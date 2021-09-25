Французы сочли «спектаклем» заявления ЕС о кибератаках России

Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство после заявлений европейских политиков о якобы российском кибершпионаже, назвав происходящее «спектаклем».

По мнению читателей газеты, Евросоюз ведет политику двойных стандартов и во всех проблемах обвиняет только Россию, передает РИА «Новости».

«Когда США вместе с ЦРУ и АНБ прослушивают наших европейских лидеров, включая Меркель, и делают то же самое со всеми нашими стратегическими компаниями. ЦРУ прослушивало, а нам до лампочки, мы ничего против этого не делаем. Двойные стандарты. Какой спектакль!», – написал Lolo Leber.

«Это становится утомительно. Если бы не было России, что бы говорили и писали Соединенные Штаты (...) Европейский Союз (...) Франция?», – задался вопросом Barbiers et guignoles.

Они также напомнили о выявленных случаях американского шпионажа, а также о ситуации, связанной с разрывом Австралией соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

«Именно американцы, а не русские только что предали нас и украли контракт на 50 миллиардов! А ЕС ничего не делает!», – возмутился bagan.

«А может, Европа расскажет об американском шпионаже, который был неоднократно выявлен – как против европейских лидеров, так и против предпринимателей?», – подытожил пользователь un nouveau clown pour le cirque.

Ранее Евросоюз призвал Россию к «ответственному поведению» в киберпространстве после того, как некоторые страны столкнулись с вредоносной киберактивностью, которая получила общее название Ghostwriter. По мнению Европы, эти атаки якобы связаны с Москвой.