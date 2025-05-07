При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Мужчина с ножом напал на женщину в метро Токио
Женщина получила ранения при нападении мужчины с ножом в метро Токио
В результате нападения мужчины с ножом на станции метро в Токио одна женщина получила ранения, а подозреваемый задержан полицией, сообщили СМИ.
Как передает телеканал NHK со ссылкой на городскую полицию, инцидент произошел на одной из станций метро японской столицы. Мужчина напал с ножом на женщину, нанеся ей ранения. Потерпевшей была оказана медицинская помощь, ее состояние уточняется, передает РИА «Новости».
Токийская полиция задержала подозреваемого на месте происшествия. Ведется расследование обстоятельств и мотивов нападения.
2 мая на Центральном вокзале Амстердама был ранен человек в результате нападения с ножом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее неизвестные напали с ножом на пару из России в индийском Гоа.