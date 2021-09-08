Эксперт объяснил попытку США дистанцироваться от скандала с «33 вагнеровцами» ЕС согласовал продление персональных санкций против России Шарий провел параллель между инцидентами с Протасевичем и «33 вагнеровцами» 8 сентября 2021, 13:03

Фото: из личного архива

Текст: Елена Лексина

«Организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик, блогер Анатолий Шарий. Ранее стало известно о помощи США Украине с задержанием 33 россиян в Белоруссии летом прошлого года. «Для США проводить зарубежные террористические операции и похищать людей не в новинку. Они в этом деле большие специалисты, – считает политик, блогер Анатолий Шарий. – А теперь давайте задумаемся, что опаснее: посадить самолет с Протасевичем в Минске или посадить самолет с несколькими десятками ЧВКшников в Киеве, которым нечего терять?». «Не ставили ли «умники», придумавшие эту операцию, под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками? Ответ очевиден. Простых пассажиров собирались использовать в качестве мяса. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – добавил собеседник. Шарий считает, что «американцы решили опубликовать этот материал именно сейчас, чтобы передать «большой привет» президенту Украины Владимиру Зеленскому после его поездки в США с целью показать ему, что он кое-что должен Вашингтону по итогам этого визита». «В то же время CNN удалось «вырвать» эксклюзив из рук портала Bellingcat, который уже больше года обещает опубликовать расследование о том, как окружение Зеленского якобы сорвало операцию по захвату россиян. Думаю, люди Андрея Ермака – соратника Зеленского – просто договорились с Bellingcat о непубликации этого материала. Как и каким образом договорились – не берусь утверждать, но Bellingcat его не собирается публиковать, придумывая различные отмазки», – говорит Шарий. Собеседник уверен, что афиширование этих данных никак не отразится на внутриполитической ситуации на Украине. «Никому нет до этого дела. Если сегодня Зеленский выйдет на улицу и зарежет бабушку, а затем убьет ее внука, то никто ничего не сделает», – рассуждает политик. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России. Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе. «Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания. Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

На Украине захотели контролировать «Северный поток – 2» 7 сентября 2021, 18:50

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины больше всего подходит на роль оператора «Северного потока – 2», считает украинское издание «Сегодня». «Северный поток – 2» должен управляться независимым от Газпрома оператором, и под эту роль «как нельзя лучше подходит именно украинская компания, управляющая газотранспортной системой», пишет «Сегодня». Украине важно создавать свою систему «хабов» на основе подземных хранилищ, указывается в материале. Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2». На Украине назвали возможные места встречи Путина и Зеленского 8 сентября 2021, 03:56

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ». «Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. <…> И кстати может быть еще в Крыму. Это было бы красиво», – приводит слова Мураева РИА «Новости». На вопрос ведущей [о том], может ли встреча пройти в Минске, экс-депутат Рады отметил, что хотя такая вероятность мала, она все-таки существует. «Ну кстати в Белоруссии тоже [было бы] весьма унизительно [для Зеленского]. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Тоже может быть», – заявил Мураев. Бывший депутат объяснил, что Украина намного более заинтересована во встрече Зеленского и Путина. По мнению Мураева, саммит с российским лидером жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта в Донбассе, транзита газа и тяжелого экономического положения на Украине. На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Зеленский согласится «пойти на унижение» и приехать в Крым, хотя российский лидер не будет обсуждать с ним вопрос полуострова, Мураев отметил, что украинский президент – «заложник своих слов». Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма якобы будет в повестке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В воскресенье глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным. После этого в Москве заявили, что Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов. Сам Путин заявлял, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений, «и чем раньше, тем лучше». Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко утверждал, что подготовка встречи президентов России и Украины ведется на самом высоком уровне. При этом Украина в качестве места встречи предложила Крым. В Кремле подтверждали готовность к диалогу «за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украину захотели переименовать в «Россию-1» 8 сентября 2021, 07:28

Фото: Aleksandr Gusev/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий отметил, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей, передает РИА «Новости». «Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда – Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна», – сказал Гордон. В итоге журналист назвал сказанное шуткой. Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. Зеленский заявил об «аплодисментах мира» разведке Украины 7 сентября 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, заявив, что после операции в Афганистане украинской военной разведке «аплодирует весь мир». «Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!» – написал Зеленский в Twitter. День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек. В августе Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны. Зеленский ввел санкции против российского подполковника 7 сентября 2021, 21:40

Фото: Анатолий Кирияк/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства. В решении, которое ранее вынес СНБО, говорится, что Кузнецов «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики». Против него на три года вводятся такие санкции, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других ограничений. Еще одним указом украинский президент ввел в действие решение СНБО по трехлетним санкциям в отношении крымчанки Ольги Калининой. Ограничительные меры против нее предусматривают блокировку активов и другие санкции. Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Версия» и других изданий. МИД заявил о «причудливых» условиях США для переговоров на неделе ГА ООН 8 сентября 2021, 10:18

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Вашингтон сформулировал причудливые условия для проведения двусторонних контактов делегаций на неделе высокого уровня ГА ООН, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Формат мероприятий на Генассамблее довольно причудлив: американские организаторы мероприятия сформулировали целую серию рекомендаций и условий проведения контактов двустороннего плана в ходе пребывания делегаций на сегменте высокого уровня. Программа министра в Нью-Йорке сейчас формируется, обсуждается, мы пока не готовы никакие комментарии по содержанию давать, это преждевременно», – сказал дипломат, передает ТАСС. Так Рябков ответил на вопрос, возможна ли встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях недели высокого уровня ГА ООН. Ранее стало известно содержание предварительной программы выступающих на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Так, 25 сентября должен выступить глава МИД России Сергей Лавров. Глава американского государства Джо Байден выступит 21 сентября. Кроме того, Афганистан в предварительной программе выступающих на сессии представлен главой страны, имя не указано. Выступление главы Афганистана ожидается 22 сентября. Также 22 сентября выступит президент Украины Владимир Зеленский. Украинцы сочли неправильным направление развития страны 7 сентября 2021, 15:36

Фото: JANOS NEMES/АР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Более половины украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». «Направление движения страны как правильное оценивают ... 34% опрошенных, как неправильное – 58%, затруднились с ответом – 8%. За последний месяц количество тех, кто считает направление развития страны правильным, выросло (в июле 2021 года – 26%)», – приводит данные опроса РИА «Новости». Вместе с тем почти половина граждан Украины считают успешным визит президента страны Владимира Зеленского в США. «48% опрошенных оценивают как успешный визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки, 28% – считают неуспешным, 17% – ничего не знают об этом, или же затруднились с оценками», – свидетельствуют данные опроса. Также сообщается, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала августа вырос с 27% до 31%. «Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 31,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). По сравнению с началом августа его рейтинг вырос с 27% до 31%», – говорится в опросе. По данным опроса, на втором месте бывший президент страны Петр Порошенко, его поддержали бы 13,3%, на третьем – сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко с 10,9% голосов. Далее идут лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 9,2% голосов, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко – 6,1% голосов, а также экс-премьер Владимир Гройсман и бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, за них готовы проголосовать по 5,7% опрошенных. Остальные кандидаты набрали менее 5%. Пропрезидентская партия «Слуга народа» лидирует в рейтинге политических сил, на выборах в Верховную раду Украины ее готовы поддержать 25,8% жителей страны. По данным опроса, кроме партии Зеленского в Верховную раду Украины имеют шансы пройти еще три партии: партия бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» (14,1%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (12,4%) и партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» – (10,6%). Рейтинг других политических сил значительно ниже, они не преодолевают пятипроцентный проходной барьер. Опрос проводился с 2 по 4 сентября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%. Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Владимир Зеленский заявил, что Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Подсчитан пенсионный долг Украины жителям ДНР 7 сентября 2021, 15:26 Текст: Елена Мирошниченко

Украина задолжала пенсионерам Донецкой народной республики (ДНР) 144,5 млрд гривен (5,4 млрд долларов), сообщил заведующий сектором международного права министерства иностранных дел ДНР Иван Фомин. «Согласно оперативным подсчетам, общая сумма задолженности по пенсиям перед гражданами республики составляет 144,5 млрд гривен, в том числе 11,2 млрд гривен – задолженность перед гражданами с ограниченными возможностями здоровья», – цитирует его Донецкое агентство новостей. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов. Макфол заявил о наличии сторонников идей Путина в США 8 сентября 2021, 04:54

Фото: CNBC Television/YouTube

Текст: Антон Никитин

В Соединенных Штатах есть люди, которые поддерживают идеологию российского лидера Владимира Путина, заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона, Москвы и Пекина. Он охарактеризовал идеи Путина среди прочего как консервативные и ортодоксальные, передает РИА «Новости». «Первые десять лет у власти он (президент России) в основном вел пропаганду этих идей внутри России. Но в последнее десятилетие он стал экспортировать свои идеи через различные механизмы. [Телеканал] RT – лишь один из этих механизмов. Я насчитываю десятки механизмов, с помощью которых они продвигают свои идеи. И, думаю, мы должны признать, что он добился определенного успеха», – сказал Макфол. Он признался, что только сегодня прочел, что RT больше всего представлен в соцсетях на немецком языке. «Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) ближе к Джо Байдену или Владимиру Путину в своей идеологической ориентации? – Вы мне скажите. (Экс-глава МВД, лидер партии «Лига» Маттео) Сальвини – в Италии, (глава правой партии «Национальное объединение» Марин) Ле Пен – во Франции… Я могу продолжать – есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент (Дональд Трамп), который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», – указал Макфол. «Это идеологический аспект соперничества, которого у нас не было в течение долгого времени. Это должно вам напомнить о ранних этапах холодной войны, когда сообщества были разделены внутри государств, а не только между разными государствами», – добавил бывший дипломат. При этом экс-посол на протяжении всей беседы упоминал термин «соперничество» применительно к отношениям Вашингтона с Москвой, либо Вашингтона с Пекином. Макфол выразил мнение, что «Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках». «Но в отличие от любого другого лидера в мире, в особенности в отличие от (председателя КНР) Си Цзиньпина, какие бы карты у него ни были, он доказал, что он хочет их использовать. Ни одна другая страна… Си Цзинпин не аннексировал территорию суверенного государства на границе Китая, Си Цзиньпин не нарушал американского суверенитета во время наших выборов в 2016 году, пытаясь помочь тому или иному кандидату. Си Цзиньпин не использовал свою авиацию для поддержки ужасных действий одного из самых ужасных диктаторов в мире в Сирии», – заявил Макфол. Экс-посол назвал «совершенно агрессивными» действия российского лидера. «Возможно, у него нет таких же карт, как у лидера типа Си Цзиньпина, но он продемонстрировал желание использовать их и, я думаю, весьма опасным способом, на который, как мне кажется, мы еще не давали надлежащий ответ», – указал экс-посол. Ранее Байден продлил еще на год действие указа о санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России. В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США. Напомним также, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Украину «включили» в состав России в итальянском учебнике 7 сентября 2021, 21:55

Фото: Посольство України в Італії/Ambasciata

d'Ucraina in Italia/Facebook

Текст: Елизавета Булкина

Украинское посольство в Италии возмутило появление в итальянском учебнике по географии «российских регионов», к которым отнесены Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика. «В итальянском учебнике по географии Namaskar Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине», – говорится в сообщении посольства в соцсети Facebook. Украинская дипмиссия обратилась в министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей и непосредственно к издателю учебника с призывом исправить эту ошибку. В учебном пособии указано, что регион Украина «характеризуется тесной связью между национальной идентичностью и православным христианством». Также учащимся второго класса в задании предложили заполнить пробелы в текст о географических границах «региона» и входящих в него странах. Ранее сообщалось, что польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги России и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор. Стало известно о помощи США Украине с задержанием россиян в Белоруссии 8 сентября 2021, 07:52

Фото: Россия 24/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России. «По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также (имело место) техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», – передает РИА «Новости» текст репортажа. Телекомпания однако тут же оговаривается, что «высокопоставленный американский чиновник заявил, что эти обвинения не соответствуют действительности». Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе. «Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания. Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Захарова: Киевский режим навязывает населению Украины ненависть ко всему российскому 7 сентября 2021, 21:50

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В Москве с горечью наблюдают, как киевские власти упорно навязывают населению страны ненависть ко всему, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Произошедшее вызывает лишь сожаление. Это пример того, о чем президент Российской Федерации (Владимир) Путин писал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев»: «правильным» патриотом «незалежной» объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию... Всю украинскую государственность ... также предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИДа. Она добавила, что Москва вновь призывает Киев прекратить циничный эксперимент над украинским и русским народами. «В погоне за разрушением собственных исторических корней можно легко нанести непоправимый ущерб и собственной государственности», – заключила Захарова. Ранее стало известно, что коммунальное предприятие столицы Украины демонтировало памятный знак дружбе Киева и Москвы, установленный в 2001 году. Монумент находился в сквере по улице Маршала Якубовского, его неоднократно пытались разрушить. Пушков назвал причину непринятия «нищей» Украины в НАТО 8 сентября 2021, 10:01

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-посла США на Украине Джона Хербста о перспективах вступления страны в НАТО, заявил, что Запад не видит в Альянсе «нищую и хаотичную» Украину, которая рвется туда, чтобы высасывать деньги и сталкивать НАТО с Россией. «Экс-посол США в Киеве Джон Хербст маниакально поддерживает Украину, но даже он понимает, что ее в НАТО в обозримой перспективе не протащить. Зеленскому ничего на этот счет ни от Меркель, ни от Макрона, ни от Байдена добиться не удалось», – написал Пушков, комментируя публикацию в Telegram газеты ВЗГЛЯД. По словам сенатора, причина неприятия Украины проста: «большая часть европейских союзников США не хочет конфликта НАТО с Россией из-за Украины». «И к тому же не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией. Признание Хербста – еще один мелкий, но плохой сигнал для Зеленского», – заключил Пушков. Ранее Хербст выразил мнение, что в ближайшие десять лет Киев не сможет стать частью альянса ввиду противоречий по этому вопросу внутри самой организации. Он пояснил, что виной всему нежелание членов НАТО «раздражать» Россию. Напомним, 1 сентября украинский посол в Германии Андрей Мельник увязал принятие Украины в НАТО с запуском «Северного потока – 2». Днем позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. При этом глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет. В Турции состоялась церемония закладки корвета для Украины 7 сентября 2021, 15:58 Текст: Евгения Шестак

Делегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета класса ADA в Турции для нужд военно-морских сил ВС Украины, сообщила пресс-служба военного ведомства. «Состоялась торжественная церемония закладки киля корабля класса «корвет» для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул Турецкой Республики. В общем, строительство корвета типа ADA продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса, проводится торжественная церемония закладки киля корабля», – сообщается на сайте ведомства. Согласно договоренностям, в 2022 году корвет переправят на Украину и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС страны. По словам Неижпапы, это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии ее Военно-морских сил. Он отметил, что все договоренности с Турцией выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков. Речь идет о поставках беспилотных летательных комплексов Bayraktar. Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Украинскую чиновницу уличили в использовании черной магии против коллег 7 сентября 2021, 15:49 Текст: Евгения Шестак

Чиновницу Роменского горсовета в Сумской области Украины заподозрили в использовании черной магии после того, как она подсыпала землю под двери кабинетов коллег, сообщили украинские СМИ. «Черная магия» – в стенах мэрии. В горсовете Ромен в Сумской области под двери чиновников кто-то несколько раз подсыпал землю. Люди поговаривали, что она с кладбища. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, это оказалась коллега чиновников, которым она делала пакости», – сообщила «Телевизионная служба новостей». По словам мэра Ромен Олега Стогния, чиновница отрицает все обвинения и утверждает, что видео с ее участием смонтировано. «Это была там земля и разный хлам. Я ее вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал, пожалуйста, объясните, что вы там делали. Конечно, все видели, что это она. Сидит молчит, глаза только отводит», – сказал Стогний. При этом после разоблачения чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию. Напомним, в сентябре 2020 года полиция задержала двух «магов», которые устроили ритуальный обряд у здания Пресненского суда, где проходило оглашение приговора по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.