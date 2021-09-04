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Эвакуированных в США афганцев заподозрили в связях с террористами
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Американские власти опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу для Соединенных Штатов, сообщили источники телекомпании NBC.
По имеющимся у источников телеканала сведениям, примерно из 30 тыс. эвакуированных в США граждан Афганистана дополнительным проверкам были подвергнуты около 10 тыс. человек. По результатам проведенных проверок 100 человек были помечены как потенциально представляющие угрозу из-за связей с террористическими группировками или радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). Из них двое будут направлены в непризнанное Косово для повторного прохождения проверок, передает ТАСС.
При этом источники телеканала утверждают, что власти Соединенных Штатов принимают все меры предосторожности, чтобы не допустить нахождения в США людей, о которых имеется компрометирующая информация.
В среду президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты вывезли из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику. При этом, по его мнению, эвакуация прошла «чрезвычайно успешно».
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула. В конце августа Байден заявлял, что США якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек.
Напомним также, в конце августа глава МИД России Сергей Лавров призывал не допустить превращения Афганистана в прибежище террористов. 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала о вероятности превращения Афганистана в очаг терроризма. В администрации Байдена отвергли предположение о возможности терактов в США.
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Талибы взяли под контроль провинцию Панджшер
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Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
«Панджшер перешел под контроль «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов. – Прим. ВЗГЛЯД)», – написал Карими в Twitter, передает РИА «Новости».
«Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент. – Прим. ВЗГЛЯД) и Ахмад Масуд (лидер сил. – Прим. ВЗГЛЯД) бежали», – сообщил источник в полиции в Кабуле.
Между тем источник агентства во «Фронте сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию.
Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан.
В пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибли более 300 боевиков движения «Талибан».
«Талибан» понес большие потери в Панджшере
Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о взятии под свой контроль города Чарикар – центра провинции Парван к северу от Кабула – и о том, что в результате боев в Панджшере «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери.
Представители фронта написали в Twitter, что минувшей ночью талибы продолжили штурм Панджшерской долины с нескольких направлений: со стороны перевала Хавак, через долину Андараб, со стороны перевала Саланг, в районе уезда Шотул, а также со стороны города Гулбахор, провинции Парван, передает «Интерфакс». По их данным, «Талибан» перед началом штурма заставил компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии.
По всем трем направлениям талибы понесли тяжелые потери, десятки тел боевиков остаются на поле боя. Несколько десятков радикалов сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери.
На перевале Ховак талибы потеряли не менее 100 человек убитыми, полностью разгромлена группировка в уезде Шотул, группировка в районе Саланг блокирована, добавили представители антиталибского сопротивления.
В ходе контратаки бойцам Фронта национального сопротивления удалось отбросить террористов за пределы города Чарикар, под контроль был взят центр провинции Парван.
Сообщается также о том, что сторонникам Ахмада Масуда, который возглавляет антиталибовский Фронт, удалось отбить у талибов четыре уезда в провинции Бадахшан.
Представители Фронта сообщают в соцсетях о столкновениях с радикалами и в провинции Тахар, в том числе в находящемся вблизи с границей с Таджикистаном уезде Хваджа-Гхар.
Это стало возможным после того, как талибы понесли тяжелые потери в боях против Панджшера и были вынуждены оттянуть на это направление дополнительные силы из Бадахшана, Тахара и Кундуза, ослабив свои позиции в этих провинциях.
Ранее Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявил, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присоединилась к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в борьбе с силами сопротивления.
Американские СМИ написали о страхе сирийских крестьян остаться без защиты войск США
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Сирийские крестьяне опасаются ухода американских войск после вывода армии США из Афганистана, пишет The Wall Street Journal.
В публикации описывается обстановка на северо-востоке Сирии, где местные жители опасаются полного вывода американских войск. По данным СМИ, американские войска уже оставили три базы на территории Сирии. Военачальники армии США и их союзники из возглавляемых курдами Сирийских демократических сил встретились с местными жителями, чтобы спросить об угрозах безопасности, пишет The Wall Street Journal.
При этом Пентагон в пятницу опроверг сообщения СМИ о сокращении присутствия американских войск в Сирии.
«Это не так. Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться», – сказал РИА «Новости» представитель министерства обороны США.
Ранее Пентагон оценивал свое присутствие в стране в 900 военнослужащих.
Отметим, что в июле Россия и Сирия призвали США немедленно передать правительству в Дамаске контроль над всеми незаконно оккупируемыми в республике территориями, об этом говорилось в совместном заявлении межведомственного координационного штаба двух стран по возвращению беженцев на территорию республики.
В заявлении подчеркивалось, что несмотря на проводимую правительством Сирии колоссальную работу по восстановлению разрушенной за годы боевых действий инфраструктуры страны и обеспечению безопасности граждан, «США и их союзники продолжают любыми способами препятствовать стабилизации обстановки в стране».
Вывод войск США из Афганистана, который завершился 30 августа, обернулся хаосом. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана.
26 августа возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
А в ходе удара ВС США в Афганистане 29 августа погибли семь детей.
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«Талибан» назвал Китай основным партнером Афганистана
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Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) рассматривает Китай в качестве основного международного партнера, заявил представитель движения Забиулла Муджахид.
«Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее», – передает «Интерфакс» слова Муджахида.
Он высоко отозвался о реализуемой Пекином программе «Один пояс, один путь», отметив, что она «послужит возрождению древнего Шелкового пути».
Он также выразил надежду на то, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.
«Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы», – сказал представитель талибов.
Он подчеркнул: «Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира».
Ранее Китай рекомендовал США продолжать взаимодействие с талибами.
Посол России в Кабуле назвал причины эскалации ситуации вокруг Панджшера
Эскалацию в Панджшере, по мнению движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), могли спровоцировать завышенные требования сопротивления, в том числе – по автономии ряда непуштунских провинций, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Талибы заявляют, что требования лидеров Панджшера завышены. По некоторым сведениям, панджшерцы запросили для себя слишком большую, как считают талибы, долю в новых органах власти, количество мест в новых органах власти. Талибы считают, что это диспропорционально доли таджикского населения. Второе, якобы было затребовано, чтобы все назначения чиновников новой власти согласовывались вот этим так называемым национальным фронтом сопротивления, которым себя объявили панджшерцы», – передает РИА «Новости» слова посла.
«И третье, опять-таки, якобы, но у нас такая есть информация, что панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда провинций с преимущественно непуштунским населением. Видимо, это сыграло свою роль (в обострении), – отметил Жирнов.
По его словам, Москва контактирует с талибами, но не вмешивается в дела страны.
«У нас есть рабочие контакты с талибами, в том числе на довольно высоком уровне, мы с ними взаимодействуем, во-первых, по вопросам обеспечения безопасности нашего посольства, нашего персонала. Мы с ними взаимодействуем по вопросам вывоза российских граждан... Вот, во всем этом нам помогали талибы. Причем на довольно высоком уровне, в том числе те, которые, как мы понимаем, будут в составе госаппарата. Ну, естественно, я пока не готов называть их фамилии, ничего. Потому что состав правительства пока не объявлен», – сказал Жирнов.
При этом он подчеркнул, что такие контакты не являются вмешательством в дела Афганистана.
«Мы, естественно... ни в коем случае не вмешиваемся во внутренние дела», – отметил высокопоставленный российский дипломат.
Он добавил также Москва не намерена поставлять оружие новым властям Афганистана.
Ранее Талибы заявили о захвате нескольких районов в Панджшере.
Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой
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Положение афганцев, работавших на коллективный Запад во главе с Вашингтоном, а также в целом обстановка в республике после вывода американских войск катастрофичны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Действительно, это катастрофа. Это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы – люди очень прагматичные – истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов, а результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», – указал глава государства, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что насильственно насаждать демократию извне нельзя. «Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами», – добавил Путин.
Глава государстваа также напомнил, что вывод советских войск из Афганистана осуществлялся организованно, а оставшийся после этого в стране режим сумел просуществовать еще несколько лет. «Советские войска тоже уходили из Афганистана, но уходили организованно. Все-таки режим, который остался после вывода советских войск, просуществовал несколько лет. Если бы Советский Союз на излете своего существования не перестал бы оказывать хотя бы экономическую помощь, еще неизвестно, как бы складывалась ситуация в самом Афганистане», – отметил Путин.
«Может быть, противоборствующим силам удалась бы о чем-то договориться», – добавил он.
Отвечая на вопрос, кто будет отвечать за порядок в мире, если США отказываются от функции «всемирного полицейского», президент указал, что «за порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций. И ее Совет Безопасности. В том числе в лице постоянных пяти членов (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания)».
Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Талибов обвинили в использовании мирных жителей для очищения минных полей
Движение «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) закрыло доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и использует мирных жителей для обезвреживания мин, заявил вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех.
«Талибы заблокировали гуманитарный доступ в Панджшер... используют мужчин призывного возраста в Панджшере для обезвреживания мин, заставляя их ходить по минным полям», – заявил Салех, передает РИА «Новости».
Также талибы блокируют работу сотовой связи в регионе. Он обратился к ООН с призывом обратить на преступления талибов.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Президент Казахстана назвал стоимость оставленного американцами в Афганистане оружия
После ухода американцев в Афганистаносталось вооружение более чем на 85 млрд долларов, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны. С уходом американцев там осталось огромное количество вооружения, причем самого современного, на сумму более 85 млрд долларов. Сохраняются угрозы исхода беженцев», – заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Глава государства также выразил удовлетворение, что по этим чувствительным вопросам Казахстан придерживается единой линии с Россией и государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности, передает ТАСС.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия.
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Талибы начали праздновать захват Панджшера
Талибы (запрещенное и признанное террористическим в России движение «Талибан») в Кабуле после сообщений о захвате провинции Панджшер начали отмечать это событие со стрельбой, также празднования заметили и в других афганских городах.
«Жителям Кабула не следует беспокоиться. Ведется стрельба в воздух. Мы призываем всех вооруженных моджахедов прекратить стрельбу, чтобы не навредить гражданским лицам. Эта стрельба связана с празднованием падения провинции Панджшер», – цитирует заместителя главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадуллу Васика РИА «Новости».
В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.
Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
США и Германия созвали многостороннюю онлайн-встречу по Афганистану
Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни намерены провести виртуальную многостороннюю министерскую встречу по Афганистану, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что в предстоящее воскресенье он поедет в Доху, где у него запланированы встречи с представителями руководства Катара. После этого он отправится в Германию, где встретится с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, передает ТАСС.
«И мы проведем министерскую встречу по Афганистану с ним очно, а потом виртуально с другими партнерами, в числе которых более 20 стран», – сказал он.
Ранее в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация с выводом ВС США из Афганистана наглядно показала неспособность НАТО к координации.
Напомним, 26 августа глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о «конкретной террористической угрозе» в Афганистане. Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила о вероятности превращения Афганистана в очаг терроризма. Между тем еще 21 августа Меркель утверждала, что острой террористической угрозы из Афганистана для других стран нет. В свою очередь экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО.
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Бывший вице-президент Афганистана Салех опроверг взятие Панджшера талибами
Экс - вице-президент Афганистана Амрулла Салех, заявил, что остается в не подчинившейся талибам северной провинции Панджшер, и никуда из страны не уезжал. «Талибан» (запрещен в РФ), по его словам, не взял контроль над провинцией.
«В СМИ появились сообщения о том, что я покинул свою страну, но эти утверждения не соответствуют действительности. Я нахожусь в Панджшере вместе с представителями военного командования и политическими лидерами», – отметил Салех в аудиообращении BBC, передает ТАСС.
По его словам, силы сопротивления «находятся в непростом положении», однако талибам не удалось добиться «какого-либо существенного перевеса» на поле боя. «У талибов, равно как и у нас, есть потери», – добавил политик, обращение которого в своем Twitter опубликовала журналистка телеканала BBC World News Ялда Хаким.
Близкий к ополченцам источник ТАСС в провинции заявил, что сообщения о взятии талибами Панджшера являются слухами, которые распространяют боевики для «запугивания населения». «Они пытаются прорваться в Панджшер с нескольких направлений, но вынуждены отступать», – указал источник.
Ранее представитель движения Талибан (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер, источник во «Фронте сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию.
До этого стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан. В пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Высланный из Германии насильник вернулся в страну как беженец из Афганистана
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Высланный из ФРГ насильник собственного ребенка повторно въехал в страну как беженец из Афганистана, его задержали в аэропорту и сразу же арестовали, сообщил Spiegel.
Сардар Мухаммед М. прибыл вместе с беженцами по «воздушному мосту» из Кабула 24 августа через Ташкент в ФРГ, в настоящее время он находится в тюрьме Франкфурта – мужчина был задержан в аэропорту и сразу отправлен в заключение, пишет Spiegel, передает РИА «Новости».
Афганец был осужден в 2012 году в Мюнхене, приговорен к восьми годам и трем месяцам заключения за сексуальное насилие над собственным ребенком. В 2019 году его экстрадировали из Германии обратно в Афганистан. Пока что экстрадиция его на родину прекращена, так что насильнику придется отбывать наказание в Германии.
«Тот факт, что именно М. удалось это (вернуться. – прим. ВЗГЛЯД) с государственной помощью, пока федеральное правительство не может помочь тысячам людей, делает провал эвакуации особенно горьким. Это демонстрирует, насколько хаотично было в дни, когда Кабул достался «Талибану» (движение признано террористической организацией и запрещено в России. – прим. ВЗГЛЯД), и как мало еще обращают внимание на то, кто именно садится в самолет», – пишет Spiegel.
Ранее талибы сообщали, что Афганистан намерен возобновить внутренние рейсы с 3 сентября.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Талибы заявили о захвате нескольких районов в Панджшере
Боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) захватили несколько районов в Панджшере и четыре контрольно-пропускных пункта, заявил представитель движения Забиулла Муджахид.
По его словам, более 30 бойцов сил сопротивления убиты, среди них три командира, передает РИА «Новости».
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула.
Ранее Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о взятии под свой контроль города Чарикар – центра провинции Парван к северу от Кабула – и о том, что в результате боев в Панджшере «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери.
В Афганистане назначили главу нового правительства
Глава политического офиса движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана, сообщают СМИ.
По данным Reuters, которое ссылается на свои источники, высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса «Талибана» Шер Мохаммед Аббас Станекзай, передает РИА «Новости».
Ранее Барадар был назначен министром иностранных дел в новом правительстве.
Источник также информировал, что сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана, а другой представитель талибов Халифа Хаккани назначен министром внутренних дел.
Из магазинов Кабула пропал ряд продуктов
Движению «Талибан» (запрещено в России) будет сложно выполнять социальные обязательства перед населением, из магазинов страны уже пропал ряд продуктов, сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Сейчас действительно в Афганистане главная проблема экономическая. Бюджет страны при правительстве Гани на три четверти формировался за счет западного донорства. Сейчас оно оборвано, авуары Афганистана заморожены, золотовалютные запасы, которые хранились в американских банках, заморожены», – сказал он, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, это «добавило новой фактической власти дополнительных проблем». «Растут цены, какие-то продукты исчезли. Вот сегодня сказали, сахар пропал в Кабуле. Девальвировалась национальная валюта. Ну и понятное дело, что талибам будет сложнее исполнять социальные обязательства, поскольку денег стало меньше», – добавил он.
Тем временем Евросоюз выделил пять критериев для развития диалога с движением «Талибан» (запрещено в России), в том числе борьба с терроризмом и соблюдение прав человека в Афганистане.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.