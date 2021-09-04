Эвакуированных в США афганцев заподозрили в связях с террористами

Американские власти опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу для Соединенных Штатов, сообщили источники телекомпании NBC.

По имеющимся у источников телеканала сведениям, примерно из 30 тыс. эвакуированных в США граждан Афганистана дополнительным проверкам были подвергнуты около 10 тыс. человек. По результатам проведенных проверок 100 человек были помечены как потенциально представляющие угрозу из-за связей с террористическими группировками или радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). Из них двое будут направлены в непризнанное Косово для повторного прохождения проверок, передает ТАСС.

При этом источники телеканала утверждают, что власти Соединенных Штатов принимают все меры предосторожности, чтобы не допустить нахождения в США людей, о которых имеется компрометирующая информация.

В среду президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты вывезли из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику. При этом, по его мнению, эвакуация прошла «чрезвычайно успешно».

В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула. В конце августа Байден заявлял, что США якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек.

Напомним также, в конце августа глава МИД России Сергей Лавров призывал не допустить превращения Афганистана в прибежище террористов. 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала о вероятности превращения Афганистана в очаг терроризма. В администрации Байдена отвергли предположение о возможности терактов в США.

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