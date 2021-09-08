ФИФА отстранила от игр двоих футболистов «Зенита»

Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо не смогут помочь своей команде в матчах против грозненского «Ахмата» в 7-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и лондонского «Челси» в стартовом матче на групповом этапе Лиги чемпионов из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА), сообщил знакомый с ситуацией источник.

Клаудиньо и Малком были вызваны в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре, но не поехали в состав бразильской команды на выездную игру против чилийцев, которая прошла 2 сентября, после того, как получили сообщение от российского клуба с призывом вернуться в Россию. Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила жалобу в ФИФА на «Зенит» из-за этой ситуации, и в итоге ФИФА наложила санкции на участие игроков в ближайших матчах.

«Малком и Клаудиньо не смогут играть за «Зенит» до 14 сентября из-за санкций ФИФА, сюда входит и игра с «Челси». Клуб и Российский футбольный союз (РФС) уже проинформированы, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Матч против «Челси» пройдет в Лондоне 14 сентября и начнется в 22.00 мск. С «Ахматом» «Зенит» сыграет дома 11 сентября.