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Готовивший нападение на красноярский техникум студент признал вину
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Студент техникума в Красноярском крае, которого арестовал суд за подготовку нападения на однокурсников, признал вину, сообщили в СК.
В ведомстве сообщили, что студент признал вину, «с ним выполняются следственные действия», передает РИА «Новости».
«В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещен в краевой психоневрологический диспансер», – отметили в ведомстве.
Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу на два месяца, до 20 ноября. Юноша обвиняется в «приготовлении к убийству двух и более лиц».
По версии следствия, в 2020 году во время обучения в Южном аграрном техникуме у обвиняемого из-за конфликта со сверстниками возник умысел на совершение убийства. В конце мая 2021 года он купил патроны к имевшемуся у него аэрозольному устройству и намеревался совершить убийство трех обидчиков в здании образовательного учреждения.
Преступление удалось предотвратить благодаря вмешательству сотрудников УФСБ и ГУМВД.
Напомним, 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). При стрельбе погибли шесть человек, жертвами стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. После ему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии.
В пятницу он пришел в сознание, Telegram-каналы сообщают, что он якобы не помнит о случившемся.
Напавшему на вуз в Перми ампутировали ногу
Открывшему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимуру Бекмансурову ампутировали ногу.
Операцию врачи провели из-за образовавшихся тромбов, передает РЕН-ТВ.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. При этом в геологическом корпусе ПГНИУ некоторые преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.
По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
Стрелявшему в вузе Перми ампутировали часть ноги
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Студенту, устроившему в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.
«Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое», – сообщил источник РИА «Новости».
Между тем число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 43 человек.
Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства, обучение в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где произошла стрельба, планируется возобновить в понедельник, 27 сентября, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
Путин наградил обезвредивших напавшего на вуз в Перми полицейских
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Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества обезвредившего нападавшего на вуз в Перми полицейского Константина Калинина, сообщает пресс-служба Кремля.
«По Министерству внутренних дел. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции», – сообщается на сайте Кремля.
Также старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Калинин и Макаров первыми из полицейских прибыли на место происшествия. Калинин обезвредил и задержал стрелка, его напарник Макаров занимался эвакуацией студентов.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
Филолог: На решение профессора читать лекцию во время нападения в Перми мог повлиять Достоевский
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На поведение профессора Пермского университета во время вооруженного нападения на учебное заведение могло повлиять его увлечение творчеством писателя Федора Достоевского, который восхваляет страдания и возводит их в культ, сказала газете ВЗГЛЯД профессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Ольга Несмелова.
Профессор Пермского государственного университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, на которого пожаловались студенты из-за того, что тот отказался останавливать лекцию и закрывать двери во время вооруженного нападения на вуз, рассказал, что поступил так, потому что следовал указаниям декана и старался сохранять общественное спокойствие, чтобы никто не впал в панику.
«У Федора Достоевского, это мое субъективное мнение, в произведениях проводится апология страдания, он возводит страдания в культ и считает, что страдание человека очищает. Но у меня на этот счет другая точка зрения: когда страдания воспеваются, мне кажется, что это малогуманная позиция. Возможно, на поведение профессора в чрезвычайной ситуации это как-то повлияло, то есть возведение страдания в культ», – говорит Несмелова.
Она вспоминает документальный роман американского писателя Трумена Капоте «Обыкновенное убийство». В произведении есть эпизод, когда убийцы ждут исполнения приговора в камере смертников. Один из обитателей этой камеры – 19-летний студент Канзасского университета. Он, закончив читать роман Достоевского «Братья Карамазовы», сразу же вошел в кухню, где мирно ужинали его отец, мать и сестра, и расстрелял всех. При этом педагог обращает внимание, что в реальной жизни этот преступник был признан нормальным человеком, но этот связанный с русским писателем факт был описан в художественном произведении, снятом по реальным событиям.
Как вы оцениваете действия профессора Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы в Пермском университете?
«Наверное, не стоит делать какие-то выводы из увлечения этого профессора, но, может быть, его поведение во время ЧП – это бравада», – заключила собеседница.
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Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. Занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.
Утром 20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) молодой человек открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 20 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.
Пригожин защитил Моргенштерна от обвинений Мизулиной из-за стрельбы в Перми
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Рэпера Моргенштерна нельзя обвинять в растлении молодежи, поскольку он не пропагандирует, а культивирует какие-то вещи в своей деятельности, заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, отвечая на высказывание члена ОП Елены Мизулиной о том, что инцидент в Перми связан с творчеством артиста.
Член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что, по предварительным данным, 18-летний парень, который в понедельник устроил стрельбу в пермском университете, является фанатом рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев), передает Газета.Ru. Она уточнила, что, по ее мнению, исполнитель – это один из участников кампании по распространению в социальных сетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».
«Я с этим не согласен, потому что нельзя Моргенштерна обвинять в растлении молодежи. Нельзя вину взрослых перекладывать на детей. Это мы не доглядели: продали не тем оружие, где-то не доглядели за социальными сетями. Сделать крайним Моргенштерна можно, конечно, но это неправильно. Образ артиста, безусловно, может служить примером для фанатов, но не в данном случае», – говорит Пригожин.
Он подчеркивает, что ни в коем случае не оправдывает творчество рэпера и все, что он делает с точки зрения культуры, в частности присутствие ненормативной лексики в песнях ему не нравится. Но с точки зрения креатива и образов, считает Моргенштерна очень харизматичным и талантливым парнем.
«Со стороны актерского мастерства, своей подачи – он красавец в этом смысле. Мне не нравится его пошлые истории, но это потому, что я родился на Кавказе, где у нас другое воспитание при взрослых, при детях, при женщинах. Когда на эмоциях ты ругаешься матом – это один вопрос, а когда ты его возводишь в культ – это совсем другие вещи. Он не пропагандирует, а культивирует – это разные вещи, он хайпует», – считает продюсер.
Собеседник убежден, что популярность Моргенштерна сложилась не из-за того, что считается, что он эталон правильного поведения, а из-за того, что он делает что-то нестандартное и эпатажное. При правильном воспитании детей, по его мнению, никакой исполнитель повлиять на них не может.
«В трагедии в Казани тоже Моргенштерн виноват? Крайних не нужно искать, надо трансформировать общество, моделировать правильные вещи, показывать хороший пример. Не осуждать, а предлагать. Мы же классических музыкантов не обсуждаем. А как сегодня стать известным? Только через хайп, чем новые звезды и пользуются. Кто в этом виноват?» – заключил Пригожин.
В апреле против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино – 2» и «Family». Свою вину артист не признал, отметив, что суду и экспертам «предстоит послушать очень много отличной музыки». В результате суд назначил рэперу штраф в размере 100 тыс. рублей, признав его виновным, однако артист обжаловал данное решение.
Напомним, в мае на лицей в Казани было совершено вооруженное нападение, в результате которого погибли восемь человек, более 20 пострадали.
Утром 20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) молодой человек открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 20 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.
СК проверит действия продолжившего лекцию во время ЧП в Перми преподавателя
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После служебной проверки и работы СК будет дана оценка действиям преподавателя пермского университета Олега Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы, сообщили в пресс-службе вуза.
«Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Информация о результате проверки появится позднее», – рассказали РИА «Новости» в вузе.
Ранее Сыромятников объяснил, почему не стал прерывать лекцию, когда в вузе началась стрельба.
Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. Занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. При этом в геологическом корпусе ПГНИУ некоторые преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.
«У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся». Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», – рассказала одна из студенток.
По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
Бастрыкин заявил о неготовности сотрудников пермского вуза к экстремальным ситуациям
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Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), на который произошло нападение, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», – сказал он, передает ТАСС.
Бастрыкин напомнил, что после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял девять учеников, руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, «тревожные кнопки», а также обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов.
«Однако этого сделано не было», – добавил он.
Напомним, в понедельник утром студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
Устроивший бойню в пермском вузе пришел в сознание
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Состояние открывшего стрельбу в пермском университете улучшилось, он находится в сознании, сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.
«Оно (состояние) сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании», – цитирует РИА «Новости» Крутень.
По ее словам, количество пострадавших при стрельбе в пермском университете возросло до 47 человек.
«12 человек находятся в стационаре. Вчера один пациент был выписан в удовлетворительном состоянии», – сказала Крутень.
Между тем Telegram-канал Mash сообщает, что у подозреваемого якобы может быть амнезия. Он утверждает, что ничего не помнит.
По данным Telegram-канал Shot, студент говорит невнятно. Сразу после прихода в сознание он спросил у врачей, есть ли у него родители, а затем спросил, где его отец и мать.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. При стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Ему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 43 человек
Число пострадавших в результате нападения на Пермский государственный университет (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек, включая стрелка, рассказала региональный министр здравоохранения Анастасия Крутень.
В тяжелом состоянии находится только стрелявший, которому ампутировали голень, рассказала Крутень на заседании регионального правительства в среду.
«На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это стрелок, вчера вечером была произведена ампутация голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое. Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении», – рассказала министр, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что при нападении погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Бекмансуров оказал сопротивление при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Психиатр рассказал о разнице между Бекмансуровым и Галявиевым
Врач-психотерапевт Игорь Лазарев, сравнивая нападения Ильназа Галявиева на казанскую гимназию и Тимура Бекмансурова на Пермский государственный университет, заявил, что, несмотря на некую схожесть этих ситуаций, они все равно разные.
«Если в первом случае стрелявший отличался слишком психотическим поведением, демонстрировал симптомы бреда, поведение было нарушенное, то в ситуация в Перми – принципиально другая», – пояснил Лазарев ФАН.
Эксперт рассказал, что прочитал «манифест» молодого человека, который незадолго до трагедии он опубликовал в социальной сети. Даже в этом письме Бекмансуров говорит о казанской трагедии и о том, что она никак не связана с тем, что произошло в Перми. Он готовился к этому долго, начал этим заниматься до того, как все узнали Галявиева.
«У него был четкий план. Он думал, где его можно осуществить. С учетом этой заряженности и одержимости этой идеей он обманул психиатра. Специалист заподозрил неладное и отправил его на патопсихологическое обследование, и даже там он обманул медика. Он осознанно пытался ввести в заблуждение, обмануть, чтобы осуществить эту историю жуткую», – добавил Лазарев.
При этом эксперт считает странным то, что когда произошла трагедия в Казани, к Бекмансурову пришли росгвардейцы, проверили его дополнительно и ничего не обнаружили. Лазарев уверен, что казанская и пермская трагедии – совершенно разные истории, а вот чем Бекмансуров был движим и как у него появилась эта идея – пока неизвестно.
«Там какие-то есть звоночки. Он говорит об одиночестве, холодности к людям, но все это может быть в рамках пубертатного криза у подростков, а может быть и при заболеваниях. Я говорю по тем данным, которые сейчас есть, но пока даже предположения строить рано», – говорит Лазарев.
20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). При нападении погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Бекмансуров оказал сопротивление при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.
Нападение на школу предотвращено в Красноярском крае
Готовившего нападение на школу молодого человека задержали в Красноярском крае, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС. Других подробностей председатель Следственного комитета не привел.
Он сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.
Накануне был задержан студент, пытавшийся пронести страйкбольное оружие в колледж Тюменского индустриального университета.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. В среду посетивший Пермь после трагедии глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить порядок обеспечения мер безопасности в подвергшемся нападению пермском вузе.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Обезвредившие напавшего на вуз в Перми сотрудники ДПС повышены в звании
Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил сотрудникам ДПС, которые обезвредили устроившего стрельбу в Перми, очередные специальные звания, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Приказом министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции», а его напарнику, старшему инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми, Владимиру Макарову – «капитан полиции» – на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности. Так отмечены их смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника», – передает ТАСС слова Волк.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС.
Ранее в среду президент Владимир Путин наградил орденом Мужества обезвредившего нападавшего на вуз в Перми полицейского Константина Калинина. Старший лейтенант Владимир Макаров был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Стало известно состояние госпитализированных после стрельбы в Перми
Состояние 13 пострадавших при стрельбе в университете стабилизировано, они находятся в больницах Перми, заявил в интервью «России 24» глава региона Дмитрий Махонин.
«В Пермских больницах сейчас находится 13 пострадавших, у всех состояние стабилизировано. Вся необходимая помощь оказывается, хватает и врачей, и медикаментов... Я лично слежу за этой ситуаций, поскольку в контакте и с министром здравоохранения в региона, и с некоторыми главными врачами», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
В Кремле оценили предложение Бастрыкина по ограничению демонстрации сцен жестокости
Ограничение демонстрации жестоких сцен на федеральных телеканалах и в компьютерных играх нуждается в серьезном обсуждении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую идею главы СК Александра Бастрыкина.
«Абсолютно доказано психологами и специалистами, что, конечно, нахождение в доступе, даже не совсем широком, для массового пользователя кадров, где показывается насилие, использование этого в компьютерных играх и так далее <...> да, это провоцирует и личное реактивное состояние с психологической точки зрения. В этом плане да, это реальность, которую мы должны признать. В остальном эта тема, конечно, нуждается в серьезном обсуждении», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах, а также защитить молодежь от опасной информации.
«[Необходимо] ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь», – заявил он.
Бастрыкин пояснил, что связь между ними и агрессией доказана давно, как и влияние подобных трансляций на преступность среди молодежи, интеллектуальное развитие несовершеннолетних.
Он добавил, что также необходимо «принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию», а также по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием граждан, в том числе несовершеннолетних, через социальные сети. «Необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности», – сказал глава СК.
Бастрыкин пояснил, что многие подростки и молодые люди с головой уходят в социальные сети и компьютерные игры, напрочь забывая о реальной жизни. «Необходимо стремиться к тому, чтобы дети и подростки научились различать, как писал Владимир Маяковский, «что такое хорошо и что такое плохо». Для этого необходимо активнее распространять социальную рекламу, пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом», – считает Бастрыкин.
По его словам, психологическое тестирование в образовательных учреждениях должно быть постоянным.
«Необходимо широко внедрять постоянное психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений для профилактики правонарушений в молодежной среде и выявления групп риска», – сказал он.
Бастрыкин также предложил поощрять и развивать детские и молодежные движения, возродить и модернизировать общероссийские спортивные мероприятия, причем исключительно на любительском уровне для подростков и молодежи с введением премиального фонда. По его мнению, это позволит молодежи расходовать свою энергию. «Мы должны идти по пути формирования высоконравственных ценностей у молодежи, четких жизненных ориентиров, чтобы они могли ставить цели в жизни и при этом адекватно анализировать и оценивать различные ситуации и поступки других лиц», – сказал глава СК.
Он также считает необходимым обеспечить студентов достойными стипендиями, активно развивать студенческое самоуправление. «Это откроет перед ними возможности активного участия в жизни вузов и научит не только высказывать свою точку зрения, но и слышать мнение окружающих, решать проблемы сообща», – сказал Бастрыкин.
«Уверен, что тогда у молодых людей будут совершенно другие взгляды на себя и окружающих», – заключил он.
Ранее Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета.
Фанаты и хейтеры атаковали страницу Сыромятникова
Страницу в соцсети ВКонтакте доктора филологических наук, профессора Пермского госуниверситета Олега Сыромятникова, который несмотря на просьбы студентов, отказался прервать лекцию во время нападения на вуз, атаковали фанаты и хейтеры.
Одни полностью поддержали действия Сыромятникова, выразив мнение, что отказавшись остановить лекцию, он спас жизни своих студентов.
«Ваши грамотные, хладнокровные и выверенные действия позвонили избежать паники и сохранили жизнь множеству людей. Спасибо Вам огромное! А кто вываливает на вас в грязи, Бог им судья, они со временем поймут все», – написал один из пользователей соцсети на странице профессора во ВКонтакте.
«Слова благодарности за единственно правильное решение в этой ситуации. Специалисты поймут. А болтунам, непрофессионалам и всякой нечисти не угодишь», – добавил другой.
«Не обращайте внимание на злодеев в комментариях. Поддерживаю вас. Ваши студенты и живы, и здоровы в том числе благодаря вашим действиям», – отметил еще один.
Между тем, другие пользователи соцсети сочли поведение Сыромятникова некорректным, предположив, что в аудитории следовало соблюдать тишину, чтобы стрелок не решил войти в нее.
«Как вообще можно говорить, что он правильно поступил, когда на слова там стрельба он отвечает: «И что? Давайте серьезно это же учеба». Не наводить панику, не значит нарушать технику безопасности. В любом случае нужно остановить пару и сидеть в полной тишине чтобы, мало ли, стрелок их не услышал. Откуда он может знать, что стрелок прямо сейчас не захочет подняться именно к ним на этаж?» – возмутился пользователи.
«Преподаватель совершил преступление и должен ответить за это, в том числе в рамках гражданского права. За такое бездействие и оскорбления надо иметь срок и платить компенсации. А зарвавшиеся боты продолжают преступную деятельность, оскорбляя студентов и выставляя их трусами и паникерами», – добавил другой.
«Ничего, скоро тебе прокурор найдет работу», – написал еще один.
«Где же было ваше христианское сострадание и милосердие к напуганным детям?» – добавил другой.
Напомним, во время нападения Сыромятников читал лекцию в восьмом корпусе, где как раз происходила стрельба. О ней сообщила мать одной из студенток, забежавшая в аудиторию. Сыромятников запер дверь и позвонил декану. Затем он продолжил занятие, хотя многие учащиеся испугались выстрелов и спрятались под парты. Профессор заявил, что входную металлическую дверь прострелить не удастся и он не позволит сорвать учебный процесс.
Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. До увлечения наукой служил в уголовном розыске в звании подполковника милиции. В последние годы занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.
Врач-психиатр Кристо ван Меер в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что действия профессора привели к тому, что никто не погиб. «Он весьма выдержанный человек с высокой степенью самоконтроля и пониманием психологии толпы, а также возможных последствий панических настроений в больших группах людей, что может привести к невероятно кровавым последствиям, даже без стрельбы», – говорил психиатр.