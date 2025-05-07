Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл 7 мая в Кремль на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». В составе венесуэльской делегации присутствуют министры правительства и высокопоставленные военные, что подчеркивает особое значение визита.

По информации, ранее озвученной помощником президента России Юрием Ушаковым, после переговоров ожидается подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой. Мадуро также останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в Москву с официальным визитом для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Мадуро заявил, что страны Европы обязаны быть благодарны Красной армии и СССР за освобождение от нацистского режима в 1945 году.