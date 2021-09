В России выявили 18 тыс. 780 заболевших коронавирусом за сутки На акции протеста против санитарных пропусков вышли 140 тыс. французов 4 сентября 2021, 22:20 Текст: Антон Никитин

Общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков собрали в субботу во Франции 141 тыс. манифестантов, из которых почти 18,5 тыс. вышли на улицы Парижа, сообщило МВД республики. Неделю назад в демонстрациях приняли участие почти 160 тыс. человек, а 21 августа правоохранительное ведомство насчитало 177 тыс. протестующих. Наибольшее число манифестантов было зафиксировано во Франции 14 августа – 237 тыс., передает ТАСС. «Цифры подтверждают, что численность манифестантов сокращается пятую неделю подряд», – отмечают аналитики, подчеркивая, что организаторы акций протеста рассчитывали собрать в городах гораздо больше своих сторонников, особенно среди врачей, так как с середины сентября медицинских работников в случае отказа от вакцинации ждет увольнение. В Париже сегодня состоялось сразу пять акций. Серьезных столкновений манифестантов с полицией и беспорядков в столице зафиксировано не было. Единственный инцидент произошел в первом округе Парижа, когда группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в торговый комплекс, но была быстро оттеснена полицейскими. За насильственные действия и оскорбление сотрудников правоохранительных органов задержаны три человека. Еще 18 протестующих полиция задержала в ходе манифестаций в регионах. Акции прошли в этот день в Страсбурге, Ницце, Нанте, Бресте, Монпелье и других крупных городах страны. Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил продления действия пропусков после 15 ноября. Согласно последним данным органам здравоохранения, за последние сутки во Франции зарегистрировано 13,5 тыс. заразившихся коронавирусом, а всего с начала пандемии выявлено свыше 6,7 млн случаев инфицирования. От последствий COVID-19 во Франции умерли более 114 тыс. пациентов. Напомним, 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.

В США задумались о производстве «Спутника V» для экспорта 2 сентября 2021, 10:04

Текст: Алина Назарова

Американские фармацевтические компании обсуждают возможность производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экспорта в третьи страны, рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. «Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект «Спутник V» – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», – сказал Родзянко РИА «Новости». Он подтвердил, что ведутся переговоры с американскими компаниями по производству вакцины «Спутник V». Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек – это более 50% населения Земли. Ученые предупредили о резком старении внутренних органов после COVID 4 сентября 2021, 07:57

Органы переболевших коронавирусной инфекцией могут «стареть» на десятилетия, предупредили ученые, сообщила The New York Times. В исследовании приняли участие 89 тыс. человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 млн людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2, передает РИА «Новости». По словам специалистов, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около 1% в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию. «Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет», – сказал один из авторов труда доктор Зияд Аль-Али. Ученые уточнили, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет. Врачи не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они. Ранее врач-нефролог посоветовала россиянам после перенесения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) проверить почки. Ученые зафиксировали ускорение эволюции коронавируса 2 сентября 2021, 15:45

Биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Сообщается, что за год в мире появились четыре новых подвида коронавируса SARS-CoV-2, выделенные ВОЗ в группу с наивысшей оценкой угрозы VOC (Variants of Concern – вызывающие беспокойство): британский (альфа), южноафриканский (бета), бразильский (гамма) и индийский (дельта), передает РИА «Новости» со ссылкой на сервер препринтов medRxiv. Как отмечается, эти варианты распространяются легче и быстрее других, вызывают более тяжелое течение заболевания и менее восприимчивы к антителам, образовавшимся после предыдущей инфекции или вакцинации. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов VOC связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора. Ученые изучили генетические последовательности SARS-CoV-2 из общедоступной базы данных GISAID и оценили скорость эволюции вдоль ветвей филогенетического дерева коронавируса в рамках различных эволюционных моделей. В результате стало известно, что скорость эволюции SARS-CoV-2 значительно варьируется между вариантами, а появление новых вариантов во многом зависит от ее эпизодического увеличения. Исследователи пришли к выводу, что в отдельные периоды эта скорость становится в четыре раза выше фоновой филогенетической. В результате новые варианты возникают за несколько недель, а не за несколько месяцев, как можно было ожидать, исходя из общих темпов эволюции. Отмечается, что для накопления количества мутаций, необходимых для появления альфа-варианта, потребовалось 14 недель, а для бета-, гамма- и дельта-вариантов – 4, 17 и 6 недель соответственно. Ранее сообщалось, что в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации. Голикова раскрыла подробности разработанной «Единой Россией» программы «Санитарный щит» 3 сентября 2021, 12:32

В рамках проекта «санитарный щит» к 2024 году в России появятся 15 лабораторий, где будет осуществляться работа с вирусами и бактериями, а к концу 2021 года будут созданы экспресс-тесты на грипп и коронавирус, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание». «Мы создаем и планируем это завершить к 2024 году – трехуровневую систему лабораторий по всей стране, в которых будет доступно выявление новых инфекций. К 2024 году планируем создание в России 15 лабораторий высокого уровня защиты, которые, собственно, и будут всем этим заниматься. Сейчас таких три», – сказала она, пишут «Ведомости». Голикова пояснила, что в таких лабораториях будут работать с вирусами и бактериями первой и второй групп патогенности. Речь идет об очень заразных и вызывающих смерть инфекциях. COVID-19, по ее словам, относится ко второй группе. Также в качестве примера вице-премьер привела чуму и сибирскую язву. Правительство решило создать такие лаборатории из-за пандемии коронавируса. Голикова выразила уверенность, что мир еще столкнется с подобными явлениями в дальнейшем. До коронавируса в разных государствах насчитывалось суммарно 60 таких лабораторий, добавила она. В России же к 2030 году их станет 30. В данных лабораториях будут разрабатывать вакцины от различных инфекций, причем срок реализации подобных проектов не должен превышать четырех месяцев, уточнила вице-премьер. Кроме того, в рамках «санитарного щита» к концу 2021 года будут созданы экспресс-тесты на грипп и коронавирус, их проведение займет не больше часа. «В рамках данного проекта предполагается создание по всему периметру государственных границ РФ, в тех пунктах пропуска, которые сегодня существуют и созданы, организацию экспресс-диагностики, диагностики за час на любой вирус. К концу 2021 года – это первый маленький, но уже знаковый этап», – сказала Голикова, передает РИА «Новости». Голикова также заявил, что Россия должна достигнуть коллективного иммунитета от COVID осенью. «Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался. Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет. С учетом того, что я уже сказала, что коронавирус в нашей стране отнесен к особо опасным инфекциям», – сказала она. «Вы задаете вопрос о том, когда достигнем коллективный иммунитет – это целиком зависит от нас с вами. Мы рассчитываем, что это будет осенью», – сказала она. По ее словам, в настоящее время в России от

Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется, сообщил представитель Еврокомиссии. «К нам обратились многие страны мира, заинтересованные в Европейском цифровом коронавирусном сертификате. Через представительства ЕС во многие третьи страны передается общая и техническая информация о сертификате. В список таких стран входит и Россия. Переговоров нет, речь идет пока о первой общей и технической информации, которая была отправлена», – сказал представитель комиссии РИА «Новости». На данный момент к системе выдачи европейских сертификатов подключились Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Ватикан, Сан-Марино, Северная Македония, Турция и Украина. Ранее в МИД России сообщили, что российская и британская стороны проводят переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Минздрав выступил против отмены масочного режима 3 сентября 2021, 05:31 Текст: Антон Антонов

Отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит», заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума. Фисенко сообщил, что ведомство «поддерживает масочный режим», а также призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета, передает ТАСС. Замглавы Минздрава рассказал, что в 2020 году «на пике было развернуто 280 тыс. коек», сейчас «порядка 220 тыс. коек, но их число меняется в зависимости от ситуации». «Доля свободного коечного фонда – порядка 25%», – сообщил он, добавив, что в регионах действует гибкая система управления конечным фондом, которая «позволяло не держать большой коечный фонд постоянно». Также Фисенко сообщил, что свыше 5 тыс. пациентов с COVID-19 «находятся на реанимационных койках». Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 47 регионах России уровень заболеваемости коронавирусом снижается, в восьми – растет, в 30 – «нет динамики», они «остаются на плато». По ее словам, «субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее», чем в регионах, где «меньше половины взрослого населения привито». «Вектор» решил полностью перейти на производство «ЭпиВакКороны-Н» 2 сентября 2021, 08:41 Текст: Алина Назарова

Центр «Вектор» намерен перейти на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», поскольку это легче, но никак не повлияет на потребителя, заявила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих. «ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на нее после «ЭпиВакКороны». Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. «ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается», – сказала Непомнящих, передает РИА «Новости». В августе Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных. «ЭпиВакКорона-Н» создана на основе пептидного антигена и в этом похожа на «Спутник V», при этом в ней нет векторного носителя типа аденовирусной частицы. Попова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов 3 сентября 2021, 03:22

Текст: Антон Антонов

В 47 регионах России уровень заболеваемости коронавирусом снижается, в восьми – растет, в 30 – «нет динамики», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова сообщила, что «всего восемь субъектов в стадии роста», 47 – «в стадии снижения», а 30 «остаются на плато». Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что «они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова». По ее словам, «здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что большую роль играет вакцинация», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Как объяснила Попова, «субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее», чем в регионах, где «меньше половины взрослого населения привито». Есть несколько регионов, в которых вакцинировано менее 30% населения, а ситуация с заболеваемостью инфекцией «совсем не хороша». Кроме того, Попова сообщила, что в новом учебном году «высокий удельный вес привитых среди педагогов» – около 70% учителей средних образовательных учреждений, «чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений». Для студентов вузов сохраняется масочный режим. Напомним, Попова отметила, что плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России пятую неделю, не больше 5–7% от недели к неделе. При этом она не исключила подъем заболеваемости коронавирусом осенью. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Попова не исключила подъем заболеваемости коронавирусом осенью 2 сентября 2021, 21:44 Текст: Вера Басилая

Возможен подъем заболеваемости COVID-19 осенью, если население не будет привито. Распространения новых штаммов коронавируса, в том числе «лямбды», в России пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». «Мы всегда осенью знаем, это эпидемиологические законы, что когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы… и, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <…> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъем, но мы к нему уже привыкли», – приводит ТАСС слова Поповой. Она подчеркнула, что коронавирус как респираторная инфекция также обеспечит себе рост. «Но опять же, если мы не будем привиты», — отметила глава Роспотребнадзора. При этом Попова отметила, что плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России пятую неделю, не больше 5-7% от недели к неделе. «У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5-7%. А это достаточно медленное, плавное снижение», – подтвердила она. Кроме, того Распространения новых штаммов коронавируса, в том числе «лямбды», в России пока нет. «Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая «лямбда» и другие штаммы, пока в России распространения этих штаммов нет. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в России остается штамм «дельта», – уточнила Попова. Ранее в Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много. В Британии назвали симптомы «долгого коронавируса» 2 сентября 2021, 15:30 Текст: Елена Мирошниченко

Национальная статистическая служба (ONS) сообщила, что около 970 тыс. жителей Великобритании испытывали в июле симптомы COVID-19 на протяжении минимум четырех недель, наиболее часто (58% случаев) такие пациенты жалуются на продолжительную утомляемость. Также к симптомам «долгого коронавируса» эксперты обнаружили затрудненное дыхание (в 42% случаев), боль в мышцах (32%) и нарушение концентрации внимания (31%), передает ТАСС. Сообщается, что порядка 817 тыс. людей, испытывающих длительные последствия заболевания, были инфицированы коронавирусом или имели подозрение на инфицирование еще как минимум в первой половине весны текущего года, а чуть более 300 тыcяч из них и вовсе заразились более года назад. В ONS отметили, что примерно 650 тыс. человек пожаловались на то, что «долгий коронавирус» ощутимо влияет на их повседневную деятельность. Уточняется, что чаще всего длительные последствия COVID-19 испытывают люди в возрасте от 35 до 69 лет, лица со слабым здоровьем, работающие с зараженными пациентами врачи. Ранее сообщалось, что в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации. В России выявили 19 тыс. случаев коронавируса за сутки 2 сентября 2021, 11:36

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 985 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1864, Санкт-Петербурге – 1330, Московской области – 614. Всего в стране выявили 6 956 318 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 218 048 человек, из них 18 669 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 184 812 человек. Накануне, 1 сентября, в России выявили 18 368 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 617. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В России выявили 18,9 тыс. случаев коронавируса за сутки 3 сентября 2021, 11:36

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1633, Санкт-Петербурге – 1437, Московской области – 681. Всего в стране выявили 6 975 174 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 236 738 человек, из них 18 690 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 185 611 человек. Накануне, 2 сентября, в России выявили 18 985 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 129. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8% 2 сентября 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

Вакцина против коронавируса «Спутник V» показала эффективность в 94,8% в Сан-Марино, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Оценка эффективности «Спутника V» осуществлена на основе мониторинга данных за период с 25 февраля по 23 августа 2021 года. Эффективность российской вакцины против коронавируса составила 94,8% c 21-го дня после получения первого компонента. При этом эффективность против госпитализации составила 95,9%», – сообщается на сайте фонда. Ранее сообщалось, что у более чем 99% участников исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани появились антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. В ЮАР оценили угрозу обнаруженного в стране нового штамма коронавируса 3 сентября 2021, 15:41 Текст: Елизавета Булкина

Выявленный ЮАР новый штамм коронавируса C.1.2, не представляет собой повышенной опасности для населения страны, заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла. «Наши ученые пришли к выводу, что штамм C.1.2 не представляет сейчас угрозу. Штамм уже присутствует во всех девяти провинциях страны, однако в небольшом количестве. Пока нет причин дня беспокойства, однако специалисты внимательно отслеживают поведение нового варианта COVID-19», – передает слова главы южноафриканского ведомства ТАСС со ссылкой на новостной портал «Айуитнес». Сейчас среди всех новых случаев заболевания коронавирусом в ЮАР 3% приходится на штамм C.1.2. ЮАР находится на первом месте в Африке по числу инфицированных коронавирусом – 2 777 659, умерли 82 261 человек. В стране на текущий день сделано 13,1 млн прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 6,3 млн человек или 10,8% населения ЮАР. Ранее сообщалось, что в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 18 тыс. 780 заболевших коронавирусом за сутки 4 сентября 2021, 11:12 Текст: Алексей Дегтярев

Количество зафиксированных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России выросло на 18 тыс. 780, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 780 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 402 (7,5%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение оперштаба РИА «Новости». За все время пандемии в России зарегистрировали 6 млн 933 тыс. 954 случая коронавируса, темп прироста составляет 0,27% Отмечается, что за сутки также по выздоровлению от коронавируса из медучреждений выписали 18 тыс. 737 человек. «За последние сутки подтверждено 796 смертей... За весь период по России умерло 186 тыс. 407 человек», – добавили в штабе. За прошлые сутки в России выявили 18 тыс. 856 новых случаев коронавируса. Таким образом, число заболевших за сутки снизилось на 76.