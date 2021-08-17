Около 150 тыс. домов в Пермском крае будут подключены к газу по программе социальной газификации «Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит» 17 августа 2021, 19:25 Текст: Елена Мирошниченко

Программа «Санитарный щит» должна строиться на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей, заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на круглом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан». «Для эффективной борьбы с возможными новыми инфекциями нужен единый алгоритм действий всех уровней власти и слаженное взаимодействие всех служб. Если для этого понадобятся необходимые законодательные изменения, депутаты от «Единой России» готовы с Правительством их подготовить», – приводятся его слова на сайте партии. Новая программа включит несколько направлений – от обеспечения достаточного запаса средств индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания в максимальное короткое время качественных вакцин. Создание «Санитарного щита» будет идти по нескольким направлениям, рассказала в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова. «Первое – своевременное и заблаговременное прогнозирование возможных эпидемий, ликвидация риска их завоза и распространения на территории страны. При этом очень важно, чтобы это происходило без закрытия границ. Мы предполагаем на всем внешнем периметре [установить] 241 пункт пропуска», – сообщила она. Одновременно, должна быть доступной быстрая диагностика инфекций для каждого жителя страны в любой ее точке. Также необходимо развивать лабораторную сеть: в каждом городе с населением от 100 тыс. человек должна действовать своя лаборатория. Зампред правительства отметила, что пандемия показала и необходимость подготовки медперсонала «другого качества». Речь идет о специалистах, которые занимаются вопросами эпидемиологической безопасности. Также нужно дать ответ на большой запрос россиян на «информацию о безопасности среды обитания». «Мы предлагаем сделать эту информацию понятной, доступной и сопроводить ее рекомендациями по защите здоровья. Еще одно важное направление, которое президент в послании обозначил, как инновационное, – это научная составляющая: разработка тестов – за четыре дня, вакцин – за четыре месяца», – отметила Голикова. Вице-премьер подчеркнула, что в ближайшие годы на создание принципиальной новой системы оказания медпомощи и выстраивания биологической безопасности будет направлено 30 млрд рублей. «Нам предстоит не только в рамках программы, но и в рамках закона о биологической безопасности, который подписал президент в конце прошлого года, переосмыслить ту работу, которая выстраивалась ранее. Мы должны быть готовы реагировать на потенциально новые угрозы», – отметила Татьяна Голикова. При этом «Санитарный щит» не должен создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан, отметил Андрей Турчак. Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где активность россиян особенно интенсивна и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов сданных в России, а также полученных на Госуслугах QR-кодов. «Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором выработать практические шаги по реализации данной инициативы», - сказал Андрей Турчак. Предложение поддержала главный государственный санитарный врач Анна Попова. По ее словам, программа «Санитарного щита» в целом будет способствовать укреплению сети государственных лабораторий, расширению доступности услуг для населения и формированию санитарной культуры. «Пандемия очень ярко показала, что скорость распространения инфекции сегодня – это скорость движения авиалайнера. Мы должны понимать, как возникают угрозы и как мы можем предупредить их завоз внутрь страны. Для этого во всех пунктах пропуска мы делаем возможной экспресс-диагностику», - сообщила она. Россия расширит сеть сотрудничающих лабораторий за пределами страны. Они сегодня есть в странах СНГ, в Дальнем Зарубежье. При этом важно обеспечить доступность лабораторных услуг для людей. «Должна быть снижена стоимость и скорость получения результатов анализов. Усиление лабораторных мощностей позволит нам расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа. Мы поставили задачу разрабатывать тест-системы на неизвестную инфекцию за 4 дня. Чем быстрее научимся распознавать, тем меньше будет возможностей для распространения инфекции», - подчеркнула Анна Попова. О необходимости создания «щита» в сфере санитарной безопасности заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания. По его словам, в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, после чего приступить к ее массовому производству. Также предполагается создание информационного ресурса, где граждане смогут получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. Турчак заявил, что «Санитарный щит» должен с одной стороны эффективно защищать от эпидемиологических угроз, а с другой – не создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан. Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где активность россиян особенно интенсивна и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов сданных в России, а также полученных на Госуслугах QR-кодов, подчеркнул Турчак. «Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором выработать практические шаги по реализации данной инициативы», – обратился он к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам.

Гинцбург призвал бустировать вакцину Pfizer «Спутником лайт» против «дельты» 17 августа 2021, 04:06 Текст: Антон Антонов

Вакцина «Спутник лайт» повысит защиту против дельта-штамма коронавируса у тех, кто вакцинировался двумя инъекциями Pfizer, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявил, что «шаг РФПИ по предложению бустировать» Pfizer российской вакциной «вполне логичен», после третьего укола человек будет «защищен более широким спектром антител», передает РИА «Новости». Сейчас все еще нет информации о том, насколько Pfizer эффективна против дельта-штамма. Высказываются предположения, что эффективность составляет только 40%. «Надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», – сказал Гинцбург. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций предложил Pfizer использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации. Академик РАН оценил модернизированные вакцины от коронавируса на основе нескольких новых штаммов 17 августа 2021, 13:38

Фото: Peter Endig/DPA/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности препарату, поскольку та часть структуры, на которую у человека вырабатываются антитела и формируется иммунитет, у COVID-19 не меняется, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что планируется создать новые антиковидные вакцины по технологии аналогичной той, что используется при создании прививки от гриппа, передают «Известия». Данные препараты будут содержать сразу несколько независимых штаммов, которые могут меняться Всемирной организацией здравоохранения «в целях получения популяционного иммунитета». Кроме того, он рассказал, что в августе планируется зарегистрировать модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н». «Вакцина против гриппа обновляется по одной причине – грипп каждый год меняется. Он мутирует приблизительно раз в 30 чаще, чем коронавирус. Поэтому у нас каждый год иногда остается прежний вариант, а иногда немного другой. Именно из-за этого против гриппа и приходится каждый год делать вакцину. Что касается коронавируса, то сейчас такой необходимости нет, все эти слухи действительно преувеличены», – говорит Зверев. Он объясняет, что пока COVID-19 не меняет свою ту структуру, на которую у людей образуются антитела и формируется иммунитет. Поэтому те вакцины, которые были изначально созданы на сегодняшний день, по крайней мере в России, должны работать против всех новых вариантов. «Однако никогда раньше во время пандемии так широко и масштабно не вакцинировали народ, как это происходит сегодня, поэтому вполне возможно, что вирус под этим давлением вакцинации будет меняться. Вот за этим нужно следить. Сейчас у него пока меняется только участок связывания коронавируса с рецептором клетки, это меняет течение болезни, заразность и другие свойства, но не влияет пока на его антигенную структуру. То есть вакцины не делают на изменчивом участке, поэтому-то на данный момент они и эффективны против новых штаммов», – рассказывает академик. Что касается новой вакцины против коронавируса по гриппозной технологи, то вирусолог полагает, что наверняка это будут синтетические белки, которые могут повторять те или иные участки белков коронавируса. Если коронавирус изменится, то авторы препарата просто добавят в вакцину другой пептид (белок). Создавать данный препарат массово будет легко, продолжает эксперт, поскольку технология уже давно известная, изученная, а производство уже практически налажено, так как вакцины от гриппа производятся на разных платформах ежегодно. Причем есть на синтетических белках вируса гриппа, а есть на тех, которые выращены на белках куриных эмбрионов или культуре клеток и так далее. Технологии отработаны, а заводы, которые производили гриппозные вакцины, вполне можно будет переоборудовать под новый препарат. Поэтому на первых парах новым вакцинам действительно будет легче, нежели «КовиВаку» центра имени Чумакова, который до сих пор пытается выйти на массовое производство, или же «Спутнику V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, созданному по новейшим технологиям. «Одно дело сделать вакцину в лаборатории, в институте тысячу или даже полмиллиона доз, а другое дело, когда речь идет о десятках миллионов доз. Это уже несколько заводов, поэтому технология должна быть совершенна. Все ее должны уметь воссоздать, а для этого нужны работники, оборудование, потому что в самой вакцине не только коронавирус, но там еще есть и стабилизатор, который этот белок стабилизирует, чтобы он не разрушался, адъювант (вещество, отвечающее за то, чтобы вакцина всасывалась не мгновенно, а в течение определенного времени), есть там компонент, препятствующий заражению какими-то бактериями и так далее. Вакцина – сложный препарат», – отмечает Зверев. По мнению собеседника, на данный момент нет абсолютно никакой разницы, какие именно штаммы будут включены в новые вакцины от коронавируса, поскольку тот участок вируса, который сейчас изменяется, это участок связывания коронавируса с рецептором клетки, а препарат, как правило, нацелен на другие структуры для выработки антител, которые везде пока остаются неизменными. «Антитела могут образовываться на некоторые участки белка, ведь там несколько аминокислот. Но они не существуют в виде цепочки, они свернуты. Поэтому в случае с коронавирусом антитела образуются на конформационной эпитопе. Это такая очень сложная структура, потому что белок не существует в виде мономера, это трехмерная структура, три молекулы белка. У них есть выступы, впадины, и антитела как раз образуются на вот эту конформацию белка. Именно так и делают все известные нам на сегодняшний день вакцины», – объясняет специалист. Он также полагает, что человек, который привьется новыми вакцинами, состоящими из двух-трех штаммов коронавируса, будет защищен ненамного больше, нежели граждане, которые привились ранее «Спутником V» или «КовиВаком». «На мой взгляд, включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности. Но раз вирус меняется, все равно, наверное, нужно учитывать это, менять и состав вакцин. Но пока острой необходимости менять состав того же «КовиВака» или «Спутника V» нет, потому что они и так достаточно эффективны», – заключил Зверев. В конце июня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса, то на создание нового препарата понадобится неделя. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Врач Роспотребнадзора посоветовала петь народные песни для восстановления после COVID 15 августа 2021, 08:44 Текст: Елизавета Булкина

После перенесенного коронавируса пациентам для восстановления легких можно петь народные протяжные песни, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. После перенесенного коронавируса пациентам для восстановления легких можно петь народные протяжные песни, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. «Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», – передает ее слова РИА «Новости». Также она рассказала, что пациентам после коронавируса важно восстановить режим сна и бодрствования. Также часто можно столкнуться после заболевания с гиподинамией, так как очень многие люди во время COVID-19 практически не двигаются из-за слабости, потом, полноценно не восстановившись, выходят на работу и садятся за компьютер на целый день. Именно поэтому, пояснила врач, необходимо постепенно увеличивать физическую активность. Кроме того, чтобы легкие восстановились, очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе, исполнять их нужно негромко в удобной тональности. «Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам», – подчеркнула Омарова. Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что с постковидным синдромом сталкивается каждый пятый молодой человек, чаще всего он проявляется в виде нарушений сосудистой и нервной систем. Попова анонсировала выход пятой вакцины от COVID-19 в России 17 августа 2021, 16:14 Текст: Алексей Дегтярев

В России в скором времени должна появиться пятая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «В Российской Федерации... четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», – цитирует Попову РИА «Новости». Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что лучше всего проходить вакцинацию против коронавируса в летний период. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам. В ЕР решили добавить в народную программу предложения Всероссийского съезда учителей математики 15 августа 2021, 14:36 Текст: Елена Мирошниченко

Предложения Всероссийского съезда учителей математики в «Сириусе» внесут в народную программу «Единой России», заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе выступления на мероприятии. «Ежегодный съезд позволяет сверить требования к преподаванию математики, единые стандарты, обсудить требования к профильным программам, развивать математику в школе в контексте самых важных национальных проектов: генетика, искусственный интеллект, науки о жизни», – приводятся ее слова на сайте партии. Шмелева напомнила, что в октябре 2020 года президент поручил правительству и экспертному сообществу разработать комплекс мер по усилению математического образования, сформировать единые требования к профильным углубленным программам и развивать по всей стране центры по модели «Сириуса». «Один из главных принципов работы центра – доступность и неразрывная связь углубленного, профессионального изучения дисциплин и применения знаний с массовым образованием. Сегодня здесь ученые и учителя математики со всей России обсуждают, как повысить общий уровень преподавания предмета в каждой школе», – сказала Шмелева. В свою очередь, помощник президента Андрей Фурсенко отметил необходимость создания условий для углубленного изучения математики всем школьникам страны. «Новый этап развития человечества, подходы, связанные с искусственным интеллектом и большими данными, требуют новой математики. В диалоге исследователей, которые находятся на передовой науки, и учителей, доносящих их достижения, и возникает это понимание значимости математики для человека. Наработка методических материалов идет на базе таких продвинутых центров как «Сириус», где встречаются ученые, лучшие учителя и дети, и их общение может быть не менее значимо, чем дискуссия взрослых между собой», – сказал он. В России выявили 21,6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки 15 августа 2021, 11:25 Текст: Елизавета Булкина

За последние сутки в России подтверждено 21 624 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, всего в стране зафиксировано 6,6 млн случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. Выписано после выздоровления за сутки 16 426 человек, скончались за это же время – 816, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. В Москве выявлено 1954 случая заболевания, в Санкт-Петербурге – 1668, в Московской области – 1359. Накануне в России было зарегистрировано 22 144 случая коронавируса, таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 520. На площадке «Единой России» озвучили новые меры господдержки людей с инвалидностью 16 августа 2021, 14:41 Помощь со стороны государства должна в большей степени соответствовать запросам самих людей с ограниченными возможностями. Такое мнение озвучили участники встречи, посвященной вопросам обеспечения комфортной жизни для людей с инвалидностью, которая прошла на площадке федерального штаба общественной поддержки «Единой России». Наибольшую поддержку и помощь инвалидами оказывают их родственники и близкие люди, поэтому необходимо расширить для них перечень льгот, считает председатель правления «Совета Матерей» Татьяна Буцкая. Она предложила повысить до прожиточного минимума пособия по уходу за инвалидами. На его получение не должно влиять наличие других денежных поступлений, в том числе от официальной работы. Кроме того, нужно отменить транспортный налог на автомобили до 250 л. с. для тех людей, кто помогает перевозить инвалидов I и II группы на своих собственных машинах. «Сейчас в законе до 70 л. с. Но это очень маленькие автомобили, современные кресла в них просто не помещаются. Для многих отмена налога будет очень хорошей поддержкой», – приводятся ее слова на сайте партии «Единая Россия». Буцкая отметила, что важная составляющая комфортной жизни инвалидов – это доступная среда, созданию которой требуется максимум внимания. «Дома, которые строятся сейчас, детские поликлиники, торговые центры и магазины, физкультурные центры – все новое, что строится, изначально должно быть направлено на то, чтобы туда мог заехать человек на инвалидном кресле или мама с коляской», – отметила руководитель «Совета матерей». Безбарьерная среда необходима и в школах, подчеркнула Уполномоченный при президенте по защите прав ребенка Анна Кузнецова. Ее создание нужно предусмотреть при реализации программы капремонта учебных заведений, которую «Единая Россия» реализует вместе с правительством, считает она. «Давайте подключим специалистов и определим, какие технические решения возможны, чтобы при капремонте учитывался этот запрос, чтобы такие ребята могли в любой школе страны прийти и спокойно учиться с другими детьми», – подчеркнула она, напомнив, что срок реализации программы создания доступной среды продлен до 2025 года. Руководитель Центрального штаба Российских студенческих отрядов, член Общественной палаты РФ Михаил Киселев в свою очередь подчеркнул важность использования инновационного подхода для решения проблем людей с ограниченными возможностями. Особенно это актуально в ситуациях, когда нет технической возможности оборудовать для инвалидов-колясочников старые дома или предоставить им квартиры на первом этаже. «Мне кажется, иногда с комиссией МСЭ и социальных учреждений можно принимать решение, когда вместо доступного здания тебе дадут доступную технологию. Я весной тестировал коляску-вездеход в Новосибирске, которая спокойно перемещается по ступенькам. Такие инструменты нужно использовать, когда мы не можем все переоборудовать, а человек не может ждать, когда его переселят, ему надо жить сегодня», – пояснил он, отметив, что аналогичный подход надо использовать в обеспечении людей планшетами со шрифтом Брайля. Более широкое использование ИТ-технологий поможет и при социализации инвалидов, уверена и депутат Красноярского городского Совета депутатов, инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. «Необходимо внести в государственную программу «Доступная среда» выдачу ноутбуков людям с инвалидностью. Это [будет означать] включение таких людей в социум, расширение его горизонтов. Ведь посредством интернета можно посетить любую точку мира, сходить на экскурсию или понаблюдать за дикой природой в режиме онлайн. Это станет частью психологической адаптацией человека к своему положению», – считает она. Участники круглого стола обратили внимание и на необходимость сохранения льгот при трудоустройстве инвалидов. Как отметил председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев, сейчас трудоустроено небольшое количество инвалидов – всего около 1/5 от общего количества. «Они не трудоустраиваются, потому что боятся потерять свои льготы. Ни о какой социализации речи здесь идти не может, когда человек не работает и все время находится дома. На мой взгляд, льготы никаким образом не должны от этого [трудоустройства] зависеть», – подчеркнул он. Рассматривая тему трудоустройства инвалидов, следует особое внимание уделить студентам и выпускникам вузов с ограниченными возможностями, считает руководитель Московского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина. «Есть такие направления, которые предполагают удаленную работу, в сфере IT, например. И здесь можно было бы привлечь таких гигантов, как Мейл и Яндекс. Хотелось бы, чтобы эта работа велась, и здесь мы в рамках нашей деятельности готовы содействовать, думать, как можно реализовать», – заключила она. Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу партии. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа. Чехия решила убрать Россию из списка стран с «экстремальным риском» COVID 16 августа 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

С 23 августа Россию и еще ряд стран исключат из списка государств с «экстремальным риском» заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Из списка будут исключены Россия, Тунис, Индия и «другие государства». При этом в список попадут Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания. В страны, включенные в список, поездки гражданам Чехии разрешаются только в неотложных случаях, передает ТАСС. Напомним, с 1 июля Чехия запретила поездки в Россию. Сейчас в Чехии действовуют ограничения на въезд россиян. Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 27 августа снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Определен номер «Единой России» в бюллетене на выборах в Госдуму 16 августа 2021, 13:01

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Партия «Единая Россия» будет стоять под пятым номером в избирательном бюллетене на сентябрьских выборах в Госдуму, это было определено с помощью жеребьевки, которая проходит в Центризбиркоме. Жребий за «Единую Россию» вытянул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС. Первой в бюллетене будет стоять партия КПРФ. В жеребьевке принимают участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму. Это ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия». Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Власти Нью-Йорка собрались обязать детей носить маски в школе 16 августа 2021, 00:56

Фото: Uwe Anspach/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Хокул в интервью программе CNN «Состояние Союза» заявила, что введение масочного режима для детей в школах – это «то, что, как я считаю, должно произойти» для безопасности детей, учителей, школьной администрации и общества в целом. При этом она добавила, что сохранит гибкость и рассмотрит все варианты, поскольку обстоятельства пандемии будут продолжать меняться, передает Reuters. Хокул также заявила, что раньше у нее не было полномочий требовать вакцинации школьных работников, потому что этими полномочиями законодатели могли наделить только губернатора. «Я готова поговорить с нашими законодательными лидерами и принять все необходимые меры для защиты людей», – сказала она. Как ожидается, Хокул в конце августа вступит в должность губернатора Нью-Йорка и займет место Эндрю Куомо, который уходит в отставку на фоне скандала с домогательствами. В свою очередь директор Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил телеканалу Fox News, что вспышки болезни происходят в школах, где дети не носят маски, что вынуждает их вернуться к дистанционному обучению. Коллинз сказал, что есть «очень сильные» аргументы в пользу [введения обязательного ношения] масок в школах. Как отмечается в материале, в США наблюдается новый всплеск пандемии COVID-19, вызванный более заразным «Дельта»-штаммом и низкими показателями вакцинации. Ранее Калифорния стала первым штатом США, который ввел требование, чтобы учителя проходили вакцинацию или регулярное тестирование на COVID-19, что губернатор-демократ назвал «ответственным шагом». Тем временем штаты, возглавляемые республиканцами, такие как Техас и Флорида, борются в суде за соблюдение запрета на использование масок. Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма. Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса. В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 20,7 тыс. случаев коронавируса за сутки 16 августа 2021, 11:35

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

За последние сутки в России выявлено 20 765 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, всего в стране зафиксировано 6,6 млн случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. За прошедшие сутки выписано после выздоровления 15 601 человек, скончались за это же время 806 пациентов с диагнозом коронавирус, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. В Москве за сутки выявили 1489 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1383, в Московской области – 1362. Накануне в России было выявлено 21 624 случая коронавируса, таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 859. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия сняла ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею 16 августа 2021, 12:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил с 27 августа снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию, сообщили в штабе. «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», – передает ТАСС сообщение штаба. «Также принято решение с 27 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе», – передает РИА «Новости». Как уточнили в штабе, речь идет о Венгрии (по маршрутам Москва – Будапешт с четырех до семи рейсов в неделю, Сочи – Будапешт, Казань – Будапешт, Жуковский – Будапешт, Екатеринбург – Будапешт, Краснодар – Будапешт, Ростов–на–Дону – Будапешт, Самара – Будапешт с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте), Египте (по маршрутам Москва – Хургада, Москва – Шарм–эш–Шейх с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм–эш–Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте). Также увеличится число рейсов в Кипр (по маршрутам Москва – Ларнака с четырех до семи рейсов в неделю, Москва – Пафос с трех до семи рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (кроме Москвы), в Ларнаку и Пафос с двух до четырех рейсов в неделю на каждом маршруте), Киргизию (по маршрутам Москва – Бишкек с трех до семи рейсов в неделю, из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Грозного в Бишкек с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте). Увеличение числа регулярных рейсов коснется и Таджикистана (по маршруту Москва – Душанбе с двух до семи рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Душанбе, Худжанд и Куляб с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте). «Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране», – говорится в сообщении. Авиасообщение с Танзанией было приостановлено Россией с 15 апреля из–за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Позже эти ограничения несколько раз продлевались. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гражданам Израиля разрешили посещение России 16 августа 2021, 11:05 Текст: Елизавета Булкина

Минздрав Израиля разрешил гражданам посещать Россию, включив ее в список стран, разрешенных для посещения в пандемию. В этот список внесены также Аргентина, Белоруссия, Британия, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР. Израильское ведомство определило страны красного и желтого списков. В красный список входят государства, для посещения которых необходимо разрешение властей. За нарушение правил предусмотрен штраф 5 тыс. шекелей (около 115 тыс. рублей). В списке остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, передает «Коммерсант». В желтый список включены те страны, по возвращении из которых жителям Израиля необходимо изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на коронавирус. В списке значатся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдавия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия. Все остальные государства, в том числе и Россия, входят в оранжевый список стран, которые разрешено посещать, однако после возвращения необходимо соблюдать карантин даже вакцинированным. В мае Минздрав Израиля внес Россию в список стран, в которые запрещено выезжать гражданам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Учебный год в школах решили начать в традиционном формате 16 августа 2021, 12:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. «Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», – передает РИА «Новости» слова министра. Кравцов добавил, что с каждым регионом отработаны меры по защите здоровья в образовательной среде и регионы держат этот вопрос на контроле. В Минпросвещения добавили, что принудительной вакцинации от коронавируса педагогов и школьников не будет: «Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от нее в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования», – говорится в сообщении. Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Токийскую Паралимпиаду решили провести без зрителей 16 августа 2021, 13:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио решили отказаться от допуска зрителей на соревнования, сообщил источник в оргкомитете Игр. Как передает ТАСС со ссылкой на Киодо, ожидается, что в ближайшее время об этом будет официально объявлено на совместном заседании представителей правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета. Ранее сообщалось, что организаторы Паралимпийских игр в Токио, которые откроются 24 августа, склоняются к тому, чтобы отказаться от допуска зрителей на соревнования в Токио и соседних к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама на фоне роста заражений коронавирусом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД