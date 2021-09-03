В России выявили 18,9 тыс. случаев коронавируса за сутки Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса Голикова раскрыла подробности программы «Санитарный щит» 3 сентября 2021, 12:32 Текст: Алина Назарова

В рамках проекта «санитарный щит» к 2024 году в России появятся 15 лабораторий, где будет осуществляться работа с вирусами и бактериями, а к концу 2021 года будут созданы экспресс-тесты на грипп и коронавирус, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание». «Мы создаем и планируем это завершить к 2024 году – трехуровневую систему лабораторий по всей стране, в которых будет доступно выявление новых инфекций. К 2024 году планируем создание в России 15 лабораторий высокого уровня защиты, которые, собственно, и будут всем этим заниматься. Сейчас таких три», – сказала она, пишут «Ведомости». Голикова пояснила, что в таких лабораториях будут работать с вирусами и бактериями первой и второй групп патогенности. Речь идет об очень заразных и вызывающих смерть инфекциях. COVID-19, по ее словам, относится ко второй группе. Также в качестве примера вице-премьер привела чуму и сибирскую язву. Правительство решило создать такие лаборатории из-за пандемии коронавируса. Голикова выразила уверенность, что мир еще столкнется с подобными явлениями в дальнейшем. До коронавируса в разных государствах насчитывалось суммарно 60 таких лабораторий, добавила она. В России же к 2030 году их станет 30. В данных лабораториях будут разрабатывать вакцины от различных инфекций, причем срок реализации подобных проектов не должен превышать четырех месяцев, уточнила вице-премьер. Кроме того, в рамках «санитарного щита» к концу 2021 года будут созданы экспресс-тесты на грипп и коронавирус, их проведение займет не больше часа. «В рамках данного проекта предполагается создание по всему периметру государственных границ РФ, в тех пунктах пропуска, которые сегодня существуют и созданы, организацию экспресс-диагностики, диагностики за час на любой вирус. К концу 2021 года – это первый маленький, но уже знаковый этап», – сказала Голикова, передает РИА «Новости». Голикова также заявил, что Россия должна достигнуть коллективного иммунитета от COVID осенью. «Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался. Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет. С учетом того, что я уже сказала, что коронавирус в нашей стране отнесен к особо опасным инфекциям», – сказала она. «Вы задаете вопрос о том, когда достигнем коллективный иммунитет – это целиком зависит от нас с вами. Мы рассчитываем, что это будет осенью», – сказала она. По ее словам, в настоящее время в России от СOVID-19 двумя компонентами вакцин привиты 38 млн человек. «Сегодня количество вакцинированных людей в России – взрослых, детей мы не вакцинируем – 45,4 миллиона человек, которые привились по одному разу, и где-то 38,5 миллиона – это полностью привитых», – сказала Голикова. «Чтобы не болеть или чтобы спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% – это большая цифра, это чуть более 90 миллионов человек», – добавила вице-премьер. В августе «Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит». Так, проект должен строиться на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей.

В США задумались о производстве «Спутника V» для экспорта 2 сентября 2021, 10:04

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Американские фармацевтические компании обсуждают возможность производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экспорта в третьи страны, рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. «Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект «Спутник V» – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», – сказал Родзянко РИА «Новости». Он подтвердил, что ведутся переговоры с американскими компаниями по производству вакцины «Спутник V». Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек – это более 50% населения Земли. Инфекционист: Угроза смерти сохраняется и спустя полгода после перенесенного COVID-19 31 августа 2021, 16:40

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Угроза смерти из-за вызванных COVID-19 осложнений сохраняется и после полугода после перенесенного заболевания, но именно в первые шесть месяцев после болезни такие риски наиболее высоки, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя соответствующее сообщение главы Минздрава. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в течение шести месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции риск смерти остается высоким, передает «Россия 24». Кроме того, в этот период у человека могут возникнуть осложнения, связанные с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы, поэтому именно переболевшим COVID-19 гражданам просто необходимо пройти углубленную диспансеризацию. «Высокие риски смерти связаны в первую очередь с нередким формированием осложненного течения самого заболевания, которое сохраняется в течение длительного периода времени. Называется он длительно протекающий COVID или постковидный синдром. Также у большого количества пациентов, переносящих коронавирусную инфекцию в средней тяжести и тяжелой форме, а особенно в критической, на фоне заболевания и проводимой агрессивной терапии нередко возникает большое количество побочных эффектов и осложнений», – говорит Коновалов. В совокупности заболевание может сформировать хроническую патологию сердечно-сосудистой, почечной, печеночной и других систем организма, продолжает врач. В том числе COVID-19 нередко приводит к активации аутоиммунных заболеваний. Кроме того, болезнь может декомпенсировать уже имеющиеся у человека хронические заболевания, что нередко является причиной последующего летального исхода от, например, декомпенсации работы сердечно-сосудистой системы. «И конечно, через полгода эта угроза смерти не проходит, но отслеживание с конкретной привязкой по времени летальности у людей не от коронавирусной инфекции, а от других причин, собственно, статистически отслеживается. То есть ведется эпидемиологическая расшифровка причин повышения смертности в ближайшие полгода, ассоциированая с фактом перенесенного COVID-19. Соответственно, угроза сохраняется и после полугода, но именно в ближайший период на фоне восстановления от ковида такие риски наиболее высоки», – рассказывает специалист. Для того, чтобы снизить риски смерти после перенесенного заболевания, продолжает инфекционист, необходимо проводить программу реабилитации пациентов, которая отражена в клинических и методических рекомендациях. Для каждого пациента она индивидуальна, в зависимости от тех или иных проявлений перенесенной инфекции и особенностей организма конкретного человека. «В любом случае в ряде ситуаций даже при легком течении коронавирусной инфекции ряд симптомов может сохраняться в течение длительного периода времени (постковидный синдром). Поэтому в зависимости от превалирования тех или иных сохраняющихся симптомов, человек должен находиться под наблюдением конкретных специалистов: кардиолога, ревматолога, невролога и прочих», – заключил Коновалов. По данным на 31 августа в Москве за последние сутки смертность снизилась на 18%, дойдя до показателей начала марта, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в августе по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остается на прежнем уровне. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Проценко предупредил о возможной новой вспышке коронавируса 31 августа 2021, 21:21

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Новая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов, заявил главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко. «Меня напрягает конец сентября – начало октября. Столкнется сразу три момента – грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни», – передает его слова Ura.ru. Проценко отметил, что человечеству придется научиться существовать с COVID, как это, например, уже произошло с гриппом или другими инфекциями. «Единственный путь – это профилактика и вакцинация. Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», – добавил медик. Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко заявил, что в сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом достаточного количества прививок не делается. Ученые зафиксировали ускорение эволюции коронавируса 2 сентября 2021, 15:45 Текст: Елена Мирошниченко

Биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Сообщается, что за год в мире появились четыре новых подвида коронавируса SARS-CoV-2, выделенные ВОЗ в группу с наивысшей оценкой угрозы VOC (Variants of Concern – вызывающие беспокойство): британский (альфа), южноафриканский (бета), бразильский (гамма) и индийский (дельта), передает РИА «Новости» со ссылкой на сервер препринтов medRxiv. Как отмечается, эти варианты распространяются легче и быстрее других, вызывают более тяжелое течение заболевания и менее восприимчивы к антителам, образовавшимся после предыдущей инфекции или вакцинации. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов VOC связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора. Ученые изучили генетические последовательности SARS-CoV-2 из общедоступной базы данных GISAID и оценили скорость эволюции вдоль ветвей филогенетического дерева коронавируса в рамках различных эволюционных моделей. В результате стало известно, что скорость эволюции SARS-CoV-2 значительно варьируется между вариантами, а появление новых вариантов во многом зависит от ее эпизодического увеличения. Исследователи пришли к выводу, что в отдельные периоды эта скорость становится в четыре раза выше фоновой филогенетической. В результате новые варианты возникают за несколько недель, а не за несколько месяцев, как можно было ожидать, исходя из общих темпов эволюции. Отмечается, что для накопления количества мутаций, необходимых для появления альфа-варианта, потребовалось 14 недель, а для бета-, гамма- и дельта-вариантов – 4, 17 и 6 недель соответственно. Ранее сообщалось, что в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Иммунолог предсказал окончание пандемии к 2024 году 1 сентября 2021, 16:19 Текст: Елена Мирошниченко

Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», – рассказал он Ura.ru. Иммунолог подчеркнул, что за это время важно снизить смертность и сократить возможность для мутаций вируса, что позволит взять под контроль ситуацию с пандемией. Ранее главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко заявил, что новая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов. В Венгрии выразили надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ 1 сентября 2021, 17:26 Текст: Алексей Дегтярев

Глава МИД Венгрии и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выразил надежду, что ВОЗ в ближайшее время одобрит российскую вакцину «Спутник V». «Я надеюсь, что процедура одобрения ВОЗ завершится через некоторое время. Конечно же, я не могу сказать когда, но надеюсь, что скоро», – сказал Сийярто в интервью ТАСС. Он добавил, что Еврокомиссия и некоторые западные страны и либеральные медиа пытаются политизировать процесс признания вакцин. «Это то, от чего мы [в Венгрии] совершенно отказались. Потому что для нас вакцины – это средство спасения жизней людей. И так как мы имели возможность купить «Спутник V», это обеспечило здоровье и жизнь миллиону венгров», – подчеркнул венгерский министр. Ранее Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии. Мурашко рассказал о количестве запросов на вакцину «Спутник V» от других стран 31 августа 2021, 21:43 Текст: Елена Мирошниченко

Запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Наша вакцина эффективна против штамма «дельта», об этом говорят и научные исследования, проведенные в других государствах. Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много», – сказал министр во время беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, передает ТАСС. Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. Терапевт назвала вызванные COVID-19 проблемы с алкоголем 1 сентября 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о проблемах с восприятием алкогольных напитков, которые могут быть последствиями заражения коронавирусом COVID-19. Уже давно известно, что коронавирус может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных и вкусовых ощущений (аносмию), так и их искажение (паросмию) – их переживают более половины заболевших. Как правило, при паросмии продукты «меняют» запах и вкус в восприятии пациента большими группами, одна из таких групп – спиртные напитки. «Многие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного – ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток. Я знаю несколько случаев, когда люди ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять, но это далеко не у всех», – сообщила Чернышова «Ридусу». Терапевт добавила, что при паросмии вместо привычного вкуса или запаха у разных продуктов появляется один и тот же, зачастую неприятный оттенок. Переболевший коронавирусной инфекцией человек может оставаться в состоянии паросмии в течение нескольких месяцев или даже дольше: «У меня есть несколько примеров, когда с октября 2020 года в течение 11 месяцев у пациентов не возвращалось нормальное восприятие вкуса и запаха. Какая-то динамика есть, но тем не менее полное выздоровление еще не наступило», – рассказала Надежда Чернышова. Врач также отметила, что расстройства вкуса и обоняния могут заставить больного отказаться от целых больших групп продуктов питания, и это даже может привести к незначительному снижению веса. Распространение паросмии после нескольких волн пандемии коронавируса COVID-19 породило даже новую профессию. Московская винотека опубликовала объявление о поиске специалиста по продаже вина (кависта) с обонянием, искаженным последствиями коронавируса. Предполагается, что он будет обслуживать покупателей, точно так же страдающих паросмией, и составлять для них винные карты с учетом их расстройства. В качестве бонуса консультанту для клиентов с паросмией обещают скидки на вино. Ранее было обнаружено необычное последствие коронавируса у пожилых. Назван срок начала поставок произведенных в Индии доз «Спутника V» 1 сентября 2021, 00:59 Текст: Антон Никитин

Произведенные в Индии дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут доступны к сентябрю-октябрю, сообщило индийское издание Business Line. «Мы ожидаем, что произведенные в Индии дозы [препарата] будут доступны к сентябрю-октябрю», – приводит ТАСС слова представителя индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories (DRL). Представитель DRL уточнил, что к настоящему моменту компания получила 31,5 млн доз первого компонента и 41,5 млн доз второго компонента «Спутника V». «Мы работаем с РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) над увеличением поставок», – добавил он. DRL подала в феврале заявку на ограниченное применение российской вакцины в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять «Спутник V». РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии. Применение этой вакцины началось в республике 14 мая. Напомним, в июле глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о нехватке производственных мощностей в России для удовлетворения всех зарубежных запросов на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». В связи с этим он отметил, что Россия налаживает и лицензирует производство «Спутника V» в странах, которые обладают соответствующей фармацевтической базой. В июле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о начале сотрудничества с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Предполагаемый объем производства российской вакцины «Спутник V» на мощностях SII в Индии в РФПИ оценили в более чем 300 млн доз ежегодно. Напомним, 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. Вторую партию «Спутника V» Индия получила 16 мая. В том же месяце индийская компания DRL выпустила в оборот первую партию импортируемой из России вакцины «Спутник V». В середине июня в частной клинике в Нью-Дели началась ограниченная вакцинация российским препаратом против коронавируса «Спутник V». Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь и поставила крупную партию медикаментов. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. В Кремле сообщали о постоянном контакте с Индией по ситуации с коронавирусом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Волонтер предложила способы решения проблемы дефицита медицинских кадров в регионах 2 сентября 2021, 22:00 Текст: Андрей Резчиков

В рамках федеральных округов необходимо ввести для медицинских сотрудников единые тарифные сетки. Это позволит остановить переток специалистов в более богатые регионы и будет способствовать решению проблемы нехватки врачей в регионах, сказала газете ВЗГЛЯД лидер тверских волонтеров Юлия Саранова. В четверг она стала участником проекта «Консилиум с Денисом Проценко». «Проблема дефицита медицинских кадров актуальна для всей страны. Но в каждом регионе есть своя специфика. В родной для меня Тверской области много отдаленных сельских территорий, где недоступность медицины вызвана проблемами с транспортом. Людям сложно приехать в межрайонный центр или даже в Тверь на прием к специалисту», – констатировала директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова. Из-за соседства с Московской областью, где зарплаты у медиков выше, происходит постоянный отток местных специалистов, добавила собеседница. «Подготовка новых кадров – процесс небыстрый. Поэтому вопрос дефицита врачей требует комплексного рассмотрения, но с учетом региональной специфики каждого субъекта», – пояснила Саранова. По ее мнению, следует ввести для медицинских сотрудников единые тарифные сетки в рамках федеральных округов. Проблему нехватки набора студентов в медвузы можно решать с помощью «незначительного снижения» проходных баллов по ЕГЭ, полагает руководитель тверских волонтеров. Хорошо зарекомендовавшие себя абитуриенты, говорит Саранова, иногда не могут пройти конкурентное сито при поступлении в федеральные вузы. «Но более системным решением будет стратегическая работа с профориентацией и довузовской подготовкой тех ребят, которые планируют поступать по целевому набору, чтобы преподаватели вузов помогали им готовиться к ЕГЭ и сдавать экзамен с более высокими баллами», – считает директор Тверского добровольческого центра «МыВместе». Саранова также предложила провести «донастройку» программы «Земский доктор». «Во-первых, сейчас по этой программе ребята не могут вернуться работать в родное село. Во-вторых, программа не распространяется на медиков, которые сами не живут на селе», – подчеркнула она. В эту программу, по мнению Сарановой, также стоит включить малые города, которые по инфраструктуре мало отличаются от сел. Кроме этого, необходима программа по предоставлению жилья сельским врачам по аналогии с работниками фельдшерско-акушерских пунктов. Для них подобные возможности предусмотрены, напомнила собеседница. В четверг Саранова участвовала в проекте «Консилиум с Денисом Проценко» на площадке «Единой России». Это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения, которая организована при участии главврача городской больницы №40 Дениса Проценко. Участники дискуссий обсуждают проблемы здравоохранения и предлагают свои решения. «Наши консилиумы – это не просто обмен мнениями. Вся информация и предложения собираются, анализируются и аккумулируются в народную программу партии. К тому же у нас всегда присутствуют представители исполнительной власти. Вместе это дает результат», – подчеркнул Проценко. Названы сроки выпуска вакцины «Спутник V» в Мексике 1 сентября 2021, 21:57 Текст: Елена Мирошниченко

В конце текущего месяца или в начале октября в Мексике может начаться расфасовка российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил в интервью газете «Миленио» глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено. По его словам, три пробные партии расфасованные в Мексике вакцины были направлены в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в России. Результаты их анализа будут известны уже в ближайшее время, передает ТАСС. «С этого момента Мексика начнет расфасовывать «Спутник V», и сюда будет поступать субстанция, из которой производится вакцина», – сказал Сентено. По его мнению, Мексика способна выпускать до 4 млн доз вакцины в месяц. Также Сентено уточнил, что основной целью видит заключение соглашения с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о производстве субстанции для изготовления препарата на территории республики. Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. ЕС передал в Россию технические данные по COVID-сертификату 2 сентября 2021, 17:40 Текст: Алексей Дегтярев

Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется, сообщил представитель Еврокомиссии. «К нам обратились многие страны мира, заинтересованные в Европейском цифровом коронавирусном сертификате. Через представительства ЕС во многие третьи страны передается общая и техническая информация о сертификате. В список таких стран входит и Россия. Переговоров нет, речь идет пока о первой общей и технической информации, которая была отправлена», – сказал представитель комиссии РИА «Новости». На данный момент к системе выдачи европейских сертификатов подключились Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Ватикан, Сан-Марино, Северная Македония, Турция и Украина. Ранее в МИД России сообщили, что российская и британская стороны проводят переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации. «Вектор» решил полностью перейти на производство «ЭпиВакКороны-Н» 2 сентября 2021, 08:41 Текст: Алина Назарова

Центр «Вектор» намерен перейти на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», поскольку это легче, но никак не повлияет на потребителя, заявила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих. «ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на нее после «ЭпиВакКороны». Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. «ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается», – сказала Непомнящих, передает РИА «Новости». В августе Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных. «ЭпиВакКорона-Н» создана на основе пептидного антигена и в этом похожа на «Спутник V», при этом в ней нет векторного носителя типа аденовирусной частицы. В России выявили 18,4 тыс. случаев коронавируса за сутки 1 сентября 2021, 11:38

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 368 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1312, Москве – 1229, Московской области – 543. Всего в стране выявили 6 937 333 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 199 379 человек, из них 18 325 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 184 014 человек. Накануне, 31 августа, в России выявили 17 813 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 555. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Президент Мексики рассказал о предложении Путина направить к нему врачей для лечения от COVID 1 сентября 2021, 19:11 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин предлагал направить в Мексику врачей для лечения от коронавируса президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, об этом рассказал сам мексиканский лидер в своей книге «На середине пути». «Когда я заболел COVID-19, я получил среди многих проявлений солидарности от мексиканцев и друзей из других стран один телефонный звонок, который мне очень понравился, от президента России Владимира Путина, который, вопреки своей репутации жесткого человека, предложил мне с великодушной настойчивостью направить в Мексику группу врачей-специалистов для оказания мне помощи», – говорится в книге Обрадора, передает ТАСС со ссылкой на публикацию выдержек из произведения в мексиканских СМИ. По словам Обрадора, Путин в конце беседы сказал ему, что будет молиться о его здоровье. Напомним, Обрадор заболел коронавирусной инфекцией в конце января. Анализ на наличие коронавирусной инфекции, мексиканский президент сдал 4 февраля, оказался отрицательным, после чего он вскоре вернулся к работе.