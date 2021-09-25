|
|
Французы сочли «спектаклем» заявления ЕС о кибератаках России
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство после заявлений европейских политиков о якобы российском кибершпионаже, назвав происходящее «спектаклем».
По мнению читателей газеты, Евросоюз ведет политику двойных стандартов и во всех проблемах обвиняет только Россию, передает РИА «Новости».
«Когда США вместе с ЦРУ и АНБ прослушивают наших европейских лидеров, включая Меркель, и делают то же самое со всеми нашими стратегическими компаниями. ЦРУ прослушивало, а нам до лампочки, мы ничего против этого не делаем. Двойные стандарты. Какой спектакль!», – написал Lolo Leber.
«Это становится утомительно. Если бы не было России, что бы говорили и писали Соединенные Штаты (...) Европейский Союз (...) Франция?», – задался вопросом Barbiers et guignoles.
Они также напомнили о выявленных случаях американского шпионажа, а также о ситуации, связанной с разрывом Австралией соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.
«Именно американцы, а не русские только что предали нас и украли контракт на 50 миллиардов! А ЕС ничего не делает!», – возмутился bagan.
«А может, Европа расскажет об американском шпионаже, который был неоднократно выявлен – как против европейских лидеров, так и против предпринимателей?», – подытожил пользователь un nouveau clown pour le cirque.
Ранее Евросоюз призвал Россию к «ответственному поведению» в киберпространстве после того, как некоторые страны столкнулись с вредоносной киберактивностью, которая получила общее название Ghostwriter. По мнению Европы, эти атаки якобы связаны с Москвой.
Захарова заявила о лицемерии Лондона и Парижа
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула Великобританию и Францию в лицемерном отношении к сирийским беженцам, использовании темы мигрантов для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска.
«Ни совести, ни памяти... На французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество нелегальных мигрантов, которые стремятся переплыть последний рубеж перед их конечным пунктом назначения – Англией. Да вот только жители острова этому не очень рады», – написала Захарова в Telegram.
Она напомнила, что на днях глава МВД Британии Прити Пател пообещала, что поможет Франции урегулировать вопрос с мигрантами, в том числе финансово, при условии, что французские пограничники повысят эффективность своей работы. «Если же этого не произойдет, то британские правоохранители просто начнут разворачивать суда назад во Францию вопреки, кстати говоря, любой гуманитарной практике», – отметила Захарова.
В этой связи она привела трагическую историю сирийского мальчика Айлана Курди. «Трехлетний малыш стал в 2015 году жертвой миграционной катастрофы, развернувшейся на европейском континенте из-за преступных действий коллективного Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Его тело было выброшено на берег на следующее утро, а фотографии обошли все передовицы мира. Он стал символом страданий тысяч и тысяч беженцев из разрушенной при поддержке Запада страны», – написала Захарова.
Она добавила, что британские политики, в том числе занимавший в то время пост премьер-министра Дэвид Кэмерон и нынешний премьер, а тогда мэр Лондона Борис Джонсон, заявляли о необходимости «принимать людей, спасающихся от преследований, и тех, кто явно боится за свою жизнь», а также «оценить, что можно сделать в Сирии для решения причины проблем».
В похожем духе высказывались тогда и в Париже, напомнила Захарова. «Когда судьба несчастного ребенка стала известна всему миру, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подписал совместное воззвание с целью добиться «необходимости справедливого распределения мигрантов на европейских территориях», – добавила она.
По мнению Захаровой, страны, которые теперь отказываются принимать мигрантов, «нещадно использовали» изображение мальчика для продвижения своих геополитических интересов, сделав из трагедии «политический мем и оружие информационной войны против Дамаска». «Сейчас у французов иная повестка. Через несколько лет после трагедии Айлана Курди министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин пишет в «Твиттере», реагируя на нынешние противоречия с Лондоном: «Франция не приемлет ни нарушений морского права, ни финансового шантажа». Только прав мигрантов в этом уравнении нет, едва ли хоть кто-то из сердобольных членов правительств обеих стран о них помнит», – сказала Захарова.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные миграционные кризисы.
НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию альянса по просьбе Франции и ФРГ
|
|
В Североатлантическом альянсе согласились пересмотреть стратегическую концепцию по предложению Франции и Германии, сообщила глава французского Минобороны Флоранс Парли.
«Причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса», – цитирует Парли РИА «Новости».
По ее словам, эта работа сможет прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде и усилить оборону Европы. «Быть союзниками – это не значит быть заложниками интересов другой страны», – подвела итог глава Минобороны Франции.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Кроме того, Евросоюз пригрозил пересмотреть отношения с США.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Австралия решилась вступить в AUKUS и насколько австралийское руководство боится Китая.
Польша отказалась оплачивать наложенные судом ЕС штрафы
|
|
Власти Польши пока не выполняют решение суда ЕС, который обязал Польшу платить по 500 тыс. евро за каждый день работы угледобывающей шахты «Туров», заявил представитель правительства республики по европейским делам Конрад Шиманьский.
Шиманьский заявил в утренней программе радиостанции RMF, что «на данном этапе Польша не платит никаких штрафов», передает ТАСС.
«Польша не может допустить, чтобы какие-либо акты, в том числе европейские, провоцировали нарушение энергетической безопасности и безопасности всего региона в целом», – отметил он.
Шиманьский заявил, что Варшава предпримет «дальнейшие процессуальные шаги, включая, конечно, переговоры с чешской стороной».
Напомним, в понедельник Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу 500 тыс. евро в день по делу об угольной шахте «Туров».
Эта мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением.
При этом власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.
В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу приостановить добычу на шахте в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу.
Однако Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.
В Германии уже призвали исключить Польшу из Евросоюза.
Газпром назвал абсурдными обвинения в недопоставках газа в Европу
|
|
Поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, обвинения в том, что Газпром недопоставляет топливо, абсурдны, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.
По данным Комлева, Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии 2021 года на 31,5 млрд кубометров, или на 33%. При этом отборы российского газа увеличились на 17,2 млрд кубометров, или на 22%. «Поставки трубопроводного газа Газпромом происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей», – указал Комлев, передает ТАСС со ссылкой на корпоративный журнал Газпрома.
В качестве основных потребителей он назвал Германию, Турцию и Италию.
В то же время Комлев указал, что поставки СПГ из США в Европу не являются стабильными уже два года подряд. «Надежды европейцев на стабильные поставки СПГ из США не оправдывают себя уже второй год подряд. В прошлом году низкая европейская цена сделала эти поставки невыгодными, в этом году она уже покрывала издержки, но была менее привлекательной, чем азиатская», – сказал он.
Комлев при этом отметил, что в первом полугодии 2021 года поставки СПГ из США достигли рекордного уровня и выросли на 38,3%, но не за счет Европы, а за счет Китая, Японии и Бразилии. При этом существенное снижение поставок наблюдалось в странах Европы, таких как Бельгия, Италия, Испания и Турция.
Ранее представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
В Газпроме заявляли, что холдинг поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, при этом холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Политолог: Америка успокоила Францию как взволнованную даму
|
|
«Поведение Франции классическое: дама обиделась из-за невнимательности кавалера, после чего ее приласкали, и она успокоилась», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги телефонного разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.
«Сообщение Парижа о возвращении своего посла в США на следующей неделе лишнее тому доказательство. Пошумели и успокоились. Причем, я уверен, что Вашингтону даже не пришлось что-то обещать Парижу в утешение», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эммануэль Макрон в среду обсудили по телефону проблемы, которые возникли в связи с отменой французского контракта по подводным лодкам для Австралии, сообщил ТАСС. В Белом доме по итогам разговора сообщили, что посол Франции в течение недели вернется в США и начнет углубленные консультации – после трений из-за создания AUKUS. Байден и Макрон также договорились встретиться в Европе в конце октября, уточнили в Белом доме.
За несколько часов до этого телефонного звонка глава французского Минобороны Флоранс Парли, выступая в парламенте, заявила о том, что партнеры по Североатлантическому альянсу по предложению Парижа и Берлина уже согласились пересмотреть стратегическую концепцию. «Причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса», – указала Парли.
«Быть союзниками это не значит быть заложниками интересов другой страны», – добавила она. По словам Парли, основной задачей НАТО является не противостояние с Китаем, как думают в США, а обеспечение трансатлантической безопасности.
Напомним, на прошлой неделе после объявления о создании альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США), Париж отозвал для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан назвал «неприемлемым» подобное «поведение в отношениях между союзниками и партнерами», передает ТАСС.
«Не думаю, что за этим заявлением Флоранс Парли стоит что-либо реальное. Подобные разговоры звучат давно. Макрон с самого начала своего правления выступал с громкими призывами к изменениям в НАТО, к стратегической автономии Европы. Но после этого ничего не происходило», – напомнил Федор Лукьянов.
«Весь этот скандал в отношениях Парижа и Вашингтона послужил лишним доказательством того, что Североатлантический альянс в нынешнем виде себя изжил. Однако альтернативы ему нет. Ни Франция, ни Германия не имеют представления о том, как устроить европейскую безопасность без США», – пояснил эксперт.
Президент Сербии призвал к ответу НАТО и ЕС в связи с инцидентом с сербами в Косово
|
|
Президент Сербии Александр Вучич выразил озабоченность инцидентом с сербами в Косово, которых избили представители местной полиции, заявив, что «это вопрос и к НАТО, и к ЕС: почему они это допускают».
«Я очень обеспокоен избиением сербов. Но это вопрос и к НАТО, и к ЕС: почему они это разрешают?» – приводит слова Вучича ТАСС.
Он вновь призвал начать формирование предусмотренного Брюссельскими соглашениями между Белградом и Приштиной Сообщества сербских муниципалитетов – органа самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике.
Ранее на севере Косово около КПП «Брняк» косовская полиция жестоко избила трех местных сербов.
Вучич заявил, что Белград требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции. Утром в понедельник сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест. Вечером косовары применили против протестующих сербов слезоточивый газ. В настоящее время протест сербов на административной линии продолжается.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косово выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза
В Германии предложили исключить Польшу из ЕС
Читатели немецкого издания Spiegel резко раскритиковали позицию Варшавы в споре с Евросоюзом о верховенстве национального права и предложили Польше выйти из организации на фоне скандалов.
«Если поляки хотят уйти из ЕС, то пусть катятся дружить с Россией и Белоруссией… Ах, да! Пусть захватят и Венгрию с собой», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости».
Некоторые читатели посчитали, что отсутствие Польши в ЕС качественно не скажется на объединении. «Если не получается, то так тому и быть. Это как при разводе, когда оба супруга потом становятся более счастливыми, чем были раньше. Вот и государства должны иметь возможность без проблем выходить из ЕС», – написал пользователь Paris_75012.
Также немцы сравнили сложившуюся ситуацию с «дурным анекдотом» и потребовали урезать субсидии Варшаве, если поляки продолжат оставаться в Евросоюзе.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге приговорил Польшу к выплате 500 тыс. евро ежедневно вплоть до прекращения добычи угля на шахте «Туров». Это было сделано по требованию Чехии, указывавшей на риски нарушения обеспечения водой приграничных территорий из-за расширения добычи на польской шахте.
В Центре информации правительства Польши сообщили, что не собираются закрывать шахту, так как это поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы, что, по их мнению, может сказаться на всем Евросоюзе.
Также Европейская комиссия запустила процедуру по устранению нарушений в связи с введением в Польше нового закона о судебной реформе, который, по мнению Евросоюза, угрожает независимости польских судей. Еврокомиссия, в частности, усмотрела нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей.
В США заявили о страхе Киева перед союзом России и Франции
|
|
Париж после расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок может пойти на сближение с Москвой, что вызовет обеспокоенность в Польше, странах Балтии и на Украине, пишет обозреватель National Interest Али Демирдас.
По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа. «Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии», – считает Демирдас, передает РИА «Новости».
Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны. «Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии», – заключил автор.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Байден обсудил с Макроном разрыв контракта Франции по австралийским подлодкам
Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эммануэль Макрон обсудили проблемы, которые возникли в связи с отменой французского контракта по подводным лодкам для Австралии.
«Разговор двух президентов состоялся. В ближайшее время будет опубликовано совместное франко-американское коммюнике», – передает сообщение администрации Макрона ТАСС.
Между тем в Белом доме по итогу переговоров заявили, что посол Франции после возвращения в США начнет интенсивную работу с представителями американской администрации, сообщает РИА «Новости».
Там добавили, что Вашингтон и Париж решили начать углубленные консультации после трений из-за AUKUS.
Байден и Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября, уточнили в Белом доме.
Ранее во французском правительстве анонсировали переговоры Макрона и Байдена, сообщалось, что лидеры стран обсудят обстоятельства разрыва контракта с Австралией на поставку французских подводных лодок.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
США заявили о готовности восстанавливать отношения с Францией
Вашингтон «продемонстрирует на деле» свое желание восстановить отношения с Парижем после создания оборонного альянса AUKUS, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
На пресс-конференции в Нью-Йорке Блинкен сказал, что восстановление отношений с Францией «потребует времени и упорной работы», и Вашингтон покажет свою готовность «не только на словах, но и на деле». «Я полон решимости тесно сотрудничать с министром Ле Дрианом (глава МИД Франции) по этой важной теме», – отметил госсекретарь, пишет «Коммерсант».
Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии.
Франция решила требовать от Австралии счет за расторжение контракта по подлодкам
Французская судостроительная корпорация Naval group направит властям Австралии требования о финансовой компенсации после разрыва контракта на поставку подводных лодок, заявил директор корпорации Пьер Эрик Поммелле в интервью газете Le Figaro.
«Мы недавно начали полную оценку всех наших издержек и издержек наших партнеров. Мы направим ее клиенту в течение нескольких недель», – заявил он, передает ТАСС.
Поммелле уточнил, что «Австралия расторгла контракт из соображений «удобства», говоря юридическим языком». «Поэтому с нашей стороны не может быть никакой вины. Такой случай предусмотрен в контракте, и за этим последуют возмещения за понесенные и будущие затраты, связанные с физической «демобилизацией» инфраструктуры и программного обеспечения, а также перераспределением сотрудников», – добавил он.
По словам Поммелле, Австралия к настоящему моменту подписала и оплатила два контракта на общую сумму в 840 млн евро. В то же время он не стал раскрывать возможные суммы компенсаций, которые потребует французская сторона.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
В Венгрии заявили о неизменности позиции по ЛГБТ вне зависимости от давления ЕС
Венгерское руководство не станет менять свою политику по запрету пропаганды гомосексуализма, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Мы не пойдем на компромиссы в этих вопросах, поскольку являемся суверенной страной, суверенной нацией. И никому, даже Европейской комиссии, не следует шантажировать нас применительно к этим вопросам», – сказал Сийярто в интервью Associated Press, передает ТАСС.
Он добавил, что подобные действия со стороны ЕС являются «чисто политическим решением» и «шантажом». Будапешт не намерен менять свою политику по запрету «пропаганды гомосексуальных отношений». «Мы не пойдем на компромиссы в отношении будущего наших детей», – подчеркнул венгерский министр.
В июле Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши за местные законы, которые, по мнению ЕС, ущемляют права секс-меньшинств.
Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать иски против Варшавы и Будапешта в Европейский суд юстиции. По той же причине был приостановлен процесс предоставления Венгрии финансовой помощи на ликвидацию последствий пандемии нового коронавируса.
Ранее в Венгрии приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Закон ограничивает показ детям до 18 лет контента о трансгендерности или гомосексуальности, и запрещает обсуждение этих вопросов в школах.
Также книги с ЛГБТ-тематикой в Венгрии разрешили продавать только в специальной закрытой упаковке. В ЕС осудили венгерский закон о запрете пропаганды ЛГБТ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие наказания Евросоюз может применить к Польше и Венгрии за отношение к секс-меньшинствам.
Джонсон предложил Макрону восстановить сотрудничество
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону восстановить сотрудничество после ситуации с отказом у Канберры от французских подлодок, сообщил представитель Елисейского дворца.
В администрации французского президента сообщили, что телефонные переговоры прошли по инициативе британского премьера. Джонсон «выразил свое стремление восстановить сотрудничество между Францией и Великобританией на основе их общих ценностей и интересов – в частности, защиты климата, действий в Индо-Тихоокеанском регионе, борьбы против терроризма», передает ТАСС со ссылкой на AFP.
По сообщению СМИ, Макрон ответил Джонсону, что ждет в связи с этим предложений Лондона.
Напомним, Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.
Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Французский военный погиб в Мали в ходе вооруженного столкновения
Военнослужащий ВС Франции погиб в ходе боевого столкновения с террористами в Мали, сообщил Елисейский дворец.
«С большим сожалением президент республики [Эммануэль Макрон] узнал о смерти старшего капрала седьмого батальона горных стрелков Максима Бласко, который был убит в Мали во время боевого столкновения с группой вооруженных террористов», – приводит текст сообщения ТАСС.
В администрации президента Франции отметили, что 18 июня Бласко получил медаль за «исключительную ценность его службы». Информацию о гибели военнослужащего подтвердила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
В прошлую среду Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера назвали слухами.
Напомним, в августе группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Мятежники заявили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов. Главой созданного мятежниками Национального комитета для спасения народа в Мали стал полковник Ассими Гоита.
В августе 2014 года Франция начала военную операцию «Бархан» с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции «Сервал», которую французские военные проводили в 2013–2014 годах в Мали. По данным министерства вооруженных сил Франции, в нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тыс. человек.
Анонсирован телефонный разговор Макрона с Байденом
Телефонный разговор между президентами Франции и США Эмманюэлем Макроном и Джо Байденом ожидается до конца дня в среду, сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
Атталь сообщил, что в ходе состоявшегося утром заседания кабмина Макрон остановился на обстоятельствах разрыва контракта с Австралией на поставку французских подводных лодок, передает ТАСС.
«Следующим этапом станет телефонный разговор президента с его американским коллегой Джо Байденом. Этот разговор ожидается сегодня (в среду)», – добавил он.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Кроме того, Евросоюз пригрозил пересмотреть отношения с США.
Сообщалось, что Байден намерен заверить Макрона в «приверженности альянсу» США и Франции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД