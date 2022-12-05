Юрия Шатунова посмертно наградили на «Песне года»

На церемонии вручении премии «Песня года 2022» посмертно наградили солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова

На церемонии вручения премии «Песня года 2022» почетными наградами за вклад в развитие популярной музыки посмертно были удостоены солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов и автор «Белых роз» и других хитов Сергей Кузнецов.

Во время концерта детский хор академии Игоря Крутого исполнял песню «Седая ночь», зрители в зале встали. По словам организаторов «Песни года», исполнять хит Шатунова доверили детскому хору специально, была сделана медленная версия композиции с оркестровой аранжировкой, похожая на молитву, пишет «Аргументы и Факты».

Организаторы пообещали передать именную награду, выполненную из малахита и хрусталя, семье Юрия Шатунова. Видеозапись вручения премии покажут по ТВ 1 и 2 января.

Напомним, экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стал обширный инфаркт.

В начале ноября в Оренбурге ушел из жизни основатель группы «Ласковый май» композитор Сергей Кузнецов, ему было 58 лет.