В Туле запустили «Виртуальный зоопарк» в экзотариуме рептилий

Проект «Виртуальный зоопарк» в рамках региональной программы цифровизации запустили в Туле в день рождения областного экзотариума, который является единственным в России зоопарком рептилий и амфибий, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

«В день рождения зооэкзотариума был дан старт новому проекту «Виртуальный зоопарк». Он реализован в рамках региональной программы цифровизации», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Новая программа позволит посетителям получить доступ к просветительским и развлекательным проектам, размещенным на онлайн-площадках, а также к виртуальным экскурсиям, в частности для людей с ограниченными возможностями. Зоологи, научные работники, педагоги и работники по уходу за животными будут рассказывать о животных экзотариума, природе тульского края и о научных экспедициях.

«Наш экзотариум в рамках ковид-ограничений одним из первых запустил интересные онлайн программы для детей и взрослых. Учреждение активно развивается в новых цифровых реалиях. И это привлекает к нему все больше и больше посетителей самых разных возрастов и вкусов», – добавила министр культуры региона Татьяны Рыбкиной.

Тульский областной экзотариум открылся в сентября 1987 года, сейчас в нем собрана одна из крупнейших в России коллекций рептилий и амфибий – более 2 тыс. особей 241 вида, порядка 50 видов и подвидов впервые в мире были размножены в неволе в Туле. До 2018 года экзотариум располагался в приспособленном помещении, в декабре на территории Центрального парка им. П. Белоусова открылось новое здание, экспозиционные площади увеличились почти в шесть раз – до 970 кв. м. Учреждение является членом Союза зоопарков и аквариумов России и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Культура» новые социальные кинозалы в Прикамье начали работать с 27 августа в 35 населенных пунктах региона.