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США пересмотрели расходы на военную технику из-за российских дронов
Министр армии США сообщил о пересмотре военных затрат из-за российских дронов
Военное ведомство США ставит под сомнение эффективность затрат на дорогостоящую технику в связи с массовым применением российских беспилотников.
Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что власти страны вынуждены пересматривать расходы на военную технику из-за развития российских беспилотников, передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация вынуждает Пентагон переосмыслить стоимость закупаемого вооружения. Дрисколл подчеркнул, что остается актуальным вопрос о целесообразности приобретения дорогостоящей техники, которую можно уничтожить относительно дешёвыми устройствами.
Дрисколл отметил: «Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если... Россия произвела миллион дронов за последние 12 месяцев, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем». Министр уточнил, что США не могут себе позволить покупать технику за несколько миллионов долларов, если «дрон за 800 долларов» способен ее уничтожить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами минимум на 20%. Президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования программы ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Министерство обороны США выделило 18,4 млрд долларов на покупку двух атомных подлодок типа «Вирджиния».