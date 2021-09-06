Афганским СМИ запретили распространять заявление лидера сопротивления Панджшера

|
6 сентября, понедельник | Последнее обновление — 15:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров: «Северный поток – 2» будет достроен через несколько дней
Разделы
Мария Захарова призвала ввести оружейное эмбарго против Украины. Но нужно ли оно России? Или уж лучше пусть Запад продолжает демонстрировать Киеву свою поддержку?
Подробности...
Пиетет и раскаяние, вплоть до подобострастия перед неграми – это проблемы Запада, их социальный вектор, BLM – это их проблема, но не наша. Преклонение перед меньшинствами вплоть до доминирования их над большинством – это их, Запада, выбор.
Подробности...
А кто не хочет, чтобы его обманули, тот должен помнить, что, когда говорят: то-то и то-то, дескать, устарело, надо выбросить старый хлам на помойку и всем бежать в сторону светлого будущего! – всегда хотят обобрать, а что вы легкомысленно выбросили, то они подберут и используют.
Подробности...
В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
Подробности...
За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...
В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
|
|
Афганским СМИ запретили распространять заявление лидера сопротивления Панджшера
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Талибы (движение запрещено в России как террористическое) запретили афганским СМИ распространять обращение лидера панджшерского сопротивления Ахмада Масуда, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Источники также сообщили, что талибы не позволяют бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю и главе совета по нацпримирению Абдулле Абдулле встречаться с согражданами, передает РИА «Новости».
Ранее Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал соотечественников восстать против «Талибана».
В понедельник представитель движения «Талибан» сообщил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. После этого представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
Талибы заявили о заинтересованности в хороших отношениях с Россией
Движение «Талибан» (запрещено в России) заинтересовано в налаживании отношений с Россией, Ираном и Пакистаном, заявил глава Высшего совета спасения Афганистана, бывший полевой командир «Талибана» Мохаммад Акбар Ага.
«Мы должны выстраивать широкие отношения с Москвой, поскольку это в интересах и талибов, и России, Иран и Пакистан – также страны, с которыми нужно налаживать отношения. Мы нужны им, и они нужны нам», – приводит его слова ТАСС.
Мохаммад Акбар Ага рассказал, что «Талибан» не против появления посольства США в Кабуле, но пока Вашингтон этого боится.
«Мне кажется, что «Талибан» не будет против появления посольства США в Афганистане. Но США боятся нынешней ситуации в стране и некоторое время посольства, скорее всего, не будет»,к – сказал он.
Ранее, движение «Талибан» выразило желание наладить крепкие отношения с Германией на официальном уровне.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Кроме того, 4 сентября талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак, но оно замедлилось из-за заминированной дороги. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.
Талибы отказались от переговоров с лидером сил сопротивления в Панджшере
|
|
Движение «Талибан» (запрещено в России) не собирается вести переговоры с лидером сопротивления в афганском Панджшере Ахмадом Масудом, заявил официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим.
Наим заявил, что тем для переговоров с Масудом «не осталось после того, как он отверг предложение о мире», выдвинутое талибами. Наим подчеркнул, что талибы «близки к установлению контроля над центром провинции после захвата семи районов», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Джазира».
Источник в рядах «Фронта национального сопротивления Афганистана» сообщил, что «в боях с талибами погиб пресс-секретарь панджшерского сопротивления Фахим Дашти».
Напомним, Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если «Талибан» (движение запрещено в России) покинет провинцию. В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует провинцию Панджшер. В субботу они начали наступление на центральный город Панджшера Базарак.
Талибы заявили о полном контроле над провинцией Панджшер
|
|
Представитель движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов.
«Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов)», – передает РИА «Новости» слова Муджахида.
Он добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Талибы заверили жителей Панджшера, что не будут их притеснять.
Напомним, лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если талибы покинут провинцию. Официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что «Талибан» (запрещено в России) не собирается вести переговоры с Масудом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сопротивление Панджшера опровергло взятие провинции талибами
Силы сопротивления в афганском Панджшере опровергли заявление движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) о взятии провинции и сообщили о намерении продолжить борьбу.
«Заявление «Талибана» о взятии Панджшера неверно. Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», – передает РИА «Новости» заявлениt сил сопротивления.
Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов.
Талибы обязали женщин носить никаб в вузах
В Афганистане ведомство талибов по вопросам высшего образования опубликовало правила для женщин, желающих посещать университеты, в правилах указано, что девушки могут посещать вузы только в никабе (головном уборе, скрывающем лицо и оставляющем лишь узкую прорезь для глаз).
Как сообщает агентство AFP, радикальное движение «Талибан», вводит жесткие ограничения для женщин, желающих посещать вузы. Указывается, что теперь женщины могут посещать образовательное учреждение лишь в никабе (головном уборе, скрывающем лицо и оставляющем лишь узкую прорезь для глаз), а занятия для них должны проходить в отдельном помещении. Если это невозможно, то между женской и мужской частями аудитории должен находиться занавес, передает Deutsche Welle.
Также в правилах указывается, что преподавать студенткам может только женщина или, если это невозможно, «пожилой мужчина с хорошим характером».
Ранее Министерство высшего образования Афганистана попросило университеты представить в течение трех дней предложения по раздельному обучению студентов и студенток.
До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Лидер сил сопротивления в Панджшере назвал условия переговоров
Лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если «Талибан» (движение запрещено в России) покинет провинцию.
«Национальные силы сопротивления готовы немедленно прекратить войну для достижения прочного мира, если талибы прекратят свои атаки и военные операции в Панджшере и Андарабе, и надеются провести масштабную встречу с учеными и реформаторами, продолжить обсуждения и переговоры», – говорится в заявлении в Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак, но оно замедлилось из-за заминированной дороги. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.
В пятницу вечером представитель «Талибана» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
Также стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.
Талибы заявили о желании установить дипломатические отношения с Германией
Движение «Талибан» (запрещено в России) выразило желание наладить крепкие отношения с Германией на официальном уровне, сообщил представитель талибов Забиулла Муджахид.
«Мы хотим крепких и официальных дипломатических отношений с Германией», – заявил Муджахид, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag.
Он также добавил, что в прошлом веке немцы «поспособствовали многому хорошему» в Афганистане. «К сожалению, потом они присоединились к американцам (в составе международного воинского контингента – прим. ВЗГЛЯД). Но сейчас это прощено», – добавил он.
По его словам, талибы рассчитывают на финансовую, гуманитарную помощь, поддержку в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и образования.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами прав человека и других условий.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Кроме того, 4 сентября талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак, но оно замедлилось из-за заминированной дороги. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.
В МИД Британии сообщили об угрозе теракта в Афганистане
Ситуация с безопасностью в Афганистане остается нестабильной, есть постоянная и высокая угроза теракта, сообщается в новой рекомендации МИД Великобритании относительно путешествий.
«Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Афганистан. Вам не следует ехать в Афганистан. Ситуация в области безопасности в Афганистане остается крайне нестабильной. Существует постоянная и высокая угроза теракта», – приводит сообщение РИА «Новости».
Также в МИД напомнили, что эвакуация в Великобританию прекращена, по утверждению дипведомства, «вероятность террористических нападений, особенно в районе аэропорта, остается очень высокой».
«Британским гражданам, остающимся в Афганистане, необходимо тщательно взвесить риски, если они попытаются покинуть страну по земле. Вы должны укрыться в безопасном месте и двигаться к пункту отправления только в том случае, если и когда вы сочтете это безопасным», – подчеркнули в британском МИД.
Ранее СМИ сообщили, что представители британской службы внешней разведки МИ-6 вели секретный диалог с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), чтобы получить гарантии, что Афганистан не будет использован для террористических атак на Запад.
Талибы пригласили Россию на объявление состава правительства Афганистана
Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана, сообщил источник в движении.
По информации телеканала Al Jazeera, талибы завершили процедуры, необходимые для объявления о новом правительстве. Источник отметил, что «лидер движения останется на своем посту» и будет «контролировать правительство», передает РИА «Новости».
Ранее представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
До этого лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если талибы покинут провинцию, но официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что «Талибан» не собирается вести переговоры с Масудом.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Талибы заявили об окончании войны в Афганистане
Представитель движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась.
«Война в Афганистане закончена. Теперь мы будем работать вместе для восстановления страны», – заявил Муджахид, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Shamshad News.
Ранее представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
Это уже второе заявление талибов об окончании войны в Афганистане. Первое они сделали 16 августа, спустя день после захвата Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в стране.
Вице-президент Афганистана уехал в Таджикистан
Афганский вице-президент Амрулла Салех, который ранее объявил себя и. о. президента страны, покинул Панджшер и находится в Таджикистане, сообщает источник в прошлой администрации.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Ранее представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
До этого лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если талибы покинут провинцию, но официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что «Талибан» не собирается вести переговоры с Масудом.
Япония заявила о важности участия России в диалоге по Афганистану
Токио считает важным диалог с мировым сообществом, включая Москву и Пекин, для последующего установления мира и стабильности в Афганистане, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.
«Наша позиция заключается в том, чтобы находиться в тесном контакте с мировым сообществом и странами региона по вопросам, касающимся в том числе безопасного перемещения людей, желающих покинуть Афганистан, гарантий безопасности для гуманитарной помощи и антитеррористических мер. Обсуждение этих проблем с заинтересованными странами, в том числе с Китаем и Россией, имеет важное значение для установления мира и стабильности в Афганистане», – сказал он, передает ТАСС.
В воскресенье глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане. По его словам, на встрече также должны будут присутствовать представители России и Китая. По словам Мотэги, такие консультации могут пройти уже 8 сентября.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что Москва получала сигналы от Парижа и Берлина относительно возможности некой встречи по Афганистану, однако речи о проведении ее в формате «большой семерки» не шло.
Масуд призвал всех жителей Афганистана противостоять боевикам «Талибана»
Лидер Фронта национального сопротивления в не подчинившейся радикальному движению «Талибан» (запрещено в России как террористическое) северной афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призвал всех жителей страны противостоять талибам.
«Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестер во всех концах страны противостоять угнетателям. Наша борьба не окончена, <...> бои против талибов продолжаются», – цитирует ТАСС Масуда.
По его словам, «вчерашняя атака боевиков еще раз ясно дала понять, что против афганского народа воюют в том числе представители иностранных сил».
«Несмотря на просьбы и предложения улемов, «Талибан» атаковал Панджшер, убив определенное количество людей, включая (некоторых членов) моей семьи», – передает РИА «Новости» слова Масуда.
Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Это уже второе заявление талибов об окончании войны в Афганистане. Первое они сделали 16 августа, спустя день после захвата Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в стране.
Напомним, представитель движения «Талибан» сообщил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
Лавров назвал условие участия России в инаугурации нового правительства Афганистана
Москва может принять участие в инаугурации нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов (члены запрещенной в России террористической группировки), включая другие этнические группы – не только пуштунов: это хазарейцы, узбеки, таджики. Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
По его словам, «если об этом (инклюзивности) пойдет речь, … мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране».
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Силы сопротивления в Панджшере решили перейти к партизанской войне с талибами
Сопротивление в афганской провинции Панджшер решило поменять тактику и перейти к партизанской войне с «Талибаном» (движение запрещено в РФ как террористическое), заявил газете Financial Times представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари.
«Прямо сейчас талибы распространяют много пропаганды о том, что они захватили долину, что это неправда... Войти в Панджшер не означает победить. Что мы поменяли, так это наша тактика. 48 часов назад мы вели обычную войну. Теперь мы переходим к партизанской войне», – передает его слова РИА «Новости».
Назари добавил, что бойцы сопротивления отступили в горы, откуда они продолжат вести вооруженную борьбу с талибами.
Между тем представитель руководства талибов Амир Хан Мутаки заявил, что около 200 человек, в том числе 30 командиров, сдались в провинции Панджшер.
«В Панджшере 200 человек, включая 30 командиров, сдались исламскому эмирату со своим оружием и боеприпасами», – написал Мутаки в Twitter.
В понедельник представитель движения «Талибан» сообщил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. После этого представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
Позже лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал соотечественников восстать против «Талибана». Однако афганским СМИ запретили распространять заявление лидера сопротивления Панджшера.
|
|