 33 россиян в Белоруссии летом прошлого года. «Для США проводить зарубежные террористические операции и похищать людей не в новинку. Они в этом деле большие специалисты, – считает политик, блогер Анатолий Шарий. – А теперь давайте задумаемся, что опаснее: посадить самолет с Протасевичем в Минске или посадить самолет с несколькими десятками ЧВКшников в Киеве, которым нечего терять?». «Не ставили ли «умники», придумавшие эту операцию, под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками? Ответ очевиден. Простых пассажиров собирались использовать в качестве мяса. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – добавил собеседник. Шарий считает, что «американцы решили опубликовать этот материал именно сейчас, чтобы передать «большой привет» президенту Украины Владимиру Зеленскому после его поездки в США с целью показать ему, что он кое-что должен Вашингтону по итогам этого визита». «В то же время CNN удалось «вырвать» эксклюзив из рук портала Bellingcat, который уже больше года обещает опубликовать расследование о том, как окружение Зеленского якобы сорвало операцию по захвату россиян. Думаю, люди Андрея Ермака – соратника Зеленского – просто договорились с Bellingcat о непубликации этого материала. Как и каким образом договорились – не берусь утверждать, но Bellingcat его не собирается публиковать, придумывая различные отмазки», – говорит Шарий. Собеседник уверен, что афиширование этих данных никак не отразится на внутриполитической ситуации на Украине. «Никому нет до этого дела. Если сегодня Зеленский выйдет на улицу и зарежет бабушку, а затем убьет ее внука, то никто ничего не сделает», – рассуждает политик. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России. Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе. «Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания. Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Сети отреагировали на гибель главы МЧС Зиничева 8 сентября 2021, 14:35

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Политики, журналисты и телеведущие выразили в соцсетях соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, отметив героический поступок министра. «Сегодня трагически оборвалась жизнь министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева. Я знал его 20 лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества. Евгений Николаевич погиб как герой, спасая человеческую жизнь. В ходе межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев наблюдал за происходящим на краю выступа. Рядом находившийся оператор поскользнулся и сорвался в воду. Вокруг было много наблюдавших, но как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень. Это был поистине героический поступок! Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича!», – написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. «Ужас какой. … Спасатель увидел, как человек попал в беду. И, не задумываясь, бросился спасать. То, что это главный спасатель, министр МЧС, в чине генерала армии – уже подробности. Главное – спасатель. Которым Евгений Зиничев стал чуть более трех лет назад. Удивительно, насколько он вошел в профессию. Плотно, без швов. Оставшись спасателем до конца. Светлая память ему и оператору», – написал корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев. «Страшная, дикая, не укладывающаяся в сознание новость: погиб Евгений Зиничев. Я хорошо знал Евгения Николаевича. Это был на удивление чистый и честный человек, неиспорченный властью и звездами на погонах. Простой, доступный, без пафоса и фанаберии. Придя в МЧС, он с ходу начал разгребать доставшиеся ему «авгиевы конюшни», искренне переживая за ведомство и его будущее. Помню, с каким жаром он делился своими планами, как радовался, когда удавалось добиваться конкретных результатов. Сам – старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали», – написал глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Политик добавил, что для него Зиничев «всегда был образцом настоящего русского офицера, для которого понятие «честь» – не просто красивый тост за столом». «И погиб он тоже, как настоящий офицер, защищая чужую жизнь. Не раздумывая, прыгнул вниз, чтобы спасти человека. В это мгновение – о себе министр не думал. Генерал Зиничев – настоящий герой во всех смыслах этого слова. Его гибель – огромная, непоправимая утрата не только для родных, близких и системы МЧС, но и для всей страны. Его масштаб государственного деятеля не успел раскрыться еще в полную силу», – заключил Хинштейн. «Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, как герой, спасая человека. Он, ни секунды не задумываясь, бросился ему на помощь. Сильный, смелый, редкий был человек. Искренние соболезнования родным и близким погибшего героя», – написал сенатор Алексей Пушков. «Евгений Зиничев был примером настоящего мужчины и офицера. Такими людьми нужно гордиться. И, разумеется, он не мог поступить иначе, мгновенно сделав то, что делают сотрудники МЧС по всей стране, – ринулся спасать человеческую жизнь», – написала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки. «Сейчас, конечно, будут вспоминать, что Евгений Зиничев – из школы КГБ. Что он был личным охранником премьера и президента Путина, что в МЧС он пришел с Лубянки… Но это все неважно. Неважно, что было до и кем он был до. Важно как он погиб», – написал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. «Во время землетрясения на Гаити я сутки работал с американскими спасателями. Я был поражен тем, что американцы не лезут внутрь завалов. За них это делают волонтеры, которым платят соответствующую зарплату. «В мире есть две стратегии спасения, – объясняли мне потом наши матерые мужики из «Центроспаса». – Жизнь спасателя превыше всего и жизнь спасаемого превыше всего. Американцы работают по первой схеме, мы – по второй». Евгений Николаевич как настоящий русский спасатель отработал по второй схеме. И совершенно неважно, какие регалии у него были до этого момента. Он погиб как профессионал, у которого даже на подсознательном уровне не было других рефлексов, кроме как броситься на помощь. Не задумываясь о себе. Жизнь спасаемого превыше всего…», – добавил он. К нему присоеднилась главред RT Маргарита Симоньян. «Хочу напомнить, что Зиничев работал минстром ЧС последние несколько лет, а до этого всю свою жизнь прослужил совсем в другом ведомстве и совсем в других погонах. Много лет он был одним из самого что ни на есть «ближайшего окружения» Начальника, сопровождая его ежедневно. Я как раз тогда была с ним знакома. И он для меня был типичным представителем вот этого сорта силовиков - совсем из другого теста людей, отдельной такой обоймы – именно обоймы – нашего общества. Четкие, молчаливые, молчаливо бесстрашные, немногословно глубокие, молниеносно решительные, понимающие полутона, но не принимающие их в вопросах государственного благополучия и безопасности, они безусловно и ежеминутно готовы отдать жизнь – за Родину, за дело, которое им поручено, за малознакомого оператора, поскользнувшегося на скале», – написала она. Симоньян добавила, что «погиб Зиничев как в назидание всей той швали, которая уже начала свой гопак на его костях». «Его смерть как будто говорит им: «Смотрите, негодники, как на самом деле устроен мир. Какие в нем есть люди. Какие в нем министры. Какое в нем «ближайшее окружение». Какие в нем силовики», – отметила она. «За мужество, за героизм как образ жизни, за беззаветность, за служение как единственно возможный выбор, за то, что был одним из многих, и это множество было и есть такое же, как он один – вечная память», – добавила Симоньян. В свою очередь журналист Олег Кашин предложил назвать одну из улиц Калининграда в честь Зиничева, который в 2016 году на протяжении нескольких месяцев занимал пост врио губернатора Калининградской области. «Кроме шуток – самое время назвать именем Зиничева улицу в Калининграде. Ленинский проспект напрашивается», – отметил он. Тем временем СМИ сообщили, что Зиничев погиб, спасая режиссера и оператора, обладателя премии «Ника» и члена гильдии кинорежиссеров России 63-летнего Александра Мельника. Он прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. «Ох. Кинорежиссер, которого пытался спасти Евгений Зиничев, это 63-летний Александр Мельник. Мельник – российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссёров России. Вы все знаете его гениальный фильм «Территория». А его сын Антон продюсировал картину Бодрова-старшего «Монгол», которая была номинирована на «Оскар». Мельник окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-гидролог. Работал на полярной станции в море Лаптевых (Тиксинское управление гидрометслужбы). Участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов», – написал автор канала Небожена. В среду днем стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске 8 сентября 2021, 13:40

Фото: ONT TV Channel/Youtube

Текст: Алина Назарова

Федеральная служба безопасности подтверждает сообщения американского телеканала CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске в прошлом году, это было спланированное похищение, указали в ведомстве. «Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», – сказал представитель ФСБ, передает РИА «Новости». При этом он заметил, что не стал бы категорично утверждать, что материал CNN носит эксклюзивный характер. «Еще год назад было расследование Александра Коца в «Комсомольской правде», были представлены документальные материалы, которые все это подтверждают», – сказал представитель ФСБ. «Мы прекрасно помним, как все это было, наши граждане фактически были заманены ГУР и СБУ под руководством ЦРУ США в Белоруссию… Цель была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона, мы прекрасно помним звонок Зеленского президенту Лукашенко. Время все расставило по своим местам», – добавил он. Эпизод с так называемыми вагнеровцами ФСБ считает уголовно наказуемым деянием. «Это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. И все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем», – сказал представитель ФСБ. По его словам, в отношении той ситуации, и неоднократных задержаний украинских диверсантов в Крыму, и недавнего подрыва газопровода на полуострове – «уже документально установлено, что это агентура Главного управления разведки работала». В ФСБ также указали, что главной целью операции США по задержанию россиян в Минске в 2020 году был разрыв отношений России и Белоруссии, Украина была инструментом в ней. «Это, бесспорно, так. Задача американцев была известна. И на тот момент они действовали исключительно в рамках этой геополитической задачи – разрыв российско-белорусских отношений. Вся эта операция планировалась исключительно для этого. И если бы, конечно, она удалась, то удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесен очень тяжелый, и времени, чтобы внести ясность и поправить отношения, было бы затрачено очень много», – сказал представитель ФСБ «Украинцы в данном случае инструмент. Да, финансово, технически это все делали американцы... В данном случае этим инструментом была военная разведка и пятое управление департамента контрразведки СБУ. Собственно, их руками все это и сделано было», – добавил он, добавив, что «ГУР – это исполнители». В ведомстве также заявили, что Украина, осуществив операцию задержанию россиян в Минске в 2020 году, по сути, силами своих спецслужб совершила акт государственного терроризма. «Вот эти факты, о которых год назад говорили, которые сейчас CNN подтверждает, дополнительно свидетельствуют о том, что Украина, по сути, осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма. Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться», – сказал он. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему». Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!». В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Макфол заявил о наличии сторонников идей Путина в США 8 сентября 2021, 04:54

Фото: CNBC Television/YouTube

Текст: Антон Никитин

В Соединенных Штатах есть люди, которые поддерживают идеологию российского лидера Владимира Путина, заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона, Москвы и Пекина. Он охарактеризовал идеи Путина среди прочего как консервативные и ортодоксальные, передает РИА «Новости». «Первые десять лет у власти он (президент России) в основном вел пропаганду этих идей внутри России. Но в последнее десятилетие он стал экспортировать свои идеи через различные механизмы. [Телеканал] RT – лишь один из этих механизмов. Я насчитываю десятки механизмов, с помощью которых они продвигают свои идеи. И, думаю, мы должны признать, что он добился определенного успеха», – сказал Макфол. Он признался, что только сегодня прочел, что RT больше всего представлен в соцсетях на немецком языке. «Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) ближе к Джо Байдену или Владимиру Путину в своей идеологической ориентации? – Вы мне скажите. (Экс-глава МВД, лидер партии «Лига» Маттео) Сальвини – в Италии, (глава правой партии «Национальное объединение» Марин) Ле Пен – во Франции… Я могу продолжать – есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент (Дональд Трамп), который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», – указал Макфол. «Это идеологический аспект соперничества, которого у нас не было в течение долгого времени. Это должно вам напомнить о ранних этапах холодной войны, когда сообщества были разделены внутри государств, а не только между разными государствами», – добавил бывший дипломат. При этом экс-посол на протяжении всей беседы упоминал термин «соперничество» применительно к отношениям Вашингтона с Москвой, либо Вашингтона с Пекином. Макфол выразил мнение, что «Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках». «Но в отличие от любого другого лидера в мире, в особенности в отличие от (председателя КНР) Си Цзиньпина, какие бы карты у него ни были, он доказал, что он хочет их использовать. Ни одна другая страна… Си Цзинпин не аннексировал территорию суверенного государства на границе Китая, Си Цзиньпин не нарушал американского суверенитета во время наших выборов в 2016 году, пытаясь помочь тому или иному кандидату. Си Цзиньпин не использовал свою авиацию для поддержки ужасных действий одного из самых ужасных диктаторов в мире в Сирии», – заявил Макфол. Экс-посол назвал «совершенно агрессивными» действия российского лидера. «Возможно, у него нет таких же карт, как у лидера типа Си Цзиньпина, но он продемонстрировал желание использовать их и, я думаю, весьма опасным способом, на который, как мне кажется, мы еще не давали надлежащий ответ», – указал экс-посол. Ранее Байден продлил еще на год действие указа о санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России. В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США. Напомним также, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава МИД Украины призвал США способствовать усилению давления на Россию 6 сентября 2021, 18:27 Текст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц», сообщили пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. «Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом… Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины. В пресс-службе также отметили, что Дмитрий Кулеба призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль «с целью прекращения репрессий и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц». По данным внешнеполитического ведомства, Грэм заверил Кулебу в готовности конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности и укреплении обороноспособности. Уточняется, что отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта «Северный поток – 2» и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе. «Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества», – цитирует слова Кулебы МИД. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Кроме того, глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода. Кремль подтвердил причастность ЦРУ к операции против россиян в Минске 8 сентября 2021, 13:46

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения телеканала CNN о причастности ЦРУ к прошлогодней операции украинских спецслужб по задержанию россиян в Минске, заявил, что такие следы есть. «Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб... В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске. Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему». Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!». В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Стало известно о новом способе кражи данных россиян на «Госуслугах» 9 сентября 2021, 08:29 Текст: Наталья Ануфриева

Мошенники начали рассылать уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти регистрацию и уплатить пошлину, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По словам Кузнецова, в письме мошенников подчеркивается необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии. Они сразу же предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую несколько тысяч рублей, передает РИА «Новости». Однако и данные, и деньги попадают к злоумышленникам. Кроме того, организаторы схемы могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные, после чего оформить кредит или микрозайм. Эксперт посоветовал пользователям тщательно смотреть адрес портала, а при получении подобного уведомления обращаться в свое медучреждение. Он также напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике бесплатно. Если персональные данные все же попали мошенникам, рекомендуется немедленно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о случившемся техподдержке портала. Он также посоветовал настроить в личном кабинете вход с подтверждением по sms. Ранее мошенники начали представляться сотрудниками Роскомнадзора. Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить объявления мошенников с символикой Роскосмоса 7 сентября 2021, 19:56

Фото: Armin Durgut/Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Роскомнадзор обратился к Facebook с требованием удалить объявления мошенников, в которых используется символика Роскосмоса. «Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием принять меры по удалению и недопущению распространения в социальной сети Facebook мошеннических рекламных объявлений, использующих официальное наименование и символику российской государственной корпорации «Роскосмос», – сообщается на сайте ведомства. По данным Роскомнадзора, пользователей приглашают регистрироваться в якобы проекте Роскосмоса, который позволяет заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке предлагается передать банковские данные третьим лицам. «Эти объявления направлены на мошенническое изъятие денежных средств у граждан», – подчеркнули в РКН. Кроме того, Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook привел «механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством России». Во вторник депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в Facebook замечена новая мошенническая схема, в которой применяются логотипы Роскосмоса, используется портрет президента России Владимира Путина и видеоролик с его участием, смонтированный из кадров новостей. «Яндекс» заявил об отражении крупнейшей за всю историю интернета кибератаки 9 сентября 2021, 12:59

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Компания «Яндекс» смогла отразить крупнейшую DDoS-атаку: она измерялась более чем в 20 млн RPS (request per second, запросов в секунду): в компании назвали это самой крупной атакой за всю историю интернета. «Это лишь одна из множества атак, направленных не только на «Яндекс», но и на многие другие компании в мире. Атаки продолжаются уже несколько недель, их масштабы беспрецедентны, а их источник – новый ботнет, о котором пока мало что известно», – сообщается в блоге компании на «Хабре». Для ботнета придумали название Meris, что по-латышски означает «чума». «В последние пару недель все мы стали свидетелями разрушительных DDoS-атак в Новой Зеландии, США и России. Все эти атаки мы ассоциируем с ботнетом Meris. В настоящий момент он может перегрузить практически любую сетевую инфраструктуру, включая некоторые сети высокой надежности, специально созданные, чтобы выдерживать подобную нагрузку. Главный признак ботнета – чудовищный показатель RPS», – описали его в «Яндексе». Ранее сообщалось, что «Яндекс» подвергся крупнейшей за всю историю Рунета кибератаке. Число сотрудников генконсульства в Нью-Йорке сократилось втрое 7 сентября 2021, 05:56 Текст: Антон Антонов

В связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза», сообщил заместитель генконсула Вячеслав Славкин. Славкин рассказал, что генконсульство готовится к выборам в Госдуму заранее, так как ожидается «большой наплыв граждан», а «количество сотрудников очень ограничено» – «генконсульство сокращено по количеству дипломатов». Однако «каких-либо проблем» в генконсульстве «не видят». Власти США проинформированы о «проведении выборов, чтобы компетентные органы США обеспечили соответствующий режим безопасности», американские власти обещали «содействие в этих вопросах». «Ждем избирателя во всеоружии», – приводит слова Славкина ТАСС. Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. США увеличили импорт российской нефти 9 сентября 2021, 12:57

Фото: REUTERS/Adrees Latif

Текст: Евгения Шестак

США нарастили импорт нефти из России в результате срыва нефтедобычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида», сообщили Bloomberg знакомые с ситуацией источники. По данным агенства, в Мексиканском заливе все еще закрыты 77% добывающих мощностей, сокращение объема добываемой нефти составило 20,6 млн барр, передает РБК. По оценке Bloomberg, ураган «Ида» нанес больший урон энергетическому сектору США, чем любой другой шторм за последние 13 лет. Это вынуждает американские нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативу сырью из Мексиканского залива. В итоге цена на нефть марки Urals в США достигла семимесячного максимума. Если до урагана эта марка была дешевле Brent на 1,95 доллара, то теперь только на 1,05 доллара. При этом с января по май 2021 года импорт российских нефтепродуктов в США вырос на 78% – до 6,7 млрд долларов. Импорт нефти, нефтепродуктов и минерального топлива из России в США с января по май 2021 года увеличился на 78%, до 6,7 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром символически растут после снижения торговым днем ранее, в то время как эксперты оценивают скорость восстановления нефтедобычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида». Напомним, ливни обрушились на северо-восток США в среду, непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Не менее 45 человек погибли в результате ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида». Президент США Джо Байден поручил использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана районах Соединенных Штатов.