В Белоруссии установили подозреваемых в терактах в Могилевской области

В Белоруссии задержаны трое подозреваемых в организации и проведении терактов в Могилевской области в августе и сентябре, сообщили в МВД страны.

«Задержаны организаторы и исполнители терактов на Могилевщине», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В августе и сентябре под Бобруйском и в самом городе они совершили теракты, полагает следствие. Фото и видео с места преступлений они распространили в соцсетях.

«Утром 11 августа бригадир путей на рельсах недалеко от ж/д станции Мирадино обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Тогда из-за этого остановили движение поездов на полтора часа. Похожие предметы были найдены работниками БЖД 24 и 31 августа между рельсами возле ж/д станций Титовка и Бабино, а также 16 сентября продавцом «Табакерки» около самого торгового киоска в Бобруйске. Еще один теракт совершен 24 сентября на стрельбище «Киселевичи»: злоумышленники сожгли стрелковый тир, принадлежащий в/ч 5527», – говорится в сообщении МВД Белоруссии.

Причастными к преступлениям оказались трое жителей Бобруйска, им 27, 30 и 45 лет. По факту происшествия возбуждены уголовные дела за угрозу совершения акта терроризма и акт терроризма. Один из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

У подозреваемых изъяли вещественные доказательства, теперь их проверяют на причастность к другим преступлениям, в том числе к совершенным в Минске.

Летом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер.