Вьетнам анонсировал начало розлива «Спутника V»

Вьетнам в ближайшем будущем намерен начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидаемая мощность составит 5 млн доз в месяц, заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.

За прошедшее время Вьетнам и Россия очень эффективно сотрудничали в области предотвращения и борьбы с пандемией COVID-19, в том числе стороны своевременно сделали жесты взаимной поддержки и предметного обмена, тем самым достигнув очень позитивных результатов в этом направлении, передает РИА «Новости».

«Одним из таких результатов является то, что компания VABIOTECH успешно провела технический розлив вакцины «Спутник V» и получила удовлетворительный сертификат от Института Гамалеи, который изобрел вакцину. В ближайшем будущем VABIOTECH осуществит коммерческий розлив вакцины с ожидаемой мощностью 5 миллионов доз в месяц», – сказал дипломат.

Он добавил, что ранее Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива. «И вся партия вакцины будет распределена во Вьетнаме», – сказал Данг Минь Кхой.

По его словам, «Спутник V» – единственная вакцина, произведенная во Вьетнаме по передаче технологий. «Таким образом, создаются предпосылки не только для обеспечения внутреннего спроса на вакцины, но и для постепенного превращения Вьетнама в центр производства вакцины «Спутник V» в Юго-Восточной Азии», – подчеркнул дипломат.

Посол также сообщил, что вьетнамский холдинг T&T Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достигли соглашения о поставках Ханою партии вакцины «Спутник V». «Кроме того, T&T Group и Российский фонд прямых иностранных инвестиций достигли соглашения о поставках во Вьетнам (партии)... вакцины «Спутник V» в 2021 году. Обе стороны активно работают над разработкой графика поставок вакцины, подходящего для производственных мощностей России и принимающей способности Вьетнама», – сказал дипломат.

T&T Group является одним из ведущих многопрофильных холдингов Вьетнама. Корпорация работает в сферах сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбной промышленности, фармацевтики, медицины, спорта, энергетики, горнодобывающей промышленности, недвижимости, промышленного производства, финансов, торговли, морского транспорта, портового хозяйства и логистики. В состав корпорации входят более 40 компаний, в том числе ее отделения в США, Германии и России.

Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства «Спутника V».