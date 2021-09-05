Спецслужбы США выявили «подозрительных» афганцев среди эвакуированных

Американские ведомства проводят дополнительные проверки безопасности в отношении около 200 эвакуированных афганцев, сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу Fox News.

«Силы безопасности <…> собирают биометрические данные, отпечатки пальцев, проверяют по нашим [межведомственным] базам данных», – приводит слова генерала ТАСС.

По словам военачальника, если уполномоченные сотрудники выявляют что-либо подозрительное, дела таких эвакуированных лиц берутся на заметку. «Около 30 тыс. человек здесь (на базе Рамштайн) прошли процесс, я думаю, около пары сотен человек были отмечены», – отметил генерал. Попавшие под подозрение лица проходят дополнительные проверки со стороны Федерального бюро расследований, добавил Милли.

Он выразил мнение, что коллапс афганских вооруженных сил произошел быстрее, чем ожидалось. По утверждению Милли, неверие населения в правительство Афганистана помогло движению «Талибан» (запрещено в России) взять власть. «Одним из фундаментальных вопрос является коррупция в правительстве. <…> Правительство не обладает легитимностью в глазах людей», – сказал генерал.

Напомним, как сообщали американские СМИ, власти США опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу для Соединенных Штатов.

среду президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты вывезли из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику. При этом, по его мнению, эвакуация прошла «чрезвычайно успешно».

В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула. В конце августа Байден заявлял, что США якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек.

Напомним также, в конце августа глава МИД России Сергей Лавров призывал не допустить превращения Афганистана в прибежище террористов. 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала о вероятности превращения Афганистана в очаг терроризма. В администрации Байдена отвергли предположение о возможности терактов в США.

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