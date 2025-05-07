  • Новость часаМадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    Эксперт спрогнозировал ход конфликта между Индией и Пакистаном
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы
    США собрались переименовать Персидский залив
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 14:51 • Новости дня

    США пересмотрели расходы на военную технику из-за российских дронов

    Министр армии США сообщил о пересмотре военных затрат из-за российских дронов

    США пересмотрели расходы на военную технику из-за российских дронов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное ведомство США ставит под сомнение эффективность затрат на дорогостоящую технику в связи с массовым применением российских беспилотников.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что власти страны вынуждены пересматривать расходы на военную технику из-за развития российских беспилотников, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация вынуждает Пентагон переосмыслить стоимость закупаемого вооружения. Дрисколл подчеркнул, что остается актуальным вопрос о целесообразности приобретения дорогостоящей техники, которую можно уничтожить относительно дешёвыми устройствами.

    Дрисколл отметил: «Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если... Россия произвела миллион дронов за последние 12 месяцев, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем». Министр уточнил, что США не могут себе позволить покупать технику за несколько миллионов долларов, если «дрон за 800 долларов» способен ее уничтожить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами минимум на 20%. Президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования программы ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Министерство обороны США выделило 18,4 млрд долларов на покупку двух атомных подлодок типа «Вирджиния».

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

    Коментарии (16)
    6 мая 2025, 07:19 • Новости дня
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».

    Пресс-служба предприятия сообщила, что отправление совпало с подготовкой ко Дню Победы, а лично проводить танки на место отправки приехал легендарный Т-34-85, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы, за последние три года специалисты Уралвагонзавода внесли порядка 200 изменений в конструкцию танков. Модернизации коснулись их боевых и технических характеристик – была усилена мощь, защищенность и подвижность.

    Среди нововведений отмечаются средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, специальные сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита, устанавливаемая на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек.

    Представители Уралвагонзавода подчеркнули, что эти танки существенно отличаются от поставлявшихся до начала спецоперации на Украине.

    Ранее УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего. В частности, танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта.

    Коментарии (13)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 17:32 • Новости дня
    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России

    India Today: Россия передаст Индии фрегат Tamal с системой BrahMos 28 мая

    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Передовой фрегат Tamal, построенный на российской верфи и оснащен системой BrahMos, будет передан Индии для укрепления морского потенциала страны в конце мая, пишет India Today.

    Передача новейшего фрегата Tamal со сверхзвуковыми ракетами BrahMos индийскому флоту состоится 28 мая, пишет India Today, уточняя, что представители ВМС Индии участвовали в ходовых испытаниях корабля на российской верфи «Янтарь», где индийский экипаж проходил подготовку и оценивал возможности судна.

    Tamal оснащен современными средствами противолодочной обороны, торпедными и ракетными комплексами, сверхзвуковыми ракетами BrahMos. Его конструкция с применением стелс-технологии затрудняет обнаружение радарами противника. На борту предусмотрено размещение многоцелевого вертолета.

    Построенный на российской верфи «Янтарь», этот фрегат-невидимка является частью российско-индийского соглашения 2016 года о строительстве четырех малозаметных фрегатов класса «Талвар», два из которых строятся в России, еще два в Индии.

    «Ожидается, что второй фрегат, построенный Россией в рамках этой сделки будет официально передан ВМС Индии к июню 2025 года. Источники India Today подтвердили, что фрегат передадут Индии 28 мая», – пишет газета.

    ВМС Индии эксплуатируют фрегаты класса «Талвар» с 2003 года, сейчас в строю находятся шесть кораблей, четыре из них уже оснащены ракетами BrahMos, еще два проходят модернизацию.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов отметил успешное развитие военного сотрудничества с Индией в многосторонних форматах и двусторонних отношениях, подчеркнув роль доверительных отношений лидеров.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47

    19FortyFive: Истребитель Boeing F-47 станет посланием России и Китаю

    Tекст: Ирма Каплан

    Радикальный дизайн нового истребителя F-47 от Boeing несет послание всем странам на Земле, считает автор материала о будущем самолете, бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн.

    Доступные визуализации нового истребителя-невидимки шестого поколения Boeing F-47 говорят о том, что своим радикальным дизайном он несет послание всем странам, особенно России и Китаю, считает бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн, написавший для 19FortyFive обзорную статью.

    Осборн отмечает дизайн истребителя необычной формы, без хвоста и с небольшой уткой, что  повышает устойчивость и маневренность. Утка – это аэродинамическая схема, при которой у самолета горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.

    «Утка добавляет устойчивости траектории полета, больше "подъемной силы" к верхним частям фюзеляжа, направляя поток воздуха, что, как объясняют ученые, обеспечивает большую маневренность на более низких скоростях. Но сами по себе эти структуры не обязательно ограничивают скорость, а могут даже повысить маневренность», – отмечает автор.

    Рассуждая о конструкции самолетов, он упоминает о том, что у F-35 и F-22 нет переднего оперения, как и у российского Су-57 или китайского J-35, но у истребителя-невидимки пятого поколения J-20 китайских ВВС переднее оперение есть. И хотя оно может увеличить сопротивление, степень, в которой это происходит, во многом зависит от его расположения и размера.

    К тому же на изображениях F-47 оперение кажется меньше, закругленным, что органичнее  вписывается в фюзеляж. Плавная конфигурация уток F-47 может быть разработана так, чтобы обеспечить их стабилизирующее преимущество без ущерба для скрытности, а отсутствие хвостового оперения может значительно повысить скрытность.

    «Эта особенность отражает саму суть того прорыва, который представляет собой F-47, поскольку инженеры, возможно, нашли способ вывести скрытность на новый уровень без ущерба для маневренности и способности вести воздушный бой на максимальной скорости», – отмечает Осборн.

    По мнению автора статьи, благодаря оригинальной конструкции, F-47 легко сможет завоевать превосходство в воздушном бою.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о присуждении компании Boeing контракта на создание истребителя F-47 шестого поколения, который уже почти пять лет проходит тайные испытания.

    Кроме того, авторы обзора российского самолета Ту-160 назвали его мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям, несмотря на то что ВВС некоторых стран делают ставку на самолеты-невидимки.

    Коментарии (4)
    4 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    США начали формировать новые подразделения для конфликта с Китаем
    США начали формировать новые подразделения для конфликта с Китаем
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская армия приступила к формированию новых оперативных групп, способных действовать на прифронтовых островах в случае конфликта с Китаем, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на генерала Рональда Кларка, руководящего в регионе силами американской армии.

    Сухопутные войска США создали два новых мобильных подразделения для возможного конфликта с Китаем, сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal. Эти группы разработаны для действий на прифронтовых территориях, включая первую цепь островов в Индо-Тихоокеанском регионе.

    По данным WSJ, подразделения должны рассредотачиваться, наносить удары по наземным целям Китая, собирать данные о зоне боевых действий и обеспечивать поддержку маневров американских ВВС и ВМС. Генерал Рональд Кларк отметил, что Китай может попытаться ограничить действия американских кораблей и самолетов, сделав прибрежные воды слишком опасными для них – такая тактика известна как «противодействие/запрет доступа».

    На данный момент созданы две многосферные оперативные группы, третья находится в процессе формирования. Подразделениям будет оказывать поддержку артиллерия, включая пусковые установки Typhon, одна из которых уже размещена на Филиппинах и способна поражать цели на территории материкового Китая. Согласно оценке WSJ, наиболее опасными точками возможного конфликта остаются Южно-Китайское море и Тайвань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня, ранее Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей к своему побережью, а компания Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16 из новой партии.

    Коментарии (0)
    4 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, трое ранены

    ВСУ ударили дроном по автобусу в Богун-Городке, пострадали трое мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по автобусу в селе Богун-Городок трое мужчин были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    Как передает ТАСС, ВСУ совершили атаку с помощью дрона по автобусу, находившемуся в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Трое мужчин получили различные осколочные ранения рук и ног в результате удара. Пострадавших транспортировали бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Информация о состоянии раненых уточняется. О других пострадавших или повреждениях не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут, купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника в белгородском регионе, а во дворе частного дома в селе Архангельское в результате взрыва были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 00:06 • Новости дня
    В Эстонии стартовали крупнейшие военные учения Siil с союзниками

    В Эстонии начались международные учения Siil 2025 с 16 тыс военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шестнадцати тысяч военнослужащих из двенадцати стран участвуют в масштабных маневрах, охватывающих полигоны и территории по всей Эстонии.

    Масштабные международные учения Siil 2025 стартовали в Эстонии, передает ТАСС. В маневрах, которые продлятся с пятого по двадцать третье мая, задействованы более шестнадцати тысяч военных из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США и Канады, а также присутствуют наблюдатели и инструкторы из Японии, Израиля и с Украины.

    Как подчеркнули в Силах обороны Эстонии, основная цель учений – отработка ключевых задач национальных и региональных планов обороны совместно с союзниками, а также проверка боеготовности эстонских и иностранных подразделений. «В этом году особое внимание уделено вводу дополнительных союзных частей на территорию Эстонии, их приему и интеграции в эстонскую дивизию с немедленной боевой готовностью», – заявили в оборонном ведомстве.

    Большинство боевых подготовительных мероприятий Siil 2025 проходит на полигонах и в окрестностях в северо-восточной и юго-восточной части Эстонии. В меньшей степени учения затрагивают западные, северные и центральные регионы страны, однако отдельные тактические перемещения союзных подразделений будут заметны по всей Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько эстонских военнослужащих обморозились во время перехода через реку на учениях из-за отсутствия необходимого водонепроницаемого снаряжения и сменной одежды, а на учениях Swift Response под руководством Британии войска НАТО в Эстонии отрабатывают варианты возможного конфликта на восточном фланге альянса.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 08:24 • Новости дня
    Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию

    Украинские пленные пригрозили после обмена отомстить сотрудникам ТЦК

    Tекст: Ирма Каплан

    Большинство украинских военнопленных рассказали о желании расправиться с работниками военкоматов, причастными к их насильственной мобилизации.

    Большинство украинских военнопленных признаются, что мобилизованы насильно, и после обмена готовы мстить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

    Он рассказал, что военнопленные в грубых и матерных выражениях высказываются о тех, кто их мобилизовал. Некоторые нашли домашние адреса «людоловов» и без стеснения заявляют, что в случае обмена придут «в гости» к работникам бывших военкоматов.

    Представитель силовых структур добавил, что пленные испытывают ненависть к Владимиру Зеленскому и действующей власти в Киеве, а об их желании воевать говорит тот факт, что в  начале мая на сумском направлении группа бойцов Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен российским военным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главу ТЦК с Западной Украины Юрия Ковалюка, заявлявшего, что тот не отпустит служить сына в армию, отправили служить в ВСУ.

    До этого в одном из киевских ТЦК мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям, чтобы пресечь возможные побеги. В помощь военкомам датские власти отправили на Украину автомобили для военкоматов с датчиками слежения за включенными мобильными телефонами.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 16:54 • Новости дня
    FT: Инвесторы стали вкладываться в европейские стартапы по производству БПЛА

    Стартапы Quantum Systems и Tekever оценили выше 2 млрд евро на фоне инвестиций

    Tекст: Ирма Каплан

    Два ведущих стартапа, Quantum Systems и Tekever, получили финансирование, превысившее 2 млрд евро, благодаря растущему интересу инвесторов к оборонным технологиям, пишет FT.

    Новые инвесторы устремляются на рынок оборонных или технологий двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских целях, так и на поле боя, пишет Financial Times (FT).

    По данным газеты, крупные вложения в европейские технологические стартапы Quantum Systems и Tekever привлекли внимание зарубежных инвесторов, совокупный объем которых в каждую превысил более чем 1 млрд евро.

    Quantum Systems – из Мюнхена, ее цель – сделать поле боя прозрачным и получать данные воздушной разведки в реальном времени в  каждой части линии фронта, заявил содиректор компании Флориан Зайбель.

    Tekever, основанная в Португалии, привлекла десятки миллионов евро, ее продукция широко использовалась на Украине для разведки и точных ударов.

    По данным Инновационного фонда НАТО и Dealroom, инвестиции в европейские оборонные стартапы выросли на 24% в 2024 году до 5,2 млрд долларов.

    Quantum объединяет аппаратные и программные решения с искусственным интеллектом для автономной воздушной разведки. Компания ожидает удвоения выручки до 200 млн евро и более в этом году и расширяет производство до 4 тыс. беспилотников ежегодно.

    Tekever увеличивает мощности более чем вдвое каждый год и планирует выпустить свыше 200 систем в текущем году, заключила FT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование рассматривает возможность масштабного внедрения дронов в каждый боевой дивизион, что потребует значительных инвестиций.

    При этом новая интеллектуальная система «Солярис НС», разработанная  холдингом «Росэл», входящим в Ростех, способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 09:04 • Новости дня
    Российские бойцы за две минуты захватили позиции ВСУ

    Два бойца ВС России за две минуты отвоевали позицию и взяли пленных ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В окрестностях села Комар двое российских бойцов в ходе штурма позиций ВСУ взяли пленных менее чем за две минуты, применив гранаты для захвата рубежа, рассказал один из военнопленных.

    Двое российских военнослужащих атаковали позиции на юге ДНР в районе села Комар. Их  штурм продолжался не более двух минут: бойцы ВС России поочередно бросили две гранаты и заставили украинских военных сдаться, рассказал один из пленных солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Бобрушко.

    По его словам, солдаты ВСУ сидели и разговаривали, когда к ним заскочили и стали стрелять. Они попрятались кто куда, по углам, а российский военный кинул одну гранату, потом вторую и крикнул, мол, сдавайтесь или умрете.

    «Мы сказали, что сдаемся. Вот так мы и сдались сразу. Штурм наших позиций занял не более двух минут», – приводит ТАСС слова военнопленного.

    По словам Бобрушко, его группа вечером того же дня планировала дезертировать, был готов даже маршрут отхода, однако не успела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения провели наступление у Макеевки и форсировали реку Текуч, заняв стратегически важные рубежи в этом районе.

    Кроме того, группа эвакуации бригады «Русь» на протяжении трех часов несла жительницу на носилках из Часова Яра, двое бойцов обеспечивали прикрытие от возможных атак дронов.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 09:42 • Новости дня
    В Ростехе назвали российские танки лучшими в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ названы лучшими серийными танками в мире, заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

    По его словам, эти машины максимально приспособлены к современным условиям боя, а их характеристики превосходят аналоги других стран, передает ТАСС.

    Артяков отметил, что это стало возможным благодаря слаженной работе сотрудников предприятий, входящих в Ростех, включая инженеров, разработчиков и промышленные коллективы.

    Он подчеркнул, что концерн «Уралвагонзавод» регулярно передает российской армии новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».

    По словам Артякова, в компании выстроена уникальная гибкая система производства и модернизации бронетехники, позволяющая оперативно увеличивать выпуск сложной техники и быстро вносить необходимые изменения с учетом боевого опыта. Такая система, как заверил он, остается единственной в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».

    Коментарии (2)
    5 мая 2025, 14:04 • Новости дня
    Запад обсудил передачу Киеву дополнительных систем Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    Западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Западные союзники Украины ведут переговоры о поставках Киеву дополнительных систем ПВО  Patriot, стремясь достичь соглашения до июньского саммита НАТО, сообщил источник Reuters.

    По его данным, США и Греция входят в число потенциальных поставщиков систем Patriot, передает ТАСС.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, New York Times узнала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    При этом власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, сообщили источники. Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 08:08 • Новости дня
    Крупный пожар вспыхнул в аэропорту Порт-Судана после атаки дронов

    Пожар в в аэропорту Порт-Судана начался после обстрела топливных хранилищ дронами

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории международного аэропорта Порт-Судана произошел пожар из-за взрыва в топливных хранилищах после атаки беспилотников, сообщил телеканал Al-Jazeera.

    Пожар вспыхнул в аэропорту Порт-Судана после обстрела топливных хранилищ беспилотником, предположительно Сил быстрого реагирования (RSF), сообщает телеканал Al-Jazeera.

    «Беспилотник обстрелял топливные хранилища на территории аэропорта, что привело к взрыву и пожару», – сообщили источники.

    Очевидцы рассказали о многочисленных взрывах. В окрестностях главного морского порта Судана, где нашли убежище сотни тысяч перемещенных лиц, можно видеть темные столбы дыма.

    Обострение конфликта между армией Судана и Силами быстрого реагирования началось 4 мая, когда беспилотники нанесли удар по военной базе в Порт-Судане, расположенной рядом с единственным функционирующим международным аэропортом страны, после чего в понедельник, 5 мая, были нанесены удары по складам горючего в городе. В обоих случаях военные источники обвинили RSF. Конфликт между армией Судана и RSF длится с апреля 2023 года из-за разногласий по поводу перехода к гражданскому правительству.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва выступила за немедленное прекращение боевых действий в Судане и призывает к запуску межсуданского диалога без внешнего вмешательства, сообщили в МИД.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 11:51 • Новости дня
    Минобороны получило партию гусеничных роботов «Депеша»

    Tекст: Ольга Иванова

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, передал армии России новую партию многофункциональных управляемых гусеничных комплексов, предназначенных для перевозки грузов.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Минобороны России партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов «Депеша» на гусеничном шасси, передает ТАСС. Управляемая платформа может развивать скорость до 15 км/ч и перевозить грузы массой до 100 кг. Комплекс произведен из легких и прочных материалов, что позволяет ему быть маневренным и преодолевать различные препятствия.

    Отмечается, что за счет компактных размеров «Депешу» возможно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа. Управление осуществляется с помощью пульта, а изображение с камеры передается на VR-очки или монитор оператора.

    В холдинге сообщили: «Для обеспечения помехоустойчивой передачи данных робототехническая платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные технические характеристики «Депеши» сохраняются».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» завершил тестирование ракеты «Булат» для ПТРК , а также боевой модуль «Бережок», разработанный этим холдингом, прошел испытания против безэкипажных катеров. В 2025 году «Высокоточные комплексы» поставили ракеты для ОТРК «Искандер-М».

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 13:41 • Новости дня
    Пакистан успешно испытал ракету Fatah с увеличенной дальностью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Пакистана сообщили об успешном испытании новой модификации ракеты Fatah, способной поражать цели на расстоянии до 120 километров.

    Пакистан в понедельник провел успешное испытание ракеты класса «земля – земля» серии Fatah с дальностью полета 120 километров, сообщили в Межведомственном управлении по связям с общественностью вооруженных сил страны.

    По словам представителей ISPR, целью испытания было «обеспечение оперативной готовности войск и проверка основных технических параметров, включая усовершенствованную навигационную систему ракеты и ее повышенную точность», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан провел испытания баллистической ракеты «Хатф-3».

    Коментарии (0)
    Главное
    СБП предупредила о сложностях с переводами и оплатой в Москве
    Стали известны обстоятельства нападения на наряд полиции в Махачкале
    Второй за восемь дней истребитель F/A-18 ВМС США рухнул в Красное море
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны
    «Суперджет» с отечественными двигателями совершил десятый полет
    Российским туристам посоветовали готовиться к массовым задержкам рейсов

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............