Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что уйдет из политики, если движение «Талибан» (запрещено в России) создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.

Масуд заявил, что приемлемое урегулирование с талибами возможно, только если движение сформирует инклюзивное и децентрализованное правительство Афганистана, все остальные варианты он называет неприемлемыми для представителей сопротивления. В противном случае противостояние талибам продолжится, передает РИА «Новости».

«Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики», – сказал Масуд в интервью изданию Foreign Policy.

Лидер Фронта сопротивления Афганистана также отметил, что не получает никакой финансовой поддержки из-за рубежа, а многие страны региона якобы встали на сторону «Талибана» (запрещено в России).

«Правительство (бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани) вынудило многие страны региона встать на сторону «Талибана» (запрещено в России). От их этнической и националистической риторики до политики в области водоснабжения, все это спровоцировало и породило вражду со стороны наших соседей, и они сблизились с «Талибаном» (запрещено в России). Еще одной причиной их сближения с талибами стало присутствие США, а также то, что они могли нанести вред США и НАТО, поддерживая боевиков», – добавил Масуд.

Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).

В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Афганское сопротивление предложило странам региона объединяться для борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация) после достижения соглашения с движением «Талибан» (запрещено в России).

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