Лавров призвал не допустить превращения Афганистана в прибежище террористов

Афганистан не должен стать территорией террористов, наркоторговцев и прочих представителей организованной преступности, Россия занимает позицию в пользу процветания и мира в регионе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«(Занимаем) позицию в пользу мира, процветания и безопасности в этом регионе. Мира для афганского народа, процветания для афганского народа. И тех решений, которые должны исключить вероятность дальнейшего использования территории Афганистана террористами, наркоторговцами и прочими представителями организованной преступности», – цитирует ТАСС Лаврова.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической и поблагодарил российских летчиков и медиков за эвакуацию из Кабула нескольких сотен граждан России и других стран.

Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».

Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявлял, что уйдет из политики, если «Талибан» создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан. Талибы заявляли об обретении Афганистаном полной независимости после завершения вывода войск США из республики.

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