Разработан проект нового десантного корабля «Кайман» Китай раскритиковал создание альянса AUKUS 24 сентября 2021, 11:33 Текст: Алина Назарова

Пекин выступает против нового партнерства в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS), поскольку такой альянс пренебрегает международными договоренностями о нераспространении ядерного оружия, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Такие договоренности (между Австралией, Великобританией и США0 противоречат духу нераспространения ядерного оружия и соответствующим международным соглашениям», – подчеркнул он, передает ТАСС. Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии.

США испугались российского «спутника-матрешки» 21 сентября 2021, 22:53 Текст: Антон Антонов

Российский «спутник-матрешка», который находится на орбите, может уничтожать американские космические аппараты, заявил глава космического командования США генерал Джон Рэймонд. Рэймонд утверждает, что «спутник-матрешка оснащен оружием для уничтожения американских спутников». По словам Рэймонда, «это лишает» Вашингтон «возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает возможности» США. По версии Рэймонда, «спутник-матрешка» скрывает под внешней поверхностью дополнительный спутник, в котором скрыто оружие. Это оружие, как считают в Вашингтоне, может с безопасного расстояния уничтожать находящиеся на орбите американские спутники, передает РИА «Новости». Напомним, Минобороны России в 2020 году сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Утверждается, что от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге командования под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите. В США заявили о страхе Киева перед союзом России и Франции 23 сентября 2021, 08:45

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Париж после расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок может пойти на сближение с Москвой, что вызовет обеспокоенность в Польше, странах Балтии и на Украине, пишет обозреватель National Interest Али Демирдас. По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа. «Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии», – считает Демирдас, передает РИА «Новости». Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны. «Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии», – заключил автор. Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США 22 сентября 2021, 07:21

Фото: Chad J. McNeeley/

U.S. Department of Defense/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия представляет для США основную военную угрозу, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). «Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», – передает ТАСС слова генерала. По версии Ванхерка, хотя Китай и является «долгосрочной экзистенциальной угрозой» для Америки, Россия на сегодняшний день представляет большую угрозу для США в военном плане. «В кинетическом аспекте – подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности – Россия является основной военной угрозой», – сказал он, назвав Россию и Китай «равными в некинетических аспектах – кибернетическом, космическом». «Их обоих нужно опасаться», – полагает генерал. Выступая на организованной Ассоциацией ВВС США конференции, он назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием. Военачальник также подчеркнул важность инвестирования ресурсов Пентагона в улучшение американского потенциала в Арктике. «Чтобы конкурировать в Арктике, в этой стратегической среде, нужно быть настойчивым, нужно там присутствовать, – считает глава NORAD. – Важно то, используете ли вы ресурсы для решения этой проблемы?» Он считает, что в противном случае американские власти идут на риск, но военнослужащие должны будут последовать этой политике. «Если мы не собираемся вкладывать ресурсы в Арктику, потому что собираемся вкладывать ресурсы в какое-то другое место, это риск, на который идут наши политики, и мы будем идти дальше», – отметил генерал. Напомним, замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол сравнил «угрозы», которые якобы исходят от России и Китая для Европы и США. Он счел Россию главным вызовом. Черноморский флот приступил к слежению за кораблями ВМС Испании и Италии 23 сентября 2021, 21:50

Фото: Javier Rullan Ruano/YouTube

Текст: Вера Басилая

Силы Черноморского флота приступили к наблюдению за патрульным кораблем ВМС Испании и тральщиком ВМС Италии, зашедшими в акваторию Черного моря, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании и тральщика искателя мин «Виареджио» ВМС Италии, зашедших в 18.30 23 сентября 2021 года в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости». Ранее корабль ВМС Испании вошел в Черное море в июле, российский флот наблюдал за его передвижением. Захарова назвала шоком для НАТО создание партнерства AUKUS 22 сентября 2021, 10:29 Текст: Наталья Ануфриева

Создание партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности стало полной неожиданностью в первую очередь для НАТО, а не для потенциальных противников, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Что вы думаете: для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком. Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого США, Австралия и Великобритания называют своими противниками, против которых они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Великобритания», – заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». По ее словам, ситуация вокруг трехстороннего партнерства AUKUS требует повышенного внимания всего политологических сообщества и специалистов в военно-стратегических вопросах. «То, что происходит вокруг Австралии – казалось бы, территории далекой, – то, что сейчас разворачивается там (на фоне объявленного формата трехстороннего партнерства AUKUS), не просто интересно, хотя это очень интересно, но действительно требует повышенного внимания всего политологического сообщества, причем не только людей, которые занимаются международными отношениями, но и непосредственно военно-стратегическими вопросами», – указала дипломат. Напомним, Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Австралийская сторона, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных субмарин по американским технологиям, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину. После одностороннего разрыва соглашения, заключенного в 2016 году, Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, а позднее заявила, что будет защищать свои интересы в ходе обсуждения торгового соглашения между Австралией и ЕС. Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого. В Германии заявили об «оскорблении партнеров по НАТО» со стороны США и Британии 24 сентября 2021, 10:01

Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Решение Австралии, Великобритании и США создать новое партнерство в сфере безопасности AUKUS стало «оскорблением партнеров по НАТО», заявил советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген, сравнив действия президента США Джо Байдена с поведением его предшественника Дональда Трампа. По мнению бывшего постпреда Германии при ООН, появление нового альянса привело к «большой потере доверия» к администрации Байдена. «И я не знаю, достаточно ли перевесило такую потерю предполагаемое усиление региональной безопасности», – добавил он, передает ТАСС. Хойсген провел параллели между сделкой AUKUS и решением США уйти из Афганистана. В обоих случаях, как сказал он, «поведение США не соответствовало ожиданиям со стороны новой американской администрации, пришедшей к власти с обещанием тесно сотрудничать с союзниками». Понятно, что Байден, по выражению советника, хотел «сократить высокие расходы, связанные с развертыванием войск в Афганистане, учитывая множество проблем, с которыми он сталкивается дома». Однако «это не оправдывает вывод войск, как планировал его предшественник Трамп, без согласования с союзниками», – продолжил он. Создание партнерства «вызвало еще большее раздражение, потому что от Байдена, исходя из его публичных заявлений, можно было ожидать проведение другого курса - в отличие от Трампа – в плане сотрудничества со своими партнерами», отметил Хойсген. Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии. Польша решила разместить 250 американских танков «Абрамс» на востоке страны 23 сентября 2021, 10:38

Фото: Hellfire555/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Польши решили разместить 250 американских танков «Абрамс» на востоке страны, заявил в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак. Рассказывая о планах оснащения польской армии, глава оборонного ведомства указал, что у республики будут «250 самых современных танков, которые будут дислоцированы на востоке страны», передает ТАСС. Ранее Совфеде назвали ошибкой обещание Блащака. До этого стало известно, что Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 «Абрамс» SEPv3. Напомним, в июле читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли Блащака, обещавшего «разместить» американские танки «Абрамс» в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американский министр ВВС оценил планы России по гиперзвуку 22 сентября 2021, 15:08 Текст: Дмитрий Зубарев

США крайне недовольны темпами развития программ по гиперзвуку на фоне значительного отставания от России и Китая в этой сфере, сообщили СМИ. Как пишет Air Force Magazine, во время выступления на AFA's Air, Space & Cyber Conference министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что «предельно ясно» понимает, как Москва и Пекин планируют использовать свои гиперзвуковые ракеты. «Они движутся очень быстро <...> и отлично понимают, зачем им это нужно», – передает РИА «Новости» слова министра. В связи с этим Кендалл призвал ВВС США сначала определить, какие цели им необходимо поразить с помощью гиперзвукового оружия, а затем объяснить, почему это «самый экономичный» способ для реализации поставленной задачи. Говоря о необходимой для создания ракет промышленной базы, министр отметил, что ее строительство начнется по мере развития программы. Ранее в США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука. МРК «Аскольд» спустили на воду в Керчи 21 сентября 2021, 14:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800, строительство которого велось на Керченском судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы по заказу Министерства обороны, спустили на воду, сообщили в пресс-службе госсовета Крыма. «Церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, который также проверил ход надводного кораблестроения на судостроительном заводе и осмотрел производственные мощности предприятия. По корабельной традиции «невеста корабля» (по флотской традиции это ангел-хранитель машины и экипажа – прим. ВЗГЛЯД) разбила о борт нового судна бутылку шампанского, после чего «Аскольд» был спущен на воду», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. По данным Минобороны, «Аскольд» станет вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Напомим, летом 2020 года в Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон». Начальники генштабов ВС России и США встретились в Хельсинки 22 сентября 2021, 12:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли провели переговоры в финском городе Хельсинки. Как отметили источники The Wall Street Journal, в стороны обсудили вопросы «снижения риска конфликтов и их оперативное разрешение». Представители ЕС отказались предоставить газете другие подробности проведенной встречи, передает ТАСС. Ранее Герасимов на Московской конференции по международной безопасности заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на военную агрессию. Самолеты НАТО сопроводили Ту-160 при полете над Балтийским морем 21 сентября 2021, 17:19 Текст: Алексей Дегтярев

Выполнявших полет над Балтийским морем российских ракетоносцев Ту-160 сопроводили истребители НАТО, сообщили в Минобороны России. «Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила около восьми часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там добавили, что ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители F-16 Италия и Дании, F-18 Финляндии, Saab JAS-39 Gripen Швеции и другие иностранные самолеты. Истребительное сопровождение Ту-160 обеспечили Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 Морской авиации Балтийского флота. В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации постоянно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты проводятся «в строгом соответствии с международными правилами». Комплексы «Бастион» в Крыму нанесли ракетные удары по целям в Черном море 23 сентября 2021, 10:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» провел учения на полигоне Опук в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота. В ходе маневров военные отработали пуски противокорабельных ракет. Беспилотники отследили корабли условного противника на дальних рубежах поражения, и расчеты «Бастиона» выпустили ракеты по целям, в роли которых выступили два больших корабельных щита-мишени, передает РИА «Новости». Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ на фоне проходящих в Черном море совместных маневров кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз. #Видео Мобильные береговые противокорабельные комплексы #Бастион Черноморского флота нанесли ракетные удары по морским целям, имитировавшим корабли условного противника, на полигоне #Опук в Крыму https://t.co/bOD24sV7v1#ЧерноморскийФлот #БРКБастион #ПускиРакет #КрылатыеРакеты pic.twitter.com/UfpPLyNcup — Минобороны России (@mod_russia) September 23, 2021 Ранее ударная группировка кораблей Черноморского флота вместе с самолетами морской авиации флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» провели учения по уничтожению тактических групп и одиночных кораблей условного противника. Японцы заподозрили Россию в планах «покорить» Ближний Восток 22 сентября 2021, 14:42 Текст: Алина Назарова

Читатели портала Yahoo News Japan, обсуждая новый полноприводный багги «Сармат – 2», который прошел испытание во время военных учений «Запад – 2021», предположили, что у России есть «намерение покорить Ближний Восток». Большинство пользователей положительно оценило российскую разработку, отметив его функциональность. «Он такой классный! Выглядит красиво, поскольку ориентирован на мобильность», – написал Zas, передает РИА «Новости». «Если «Сармат – 2» на самом деле прост и надежен, то ему не будет цены», – добавил Tan. Комментатор под ником Mat обратил внимание на то, что в России создается много бронетехники для десантников. «Обычно они спускаются на парашютах и передвигаются пешком, но российские десантники получают все больше автомобилей. Это говорит о том, какое значение придается этим войскам», – пояснил он. Других читателей удивил внешний вид багги, который, по их мнению, не похож на автомобиль российского производства. «Обычно российская или советская продукция производит впечатление прочной, тяжелой и долговечной, а не утонченной, легкой и изящной!» – подчеркнул Соданэ. В свою очередь, пользователь под ником Кики предположил, для каких целей был создан «Сармат – 2». «Чувствуется намерение покорить Ближний Восток», – заключил он. ЛСТС «Сармат – 2» разработало московское ОКБ «Техника». Автомобиль имеет открытый кузов и полноприводное шасси с межколесными и межосевыми блокировками. Двигатель ВАЗ-2123 обеспечивает ему максимальную скорость в 130 километров в час. Грузоподъемность багги массой в 2,1 тонны составляет 600 килограммов. ОСК пообещала флоту до конца года два атомохода и дизельную подлодку 23 сентября 2021, 09:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый серийный ракетоносец проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег», атомоход проекта 885М «Новосибирск», большая подлодка проекта 636.3 «Магадан» и корвет проекта 20380 «Ретивый» будут сданы заказчику до конца года предприятиями, входящими в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев. «До конца года планируем передать заказчику после завершения строительства атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А «Князь Олег» и атомную подлодку проекта 885М «Новосибирск», большую подлодку проекта 636.3 «Магадан» и корвет проекта 20380 «Ретивый», – цитирует ТАСС Королева. По его словам, до конца года также планируется заложить фрегат на «Северной верфи», два корвета на Амурском судостроительном заводе, корабль противоминной обороны на Средне-Невском заводе и средний танкер на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Кроме того, добавил Королев, после завершения ремонта планируется сдать атомную подлодку проекта 671РТМК «Тамбов», сторожевой корабль проекта 11540 «Неустрашимый» и корабль противоминной обороны проекта 1265 «Герман Угрюмов». По словам Королева, ОСК изучает ситуацию с возможным объединением своих петербургских проектных бюро. «Здесь вопрос крайне сложный, и мы пока находимся в точке оценки сложившейся ситуации», – сказал Королев, отвечая на вопрос о планах по объединению проектных бюро в единый центр. Он отметил, что тема централизации разработчиков не нова и существует уже несколько десятилетий. «Сам процесс объединения можно совершить достаточно быстро, но каков будет практический результат? Здесь важно осознавать, что каждое конструкторское бюро – это колоссальная школа, работа целых династий. Это непрерывная выработка стратегии, поиск направления движения - как и каким образом строить дальше тот или иной тип кораблей», – подчеркнул Королев. Напомним, третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге в конце марта. В феврале гендиректор «Адмиралтейских верфей» назвал сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ. Минобороны опровергло заявления Эстонии о «нарушении» российским самолетом воздушного пространства 23 сентября 2021, 17:31 Текст: Вера Басилая

Эстонские диспетчеры организации воздушного движения никаких претензий российскому экипажу самолета А-50 не предъявляли, заявили в Минобороны России. «В Минобороны России опровергли заявление эстонской стороны о якобы имевшем место нарушении российским самолетом А-50 воздушного пространства Эстонии. 22 сентября экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости». По заявлению Минобороны «перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером, а экипаж был на связи с диспетчерами, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли». «Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – добавили в ведомстве. Ранее МИД Эстонии вручил российскому послу ноту за «нарушение воздушной границы. Утверждается, что «самолет ВВС России А-50 в среду, находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты». «У самолета был план полета, но он следовал с выключенным транспондером, и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой», – говорится в сообщении. Эстонские военные утверждают, что в нынешнем году это шестое нарушение воздушной границы страны. В пяти из шести случаев нарушения были совершены самолетами Российской Федерации. В еще одном случае в роли нарушителя выступило швейцарское воздушное судно.