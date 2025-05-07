При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Икону в память о Шатунове подарили Владимирскому собору Петербурга
Поклонники Шатунова подарили Владимирскому собору Петербурга икону в память об артисте
Собор Владимирской иконы Божией Матери в Петербурге принял в дар икону святого Георгия Победоносца от поклонников известного певца Юрия Шатунова.
Представители собора сообщили, что дар был получен накануне, в день празднования памяти святого Георгия Победоносца. Святыня заняла место на постаменте в нижнем храме, где ее могут увидеть все прихожане, передает РИА «Новости».
Напомним, на церемонии вручения премии «Песня года 2022» почетными наградами за вклад в развитие популярной музыки посмертно были удостоены солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов и автор «Белых роз» и других хитов Сергей Кузнецов.
Экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стал обширный инфаркт.