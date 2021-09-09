Украинские депутаты устроили потасовку из-за оскорблений в адрес Зеленского

Между депутатами Рады Украины произошла потасовка из-за оскорблений в адрес президента страны Владимира Зеленского по поводу операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году.

Исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Гео Лерос обвинил главу государства в срыве операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами, передает РИА «Новости».

«Единственная комиссия, которая должна отчитываться в этом зале – это касательно срыва спецоперации по вагнеровцам. Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки – господин Зеленский или его секретарша Ермак (глава офиса украинского лидера Андрей Ермак) – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию», – заявил Лерос.

После этого однопартиец Лероса Николай Тищенко вырвал у него микрофон и вытолкнул с трибуны. Он удерживал Лероса, не давая ему продолжать выступление, до тех пор, пока за того не вступились другие депутаты. Получив вновь доступ к микрофону, Лерос заявил, что Зеленский ведет Украину «в пропасть», а его самого назвал «самым большим посмешищем страны».

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие следы есть.

Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему».

Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!».

В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.